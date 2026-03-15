Résultat municipale 2026 à Sessenheim (67770) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sessenheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sessenheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sessenheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique BEDELL
Dominique BEDELL (18 élus) CONTINUONS D'AGIR 		801 80,83%
  • Dominique BEDELL
  • Lucette ROBERT
  • Christian ZACHER
  • Anna BINDER
  • Gilbert MOSSER
  • Carole HERRMANN
  • Grégory OLIVAS
  • Céline ISERN
  • Yannick ECKERT
  • Frédérique RAMSPACHER
  • Jean-Daniel MOCHEL
  • Danielle LARTIGUE
  • Alain LECHNER
  • Chantal PETER
  • Frédéric BEYER
  • Angelina MONTIGNY-RIBARD
  • Michel FRAIN
  • Aurélia SUSS
Robert METZ
Robert METZ (1 élu) L'Avenir de Sessenheim se construit avec vous 		189 19,07%
  • Robert METZ
César GEISSERT
César GEISSERT Nouveau souffle pour Sessenheim 		0 0,00%
Participation au scrutin Sessenheim
Taux de participation 67,07%
Taux d'abstention 32,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 19,11%
Nombre de votants 1 261

Source : ministère de l’Intérieur

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