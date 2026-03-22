Résultat de l'élection municipale 2026 à Sète : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sète [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sète sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sète.
L'actu des élections municipales 2026 à Sète
11:51 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales à Sète dimanche dernier ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Sète, c'est Hervé Marquès (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 28,07 % des votes. Ensuite, Sébastien Pacull (Rassemblement National) a pris la position de dauphin avec 20,77 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Laura Seguin (Union de la gauche) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Pascal Pintre, portant la nuance Divers droite, a récolté 14,82 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. À noter que pour ce premier tour à Sète, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 63,48 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sète
Le deuxième tour des élections municipales à Sète a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sébastien Pacull
Liste du Rassemblement National
SÈTE RASSEMBLÉE
|
|
Laura Seguin
Liste d'union à gauche
Nouvelles Pages pour Sète
|
|
Hervé Marquès
Liste divers droite
Protégeons l'avenir de Sète
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sète
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé MARQUÈS (Ballotage) Protégeons l'avenir de Sète
|6 003
|28,07%
|Sébastien PACULL (Ballotage) SÈTE RASSEMBLÉE
|4 441
|20,77%
|Laura SEGUIN (Ballotage) Nouvelles Pages pour Sète
|4 395
|20,55%
|Pascal PINTRE (Ballotage) Agir pour Sète
|3 170
|14,82%
|Sébastien DENAJA (Ballotage) ALLONS ENSEMBLE AVEC SEBASTIEN DENAJA
|2 929
|13,70%
|Josiane AMARGER PARTI ANIMALISTE
|316
|1,48%
|Daniel PILAUDEAU Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|131
|0,61%
|Participation au scrutin
|Sète
|Taux de participation
|63,48%
|Taux d'abstention
|36,52%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|21 788
Source : ministère de l’Intérieur
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