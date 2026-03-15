Résultat de l'élection municipale 2026 à Sète : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sète

Tête de listeListe
Sébastien Pacull
Sébastien Pacull Liste du Rassemblement National
SÈTE RASSEMBLÉE
  • Sébastien Pacull
  • Jessica Noir
  • Pierre Bastide d'Izard
  • Audrey Isnard
  • Flavio Porzyc
  • Claude Cavaillé
  • Jean-Christophe Cazorla
  • Emmanuelle Duc
  • Christian Bages
  • Nathalie Colnat
  • Jean-Luc Heinrich
  • Sandrine Ballagny
  • Pascal Sordino
  • Marie-Pierre Roux
  • Michel Liguori
  • Karine de Miras
  • Cédric Oliva
  • Inès Vera--Fontano
  • Cédric Cornut
  • Julie Brossier
  • Jean-Marc Molle
  • Michèle Catanzano
  • Pascal Lemaire
  • Agnès Cayser
  • Héric Isola
  • Pascale Valette
  • Patrick de Mori
  • Carole-Catherine Faure
  • Éric Balthazard
  • Romane Cauchy
  • Gautier Aledo
  • Véronique Gascou
  • Olivier Fabre
  • Nina Marie Granado
  • Peter Massebieau
  • Nicole Gerrer
  • Mario Sabatier
  • Alexandrine Catanzano
  • Éric Lobjois
  • Marie-Josée Rouquette
  • Jean-Philippe Arché
  • Rolande Critg
  • Fabien Levassor
Sébastien Denaja
Sébastien Denaja Liste divers gauche
ALLONS ENSEMBLE AVEC SEBASTIEN DENAJA
  • Sébastien Denaja
  • Martine Ridereau
  • Philippe Sans
  • Anne Lesage
  • Sébastien Andral
  • Élisabeth Cabaret
  • Philippe Carabasse
  • Corinne Salesses-Marcos
  • Christofer Reilles
  • Magali Ollier
  • Claude Combas
  • Audrey Vedel
  • Dominique Sautot
  • Marie-France Pallares
  • Pierre Bernard
  • Laurence Laden-Saluste
  • Tommy Senger
  • Françoise Marcenac
  • Christian Lagarde
  • Tiara Tineo Lambert
  • Luc Tapie
  • Safia Lavigne
  • Erwan Follezou
  • Isabelle Gommes
  • Stanislas Bagnols
  • Fleur Castelnau
  • Marc Butez
  • Aline Thibal
  • Pascal Nadal
  • Annick Couderc
  • Maxime Hernandez
  • Martine Scotto
  • Jean-Baptiste Huguet
  • Claude Bisson
  • Éric Catarina
  • Thérèse Auclert
  • Patrice Viault
  • Janine Forestier
  • Jean-Bernard Perodou
  • Guylène Dubois
  • Jean-Paul Jeanjean
  • Patricia Ford
  • Jean-Loup Gautreau
Daniel Pilaudeau
Daniel Pilaudeau Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Daniel Pilaudeau
  • Sophie Mouriez
  • Jean-Marie Di Pizzo
  • Agnès Olinet
  • Thomas Garnier
  • Mariem Attietallah
  • Alain Weyh
  • Catherine Sadde
  • Georges Schmid
  • Nicole Negret
  • Ali Mohamad
  • Violetta Ruiz-Garcia
  • Olivier de Mauvaisin
  • Nora Mansour
  • Armindo Antonio Gonçalves Ramos
  • Maryvonne Catusse
  • Julien Chouikh
  • Ana Ramirez
  • Emmanuel Santiago
  • Karine Dubois-Chabert
  • Daniel Aïcoulina
  • Marie Carmen Santiago
  • Gilles Tissot
  • Myriam Bouziane
  • Mohamed Haddouchi
  • Dalila Akroun
  • Nikolas Kaisaris
  • Mélodie Vittoz
  • Gérard Baudaux
  • Agnès Mangematin-François
  • Roger Duboc
  • Evelyne Minot
  • Benjamin Coirier
  • Elisabeth Tsalatsouzy
  • Mourad El Baghdadi
  • Sylvie Dumas
  • Gabriel Hani
  • Nadjia Alia
  • Antoine Santiago
  • Cloé Albano
  • Patrick Hanss
  • Magali Lovéra
  • Bruno Bitoun
Pascal Pintre
Pascal Pintre Liste divers droite
Agir pour Sète
  • Pascal Pintre
  • Aurélie Beltra
  • Hervé Merz
  • Christelle Béchard
  • Anthony Liguori
  • Bernadette Ferraiolo
  • Sébastien Giordano
  • Nathalie Munoz
  • Marc Alauzun
  • Maïda Masseboeuf
  • Pedro-Felipe Escudero
  • Valérie Sabatino
  • Frédéric Mouret
  • Sophie Banegas
  • Alex Blanc
  • Nancy Mc Gee
  • Pascal Contet
  • Charlotte Soto
  • Loïc d'Elia
  • Sophie Taillefer
  • Maryan Notardonato
  • Sarah Bekar
  • Angelo Giordano
  • Caroline Nicolas
  • Bruno Conte Rossi
  • Najat Taïbi
  • Jonathan Puech
  • Françoise Moragues
  • Mohamed Rakrouki
  • Sophie Miralles
  • Alexandre Tur
  • Elsa François-Briant
  • Pierre-Yves Roman
  • Julie Duliscouet
  • Pascal Douek
  • Corinne Barthes
  • Chaïb Debza
  • Marielle Berry
  • Nicolas Rouviere
  • Laetitia Gola
  • Maël Bonniou
  • Sylvie Alfaroli
  • Guillaume Ruggiero
Laura Seguin
Laura Seguin Liste d'union à gauche
Nouvelles Pages pour Sète
  • Laura Seguin
  • Silvain Pastor
  • Chantal Boller
  • Gabriel Blasco
  • Véronique Calueba
  • Hassan Daoudi
  • Stella Morenas
  • Régis Catinaud
  • Véronique Mauroy
  • Laurent Hercé
  • Nathalie Gillet
  • Fabien Boissonade
  • Brigitte Ferrand
  • Florian Britto Debourdieu
  • Pauline Dulaurier
  • Louis Belot
  • Céline Marival
  • Gilles Rochard
  • Ghyslaine Gelys
  • Jean-Claude Reilles
  • Françoise Alamartine
  • Emmanuel Bégou
  • Olga Wenger
  • Christophe Michelet
  • Anne-Lise de Blic
  • Marc Leroy
  • Stéphanie Micke
  • Guillaume Sieuros
  • Nathalie Larchet
  • Pierre-Louis Villedieu
  • Solène Dauge
  • Najim Benkrit
  • Carmen Maria Asuncion Sola
  • Marec Dieul
  • Marie-Thérèse Mattera
  • Jean-Yves Mouchel
  • Cathy Cavaillé
  • Omar Douich
  • Céline Jalla
  • Serge Albanese
  • Marie-Chantal Delsart
  • Pierre Confavreux
  • Nicole Martelly
  • Christian Couderc
  • Sophie Delmas
Josiane Amarger
Josiane Amarger Liste Divers
PARTI ANIMALISTE
  • Josiane Amarger
  • Patrick Costanti
  • Caty Ciancilla
  • Pierre Josse
  • Lisa Silve
  • Laurent Di Schino
  • Marie-Line Simmerling
  • Christian Laune
  • Jessica Milhaud
  • Michel Plion
  • Catherine Jumelais
  • Jean-Sébastien Fabre
  • Lauriana Oukouchih
  • Gilles Martinez
  • Sandrine Prieto
  • Dominique Staquet
  • Sophie Delamare
  • Yves Laborde
  • Pamela Brillet
  • Cyril Baucher
  • Emmanuelle Faussart-Odye
  • Pierre Sbarra
  • Guitèle Kurzer
  • Christian Tomasi
  • Maïté Berthonneau
  • Xavier Ardisson
  • Arlette Dumas
  • Lucien Genna
  • Isabelle Deberdt
  • William Wils
  • Alizia Joubert
  • Pascal Puget
  • Bettina Joubert
  • Manuel Nunes
  • Maria Debiase
  • Pascal Nerva
  • Dora Ciancilla
  • Guillaume Charignon
  • Elisabeth Zochtchenko
  • Eric Amarger
  • Jacqueline Sudrie
  • Benoit Le Picard
  • Sasha Ciancilla
Hervé Marquès
Hervé Marquès Liste divers droite
Protégeons l'avenir de Sète
  • Hervé Marquès
  • Manon Barbet
  • David Farran
  • Mathilde Lary
  • Félix Caron
  • Lucia Izoird
  • Simon Caselli
  • Lisa Calzada-Asensio
  • François Lazaro
  • Yamina Messaoudene
  • José Rodriguez
  • Sophie Ferrario
  • Thomas Jaubert-Lenoir
  • Blandine Authié
  • Vincent Sabatier
  • Anny Tognetti-Lubrano
  • Jean-Marc Augé
  • Yaëlle Bernard
  • Vincenzo Avallone
  • Ornella Ramadier
  • Romain Ferrara
  • Zoé Bringuier-Magne
  • Sylvain Dominguez
  • Horrida Bouraoui
  • Alain Armenio
  • Corinne Jacquet
  • Cédric Licciardi
  • Jeanne Corporon-Delpont
  • François Escarguel
  • Corinne Paraire-Azaïs
  • Fabien Benamer
  • Marialys Caramel
  • Jean-Guy Majourel
  • Colette Jamma
  • Michel Bodart
  • Lydie Di Crasto-Mancuso
  • Éric Delille
  • Brigitte Brunel
  • Jean-Louis Tesoro
  • Delphine Pichard-Granier
  • Patrick Carlotti
  • Corinne Mosler
  • Daniel-Francis Morin
  • Marine Perea
  • Jean-Michel Balester

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Commeinhes
François Commeinhes (32 élus) Liste de rassemblement républicain : sète comme au premier jour 		8 033 47,09%
  • François Commeinhes
  • Joliette Coste
  • Jean-Guy Majourel
  • Anaïs Veyrat
  • Vincent Sabatier
  • Jocelyne Gizardin
  • Hervé Merz
  • Laurence Magne
  • Romain Ferrara
  • Jeanne Corporon
  • Patrick André
  • Corinne Paraire-Azaïs
  • François Escarguel
  • Myriam Reynaud
  • Hervé Marques
  • Horrida Bouraoui
  • Jean-Pierre Conesa
  • Blandine Authié
  • Gérard Naudin
  • Marialys Caramel
  • Francis Hernandez
  • Eliane Michel-Sarda
  • Alain Armenio
  • Colette Jamma
  • Cedric Licciardi
  • Manon Tisseur
  • Sylvain Dominguez
  • Claude Muslin
  • François Hernandez
  • Lydie Di Crasto-Mancuso
  • Cédric Delapierre
  • Corinne Mosler
Véronique Calueba
Véronique Calueba (9 élus) Ensemble pour sète! 		7 011 41,10%
  • Véronique Calueba
  • Sebastien Denaja
  • Laura Seguin
  • Philippe Carabasse
  • Audrey Vedel
  • Sébastien Andral
  • Madeleine Estryn
  • Laurent Hercé
  • Anne Lesage
Sébastien Pacull
Sébastien Pacull (2 élus) Union des droites et des citoyens 		2 013 11,80%
  • Sébastien Pacull
  • Véronique Britto
Participation au scrutin Sète
Taux de participation 52,97%
Taux d'abstention 47,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 549

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Commeinhes
François Commeinhes Liste de rassemblement républicain : sète comme au premier jour 		5 364 34,85%
Véronique Calueba
Véronique Calueba Alternative setoise 		2 961 19,24%
Sebastien Denaja
Sebastien Denaja Vivement sete demain 		2 718 17,66%
Sébastien Pacull
Sébastien Pacull Union des droites et des citoyens 		2 213 14,38%
Rudy Llanos
Rudy Llanos Sète notre ville liste citoyenne et écologiste 		1 779 11,56%
William Nicolas
William Nicolas Sete une ville des vies 		260 1,68%
Daniel Pilaudeau
Daniel Pilaudeau Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		93 0,60%
Participation au scrutin Sète
Taux de participation 47,80%
Taux d'abstention 52,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 856

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Commeinhes
François Commeinhes (32 élus) Pour sète evidemment 		10 841 47,63%
  • François Commeinhes
  • Anne Durrieu-De-Grave
  • Antoine De Rinaldo
  • Blandine Evrard
  • Rudy Llanos
  • Christelle Espinasse
  • Emile Anfosso
  • Marie De La Forest
  • Jean-Marie Taillade
  • Colette Guiraudou-Jamma
  • Gérard Naudin
  • Tina Candore-Pelizza
  • Hervé Merz
  • Dominique Chabanel-Vié
  • Gérard Castan
  • Corinne Mosler
  • Jean-Claude Gros
  • Corinne Paraire-Azais
  • Sébastien Pacull
  • Christine Simon-Aubry
  • Romain Ferrara
  • Jocelyne Cassany
  • Patrick André
  • Jocelyne Villa-Gizardin
  • Vincent Sabatier
  • Catherine Maraval
  • Emile Subitani
  • Elyane Michel
  • Abdelkader Bouallaga
  • Lydie Di Crasto-Mancuso
  • Michel Bodart
  • Céline Drouet-Pailhès
François Liberti
François Liberti (9 élus) Avec françois liberti, puissance sète, le rassemblement 		9 030 39,67%
  • François Liberti
  • Véronique Calueba-Rizzolo
  • Sébastien Andral
  • Virginie Angevin
  • Sébastien Denaja
  • Marion Jeanne
  • Philippe Sans
  • Janine Leger
  • Jean-Luc Bou
Marie-Christine Aubert
Marie-Christine Aubert (2 élus) Sete bleu marine 		2 889 12,69%
  • Marie-Christine Aubert
  • Jean-Claude Cuaz
Participation au scrutin Sète
Taux de participation 74,09%
Taux d'abstention 25,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Nombre de votants 23 501

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Commeinhes
François Commeinhes Pour sète evidemment 		7 273 32,86%
François Liberti
François Liberti Avec françois liberti, puissance sete, décidons ensemble ! 		4 787 21,62%
Marie-Christine Aubert
Marie-Christine Aubert Sete bleu marine 		3 183 14,38%
Yves Marchand
Yves Marchand La parti des setois 		2 291 10,35%
Philippe Sans
Philippe Sans Philippe sans 2014 un maire autrement pour sète 		1 820 8,22%
André Lubrano
André Lubrano Changeons de cap 		1 305 5,89%
Marie-Thérèse Mattera
Marie-Thérèse Mattera Verts sete a venir 		965 4,36%
Rocky Talano
Rocky Talano Ni de droite, ni de gauche, de sete 		509 2,29%
Participation au scrutin Sète
Taux de participation 71,37%
Taux d'abstention 28,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Nombre de votants 22 642

Villes voisines de Sète

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