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19:21 - Élections à Seugy : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Seugy, les élections s'achèvent. Avec une population de 1 039 habitants répartis dans 472 logements, ce bourg présente une densité de 611 hab par km². Avec 65 entreprises, Seugy se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (11,65%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 31,25% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 40,63% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 437,78 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Seugy, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - À Seugy, le RN se positionne en force aux élections de 2026 Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Seugy en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 22,78% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 44,57% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 24,64% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Seugy comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,06% aux élections européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 39,17% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 54,73% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Ayda Hadizadeh.

16:58 - Seugy : 41,99 % de votants aux dernières municipales À l'occasion de cette élection municipale, l'état de la participation jouera lourdement sur les résultats de Seugy. Aux municipales de 2020, la participation était allée jusqu'à 41,99 % à la fin du premier round (une proportion assez classique) alors que le pays était bousculé par la pandémie du Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été évalué à 82,05 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 55,56 % au premier tour en 2022 à 73,58 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 58,91 % (51,49 % en France). Si on prend un peu de recul, le secteur apparaît donc résolument comme une zone assez participative.

15:59 - Seugy classée à droite avant les municipales 2026 Nadejda Remy (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections des députés à Seugy en 2024 avec 39,17%. Guillaume Vuilletet (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 31,23%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Nadejda Remy culminant à 54,73% des votes dans la localité. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Seugy avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,06%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 14,96% des votes. Le panorama politique de Seugy a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Seugy : les résultats à retenir Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Seugy soutenaient en priorité Guillaume Vuilletet (Ensemble !) avec 34,54% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,81% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Seugy choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,63% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 22,78%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,43% pour Emmanuel Macron, contre 44,57% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Seugy comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Évolution de la pression fiscale : les chiffres de Seugy À Seugy, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 118 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 941 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 46,12 % en 2024 (contre 18,16 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 13 900 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 313 600 euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 16,30 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Seugy Lors des municipales il y a 6 ans à Seugy, les résultats ont livré un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Notons que les électeurs avaient la liberté de choisir plusieurs noms à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de ce premier tour, Vincent Pasquet a récolté le plus grand nombre de suffrages avec 99,67% des suffrages. Juste derrière, Corinne Le Chopier a recueilli 99,67% des voix. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les élections municipales 2026 à Seugy, ces équilibres si spécifiques aux petites communes vont encore peser. Il convient néanmoins de préciser que le scrutin individuel n'est plus en vigueur dans le pays.