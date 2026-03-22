Résultat de l'élection municipale 2026 à Sète : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sète

Le deuxième tour des élections municipales à Sète a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sébastien Pacull
Sébastien Pacull Liste du Rassemblement National
SÈTE RASSEMBLÉE
  • Sébastien Pacull
  • Jessica Noir
  • Pierre Bastide d'Izard
  • Audrey Isnard
  • Flavio Porzyc
  • Claude Cavaillé
  • Jean-Christophe Cazorla
  • Emmanuelle Duc
  • Christian Bages
  • Nathalie Colnat
  • Jean-Luc Heinrich
  • Sandrine Ballagny
  • Pascal Sordino
  • Marie-Pierre Roux
  • Michel Liguori
  • Karine de Miras
  • Cédric Oliva
  • Inès Vera--Fontano
  • Cédric Cornut
  • Julie Brossier
  • Jean-Marc Molle
  • Michèle Catanzano
  • Pascal Lemaire
  • Agnès Cayser
  • Héric Isola
  • Pascale Valette
  • Patrick de Mori
  • Carole-Catherine Faure
  • Éric Balthazard
  • Romane Cauchy
  • Gautier Aledo
  • Véronique Gascou
  • Olivier Fabre
  • Nina Marie Granado
  • Peter Massebieau
  • Nicole Gerrer
  • Mario Sabatier
  • Alexandrine Catanzano
  • Éric Lobjois
  • Marie-Josée Rouquette
  • Jean-Philippe Arché
  • Rolande Critg
  • Fabien Levassor
Laura Seguin
Laura Seguin Liste d'union à gauche
Nouvelles Pages pour Sète
  • Laura Seguin
  • Silvain Pastor
  • Chantal Boller
  • Gabriel Blasco
  • Véronique Calueba
  • Hassan Daoudi
  • Stella Morenas
  • Régis Catinaud
  • Véronique Mauroy
  • Laurent Hercé
  • Nathalie Gillet
  • Fabien Boissonade
  • Brigitte Ferrand
  • Florian Britto Debourdieu
  • Pauline Dulaurier
  • Louis Belot
  • Céline Marival
  • Gilles Rochard
  • Ghyslaine Gelys
  • Jean-Claude Reilles
  • Françoise Alamartine
  • Emmanuel Bégou
  • Olga Wenger
  • Christophe Michelet
  • Anne-Lise de Blic
  • Marc Leroy
  • Stéphanie Micke
  • Guillaume Sieuros
  • Nathalie Larchet
  • Pierre-Louis Villedieu
  • Solène Dauge
  • Najim Benkrit
  • Carmen Maria Asuncion Sola
  • Marec Dieul
  • Marie-Thérèse Mattera
  • Jean-Yves Mouchel
  • Cathy Cavaillé
  • Omar Douich
  • Céline Jalla
  • Serge Albanese
  • Marie-Chantal Delsart
  • Pierre Confavreux
  • Nicole Martelly
  • Christian Couderc
  • Sophie Delmas
Hervé Marquès
Hervé Marquès Liste divers droite
Protégeons l'avenir de Sète
  • Hervé Marquès
  • Manon Barbet
  • David Farran
  • Mathilde Lary
  • Félix Caron
  • Lucia Izoird
  • Simon Caselli
  • Lisa Calzada-Asensio
  • François Lazaro
  • Yamina Messaoudene
  • José Rodriguez
  • Sophie Ferrario
  • Thomas Jaubert-Lenoir
  • Blandine Authié
  • Vincent Sabatier
  • Anny Tognetti-Lubrano
  • Jean-Marc Augé
  • Yaëlle Bernard
  • Vincenzo Avallone
  • Ornella Ramadier
  • Romain Ferrara
  • Zoé Bringuier-Magne
  • Sylvain Dominguez
  • Horrida Bouraoui
  • Alain Armenio
  • Corinne Jacquet
  • Cédric Licciardi
  • Jeanne Corporon-Delpont
  • François Escarguel
  • Corinne Paraire-Azaïs
  • Fabien Benamer
  • Marialys Caramel
  • Jean-Guy Majourel
  • Colette Jamma
  • Michel Bodart
  • Lydie Di Crasto-Mancuso
  • Éric Delille
  • Brigitte Brunel
  • Jean-Louis Tesoro
  • Delphine Pichard-Granier
  • Patrick Carlotti
  • Corinne Mosler
  • Daniel-Francis Morin
  • Marine Perea
  • Jean-Michel Balester

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sète

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé MARQUÈS
Hervé MARQUÈS (Ballotage) Protégeons l'avenir de Sète 		6 003 28,07%
Sébastien PACULL
Sébastien PACULL (Ballotage) SÈTE RASSEMBLÉE 		4 441 20,77%
Laura SEGUIN
Laura SEGUIN (Ballotage) Nouvelles Pages pour Sète 		4 395 20,55%
Pascal PINTRE
Pascal PINTRE (Ballotage) Agir pour Sète 		3 170 14,82%
Sébastien DENAJA
Sébastien DENAJA (Ballotage) ALLONS ENSEMBLE AVEC SEBASTIEN DENAJA 		2 929 13,70%
Josiane AMARGER
Josiane AMARGER PARTI ANIMALISTE 		316 1,48%
Daniel PILAUDEAU
Daniel PILAUDEAU Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		131 0,61%
Participation au scrutin Sète
Taux de participation 63,48%
Taux d'abstention 36,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 21 788

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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