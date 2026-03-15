Résultat municipale 2026 à Sète (34200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sète a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sète, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sète [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé MARQUÈS
Hervé MARQUÈS Protégeons l'avenir de Sète 		6 003 28,07%
Sébastien PACULL
Sébastien PACULL SÈTE RASSEMBLÉE 		4 441 20,77%
Laura SEGUIN
Laura SEGUIN Nouvelles Pages pour Sète 		4 395 20,55%
Pascal PINTRE
Pascal PINTRE Agir pour Sète 		3 170 14,82%
Sébastien DENAJA
Sébastien DENAJA ALLONS ENSEMBLE AVEC SEBASTIEN DENAJA 		2 929 13,70%
Josiane AMARGER
Josiane AMARGER PARTI ANIMALISTE 		316 1,48%
Daniel PILAUDEAU
Daniel PILAUDEAU Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		131 0,61%
Participation au scrutin Sète
Taux de participation 63,48%
Taux d'abstention 36,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 21 788

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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