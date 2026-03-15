Résultat de l'élection municipale 2026 à Sète : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sète [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sète sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sète.
L'actu des élections municipales 2026 à Sète
13:46 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Sète
Avec la montée des prélèvements locaux à Sète, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 31,61 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 9 930 140 €, bien en deçà des quelque 24,59767 millions d'euros engrangés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Sète a évolué pour se fixer à 59,23 % en 2024 (contre 37,90 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Sète s'est établi à environ 1 748 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 670 € relevés en 2020.
11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Sète
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Sète est très révélatrice. À l'occasion du premier passage aux urnes, François Commeinhes (Divers droite) a fait la course en tête en recueillant 34,85% des suffrages. À sa poursuite, Véronique Calueba (Extrême gauche) a rassemblé 19,24% des bulletins valides. Le trio de tête a été complété par Sebastien Denaja (Divers gauche), glanant 17,66% des voix. Une distance large. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. François Commeinhes l'a finalement emporté avec 47,09% des voix, face à Véronique Calueba qui a obtenu 41,10% des électeurs inscrits et Sébastien Pacull réunissant 2 013 votants (11,80%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Véronique Calueba a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 4 050 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement profité des votes des listes de droite éjectées au premier tour.
09:57 - Journée électorale à Sète : les horaires des bureaux de vote
En 2026, les électeurs de Sète sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Vous pouvez voir ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Sète. Pour voter, les électeurs de l'agglomération sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 33 bureaux de vote de Sète. Cette page affichera les résultats à Sète à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sète
|Tête de listeListe
|
Sébastien Pacull
Liste du Rassemblement National
SÈTE RASSEMBLÉE
|
|
Sébastien Denaja
Liste divers gauche
ALLONS ENSEMBLE AVEC SEBASTIEN DENAJA
|
|
Daniel Pilaudeau
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Pascal Pintre
Liste divers droite
Agir pour Sète
|
|
Laura Seguin
Liste d'union à gauche
Nouvelles Pages pour Sète
|
|
Josiane Amarger
Liste Divers
PARTI ANIMALISTE
|
|
Hervé Marquès
Liste divers droite
Protégeons l'avenir de Sète
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Commeinhes (32 élus) Liste de rassemblement républicain : sète comme au premier jour
|8 033
|47,09%
|
|Véronique Calueba (9 élus) Ensemble pour sète!
|7 011
|41,10%
|
|Sébastien Pacull (2 élus) Union des droites et des citoyens
|2 013
|11,80%
|
|Participation au scrutin
|Sète
|Taux de participation
|52,97%
|Taux d'abstention
|47,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 549
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Commeinhes Liste de rassemblement républicain : sète comme au premier jour
|5 364
|34,85%
|Véronique Calueba Alternative setoise
|2 961
|19,24%
|Sebastien Denaja Vivement sete demain
|2 718
|17,66%
|Sébastien Pacull Union des droites et des citoyens
|2 213
|14,38%
|Rudy Llanos Sète notre ville liste citoyenne et écologiste
|1 779
|11,56%
|William Nicolas Sete une ville des vies
|260
|1,68%
|Daniel Pilaudeau Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|93
|0,60%
|Participation au scrutin
|Sète
|Taux de participation
|47,80%
|Taux d'abstention
|52,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 856
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Commeinhes (32 élus) Pour sète evidemment
|10 841
|47,63%
|
|François Liberti (9 élus) Avec françois liberti, puissance sète, le rassemblement
|9 030
|39,67%
|
|Marie-Christine Aubert (2 élus) Sete bleu marine
|2 889
|12,69%
|
|Participation au scrutin
|Sète
|Taux de participation
|74,09%
|Taux d'abstention
|25,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,15%
|Nombre de votants
|23 501
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Commeinhes Pour sète evidemment
|7 273
|32,86%
|François Liberti Avec françois liberti, puissance sete, décidons ensemble !
|4 787
|21,62%
|Marie-Christine Aubert Sete bleu marine
|3 183
|14,38%
|Yves Marchand La parti des setois
|2 291
|10,35%
|Philippe Sans Philippe sans 2014 un maire autrement pour sète
|1 820
|8,22%
|André Lubrano Changeons de cap
|1 305
|5,89%
|Marie-Thérèse Mattera Verts sete a venir
|965
|4,36%
|Rocky Talano Ni de droite, ni de gauche, de sete
|509
|2,29%
|Participation au scrutin
|Sète
|Taux de participation
|71,37%
|Taux d'abstention
|28,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Nombre de votants
|22 642
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