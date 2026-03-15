Résultat de l'élection municipale 2026 à Seugy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Seugy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Seugy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Seugy.
L'actu des élections municipales 2026 à Seugy
17:20 - Seugy : 41,99 % de votants aux dernières municipales
À l'occasion de cette élection municipale, l'état de la participation jouera lourdement sur les résultats de Seugy. Aux municipales de 2020, la participation était allée jusqu'à 41,99 % à la fin du premier round (une proportion assez classique) alors que le pays était bousculé par la pandémie du Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été évalué à 82,05 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 55,56 % au premier tour en 2022 à 73,58 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 58,91 % (51,49 % en France). Si on prend un peu de recul, le secteur apparaît donc résolument comme une zone assez participative.
15:59 - Seugy classée à droite avant les municipales 2026
Nadejda Remy (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections des députés à Seugy en 2024 avec 39,17%. Guillaume Vuilletet (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 31,23%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Nadejda Remy culminant à 54,73% des votes dans la localité. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Seugy avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,06%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 14,96% des votes. Le panorama politique de Seugy a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Seugy : les résultats à retenir
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Seugy soutenaient en priorité Guillaume Vuilletet (Ensemble !) avec 34,54% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,81% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Seugy choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,63% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 22,78%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,43% pour Emmanuel Macron, contre 44,57% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Seugy comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.
12:58 - Évolution de la pression fiscale : les chiffres de Seugy
À Seugy, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 118 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 941 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 46,12 % en 2024 (contre 18,16 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 13 900 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 313 600 euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 16,30 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Seugy
Lors des municipales il y a 6 ans à Seugy, les résultats ont livré un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Notons que les électeurs avaient la liberté de choisir plusieurs noms à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de ce premier tour, Vincent Pasquet a récolté le plus grand nombre de suffrages avec 99,67% des suffrages. Juste derrière, Corinne Le Chopier a recueilli 99,67% des voix. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les élections municipales 2026 à Seugy, ces équilibres si spécifiques aux petites communes vont encore peser. Il convient néanmoins de préciser que le scrutin individuel n'est plus en vigueur dans le pays.
09:57 - Municipales à Seugy : les horaires du bureau de vote
Lors des municipales, les nouveaux élus locaux vont être désignés lors d'un scrutin de liste à deux tours. Plus précisément, ce 15 mars, les 772 électeurs de Seugy doivent se décider parmi les différents candidats de leur commune et cette fois, rayer des noms et en ajouter d’autres n’est plus permis dans les communes de moins de mille habitants. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est en ligne plus bas dans cette page. Il est important de souligner que l'unique bureau de vote de la commune de Seugy fermera à 20 h. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Seugy dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Seugy
|Tête de listeListe
|
Véronique Magnier
Divers
UNIS POUR NOTRE VILLAGE
|
|
Philippe Blanchard
Divers
VIVRE A SEUGY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Candidat
|Voix
|% des voix
|Vincent Pasquet
|306
|99,67%
|Corinne Le Chopier
|306
|99,67%
|Patrick Vincent
|306
|99,67%
|Angele Baccan
|306
|99,67%
|Ariane De Brion
|305
|99,34%
|Philippe Blanchard
|305
|99,34%
|Evelyne Van Haecke
|305
|99,34%
|Michel Cahour
|305
|99,34%
|Valérie Jeoffroy
|305
|99,34%
|Marie-Laure Savy
|304
|99,02%
|Patrice Leclaire
|304
|99,02%
|Jorge De Sousa
|303
|98,69%
|Jacques Alati
|299
|97,39%
|Annick Odelin
|299
|97,39%
|Patrick Gaugain
|294
|95,76%
|Participation au scrutin
|Seugy
|Taux de participation
|41,99%
|Taux d'abstention
|58,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|317
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Cahour (15 élus) Ensemble pour l'avenir de seugy
|314
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Seugy
|Taux de participation
|49,14%
|Taux d'abstention
|50,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|15,82%
|Nombre de votants
|373
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