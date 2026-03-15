Résultat de l'élection municipale 2026 à Sète : les infos en direct

Programme de Sébastien Pacull à Sète (SÈTE RASSEMBLÉE)

Engagement pour Sète

Le candidat Sébastien PACULL se positionne comme un fervent défenseur de l'identité de Sète. Son projet vise à instaurer un renouveau concret au sein de la commune, en mettant à profit ses 18 années d'expérience en tant qu'élu. Il aspire à faire de Sète une ville qui respire, protège et rayonne.

Sécurité et Proximité

Une de ses priorités est de rétablir l'ordre et d'améliorer le lien avec les habitants. Pour cela, il propose de déployer une présence policière 24h/24 et 7j/7. Cette initiative vise à renforcer la sécurité et à rassurer les citoyens sur leur cadre de vie.

Économie Locale

Sébastien PACULL souhaite soutenir les commerçants et pêcheurs, considérés comme les poumons de Sète. Il prévoit de geler les taux locaux d'imposition pour préserver le pouvoir d'achat des habitants. Cette démarche est essentielle pour revitaliser l'économie locale et encourager le commerce de proximité.

Amélioration du Cadre de Vie

Le candidat s'engage à stopper la bétonisation pour protéger l'âme des quartiers et le patrimoine de Sète. Il propose également de repenser le plan de circulation en concertation avec les habitants et commerçants. Ces actions visent à améliorer la qualité de vie et à préserver l'identité de la commune.