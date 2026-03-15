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19:21 - Analyse socio-économique de Sète : perspectives électorales La démographie et la situation socio-économique de Sète façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 18,00%. De plus, le taux de familles propriétaires (46,59%) met en relief l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (52,86%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 22735 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,37% et d'une population étrangère de 6,93% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 21,50%, comme à Sète, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

17:57 - Élections de 2026 : vers une percée du RN à Sète ? Le mouvement lepéniste restait loin du match lors des municipales à Sète en 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 24,75% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 47,03% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 23,11% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite obtenait 49,96% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 35,24% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 41,06% pour le parti d'extrême droite. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Aurélien Lopez-Liguori.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Sète ? L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 52,20 % à Sète pour le premier tour des municipales il y a six ans (un score dans la norme), en pleine pandémie à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est en revanche élevé à 27,05 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 46,23 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 32,30 %, loin des 51,82 % affichés aux législatives de 2022. En prenant du recul, les données semblent former une ville qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste de la France. En ce jour d'élections municipales 2026 à Sète, cette donnée sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Sète L'orientation des électeurs de Sète a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste. Le choc des Européennes de juin 2024 à Sète avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (35,24%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 13,43% des suffrages. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Aurélien Lopez-Liguori (Rassemblement National) en pole position avec 41,06% au premier tour, devant Gabriel Blasco (Union de la gauche) avec 34,16%. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs acquise sans nécessiter de second tour dans la circonscription.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Sète ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Sète portaient leur choix sur Gabriel Blasco (Nupes) avec 29,46% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,04% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Sète quelques semaines plus tôt voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 24,75% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 24,73%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,97% pour Emmanuel Macron, contre 47,03% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Sète comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Sète Avec la montée des prélèvements locaux à Sète, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 31,61 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 9 930 140 €, bien en deçà des quelque 24,59767 millions d'euros engrangés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Sète a évolué pour se fixer à 59,23 % en 2024 (contre 37,90 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Sète s'est établi à environ 1 748 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 670 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Sète L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Sète est très révélatrice. À l'occasion du premier passage aux urnes, François Commeinhes (Divers droite) a fait la course en tête en recueillant 34,85% des suffrages. À sa poursuite, Véronique Calueba (Extrême gauche) a rassemblé 19,24% des bulletins valides. Le trio de tête a été complété par Sebastien Denaja (Divers gauche), glanant 17,66% des voix. Une distance large. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. François Commeinhes l'a finalement emporté avec 47,09% des voix, face à Véronique Calueba qui a obtenu 41,10% des électeurs inscrits et Sébastien Pacull réunissant 2 013 votants (11,80%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Véronique Calueba a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 4 050 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement profité des votes des listes de droite éjectées au premier tour.