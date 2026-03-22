Résultat de l'élection municipale 2026 à Sète : les résultats du 2e tour

Programme de Sébastien Pacull à Sète (SÈTE RASSEMBLÉE)

Sécurité et Proximité

Le candidat Sébastien PACULL met l'accent sur la nécessité de rétablir l'ordre dans la ville de Sète. Il propose de déployer une présence policière 24h/24 et 7j/7 pour assurer la sécurité des habitants. Cette approche vise à renforcer le lien direct entre les autorités et les citoyens, favorisant ainsi un climat de confiance.

Économie Locale

Sébastien PACULL s'engage à soutenir les commerçants et pêcheurs, considérés comme les poumons de Sète. Son projet inclut des mesures pour revitaliser le tissu économique local et préserver les emplois. En favorisant une économie dynamique, il souhaite redonner fierté et dynamisme à la ville.

Cadre de Vie

Le candidat promet d'arrêter la bétonisation pour protéger l'âme des quartiers de Sète. Il prévoit de lancer une révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) afin de mieux préserver l'identité de la commune. Cette initiative vise à garantir un cadre de vie agréable et respectueux du patrimoine local.

Engagement Citoyen

Sébastien PACULL souhaite impliquer les habitants dans l'élaboration des grands projets de la ville. Il propose des consultations régulières pour recueillir les avis et besoins des citoyens. Cet engagement vise à combattre le clientélisme et à s'assurer que chaque habitant se sente représenté et écouté.