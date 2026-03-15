Résultat de l'élection municipale 2026 à Seugy : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Seugy

Tête de listeListe
Véronique Magnier
Véronique Magnier Divers
UNIS POUR NOTRE VILLAGE
  • Véronique Magnier
  • Patrick Vincent
  • Angèle Baccan
  • Philippe Magnier
  • Caroline Fernandes
  • Romain Rousset
  • Laura Markovic
  • William Daumont
  • Angélique Luque
  • Stéphane Aubert
  • Angélique Bouffort
  • Thierry Fert
  • Catherine Marbois
  • David Serret
  • Jocelyne Cugerone
  • Hervé Le Sidaner
  • Dorine Aubert
Philippe Blanchard
Philippe Blanchard Divers
VIVRE A SEUGY
  • Philippe Blanchard
  • Catherine Gehan
  • Stéphane Bonsigne
  • Aude Farez
  • Rafael Borges Pascoa
  • Francesca Hervy
  • Claudio Merloni
  • Catherine Laurence Vincent
  • Dominique Géhan
  • Laetitia Roussel
  • Aurélien Aliotti
  • Aurélie Lecomte
  • Olivier Langlamet
  • Valérie Jeoffroy
  • Ricardo Jorge Pascoa Pereira
  • Sandrine Lourdereau
  • Alain Vallée

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
Vincent Pasquet
Vincent Pasquet 		306 99,67%
Corinne Le Chopier
Corinne Le Chopier 		306 99,67%
Patrick Vincent
Patrick Vincent 		306 99,67%
Angele Baccan
Angele Baccan 		306 99,67%
Ariane De Brion
Ariane De Brion 		305 99,34%
Philippe Blanchard
Philippe Blanchard 		305 99,34%
Evelyne Van Haecke
Evelyne Van Haecke 		305 99,34%
Michel Cahour
Michel Cahour 		305 99,34%
Valérie Jeoffroy
Valérie Jeoffroy 		305 99,34%
Marie-Laure Savy
Marie-Laure Savy 		304 99,02%
Patrice Leclaire
Patrice Leclaire 		304 99,02%
Jorge De Sousa
Jorge De Sousa 		303 98,69%
Jacques Alati
Jacques Alati 		299 97,39%
Annick Odelin
Annick Odelin 		299 97,39%
Patrick Gaugain
Patrick Gaugain 		294 95,76%
Participation au scrutin Seugy
Taux de participation 41,99%
Taux d'abstention 58,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 317

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Cahour
Michel Cahour (15 élus) Ensemble pour l'avenir de seugy 		314 100,00%
  • Michel Cahour
  • Geneviève Euller
  • Patrice Leclaire
  • Catherine Gehan
  • Dominique Gehan
  • Valérie Delplace-Jeoffroy
  • Jacques Alati
  • Ariane Collard
  • Gérard Cochet
  • Marie-Laure Savy
  • Alexandre Chiriac
  • Cynthia Martel Épouse Cocaud
  • Vincent Pasquet
  • Ana Valin
  • Patrick Gaugain
Participation au scrutin Seugy
Taux de participation 49,14%
Taux d'abstention 50,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 15,82%
Nombre de votants 373

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