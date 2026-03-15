En direct

19:19 - Sessenheim : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Sessenheim, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 252 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,14%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (87,61%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1183 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,36%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,12%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Sessenheim mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 16,97% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Où en est le RN à Sessenheim aux municipales ? Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Sessenheim en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 37,78% des suffrages lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron localement avec 54,72% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 27,67% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le RN obtenait 49,68% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 45,21% aux élections européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 47,55% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,33% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Théo Bernhardt.

16:58 - Quelle participation attendre à Sessenheim aux municipales ? Pour rappel, l'abstention atteignait 51,17 % à Sessenheim lors des dernières municipales (un score dans la norme) alors que le Covid-19 avait maintenu chez eux beaucoup d'électeurs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'établir à 24,67 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 47,09 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 35,57 %, loin des 59,63 % affichés aux législatives de 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent constituer une ville frappée par un fort abstentionnisme par rapport aux tendances françaises. En ce jour d'élections municipales à Sessenheim, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Le vote de Sessenheim nettement ancré à droite il y a deux ans Pour le tour unique des européennes de 2024 à Sessenheim, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,21%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Théo Bernhardt (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 47,55% au premier tour, devant Stéphanie Kochert (Ensemble !) avec 20,50%. Le second round n'a pas changé grand chose, Théo Bernhardt culminant à 54,33% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Sessenheim ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Sessenheim comme un territoire dominé par l'extrême droite. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Sessenheim plaçait en effet Marine Le Pen devant avec 37,78% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 28,44%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,72% pour Marine Le Pen, contre 45,28% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Sessenheim soutenaient en priorité Ludwig Knoepffler (RN) avec 27,67% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Stéphanie Kochert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,32%.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Sessenheim En matière d'impôts locaux à Sessenheim, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a représenté 497 euros en 2024 (dernières données en date) contre 383 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 27,22 % en 2024 (contre 10,11 % en 2020). Un taux à mettre en perspective avec la moyenne à l'échelle nationale, qui avoisine les 40 %. Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 10 480 € en 2024. Un apport qui est loin des 257 300 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 12,21 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Sessenheim Les résultats des élections municipales de 2020 à Sessenheim ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Raymond Riedinger a distancé ses concurrents en rassemblant 41,71% des bulletins. Derrière, Robert Metz a engrangé 253 suffrages en sa faveur (30,59%). Une différence substantielle. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Raymond Riedinger l'a finalement emporté avec 532 bulletins (64,17%), face à Robert Metz rassemblant 35,82% des électeurs. La domination de la liste 'Agir pour demain' n'a fait que croître, conduisant à une victoire retentissante., sécurisant 187 voix supplémentaires entre les deux tours.