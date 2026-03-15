Résultat municipale 2026 à Seugy (95270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Seugy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Seugy, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Seugy [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique MAGNIER (13 élus) UNIS POUR NOTRE VILLAGE
|294
|64,62%
|
|Philippe BLANCHARD (2 élus) VIVRE A SEUGY
|161
|35,38%
|
|Participation au scrutin
|Seugy
|Taux de participation
|59,50%
|Taux d'abstention
|40,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|473
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Seugy [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Seugy en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Seugy
19:21 - Élections à Seugy : l'impact des caractéristiques démographiques
Dans les rues de Seugy, les élections s'achèvent. Avec une population de 1 039 habitants répartis dans 472 logements, ce bourg présente une densité de 611 hab par km². Avec 65 entreprises, Seugy se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (11,65%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 31,25% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 40,63% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 437,78 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Seugy, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.
17:57 - À Seugy, le RN se positionne en force aux élections de 2026
Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Seugy en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 22,78% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 44,57% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 24,64% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Seugy comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,06% aux élections européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 39,17% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 54,73% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Ayda Hadizadeh.
16:58 - Seugy : 41,99 % de votants aux dernières municipales
À l'occasion de cette élection municipale, l'état de la participation jouera lourdement sur les résultats de Seugy. Aux municipales de 2020, la participation était allée jusqu'à 41,99 % à la fin du premier round (une proportion assez classique) alors que le pays était bousculé par la pandémie du Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été évalué à 82,05 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 55,56 % au premier tour en 2022 à 73,58 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 58,91 % (51,49 % en France). Si on prend un peu de recul, le secteur apparaît donc résolument comme une zone assez participative.
15:59 - Seugy classée à droite avant les municipales 2026
Nadejda Remy (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections des députés à Seugy en 2024 avec 39,17%. Guillaume Vuilletet (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 31,23%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Nadejda Remy culminant à 54,73% des votes dans la localité. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Seugy avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,06%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 14,96% des votes. Le panorama politique de Seugy a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Seugy : les résultats à retenir
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Seugy soutenaient en priorité Guillaume Vuilletet (Ensemble !) avec 34,54% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,81% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Seugy choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,63% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 22,78%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,43% pour Emmanuel Macron, contre 44,57% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Seugy comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.
12:58 - Évolution de la pression fiscale : les chiffres de Seugy
À Seugy, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 118 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 941 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 46,12 % en 2024 (contre 18,16 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 13 900 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 313 600 euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 16,30 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Seugy
Lors des municipales il y a 6 ans à Seugy, les résultats ont livré un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Notons que les électeurs avaient la liberté de choisir plusieurs noms à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de ce premier tour, Vincent Pasquet a récolté le plus grand nombre de suffrages avec 99,67% des suffrages. Juste derrière, Corinne Le Chopier a recueilli 99,67% des voix. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les élections municipales 2026 à Seugy, ces équilibres si spécifiques aux petites communes vont encore peser. Il convient néanmoins de préciser que le scrutin individuel n'est plus en vigueur dans le pays.
09:57 - Municipales à Seugy : les horaires du bureau de vote
Lors des municipales, les nouveaux élus locaux vont être désignés lors d'un scrutin de liste à deux tours. Plus précisément, ce 15 mars, les 772 électeurs de Seugy doivent se décider parmi les différents candidats de leur commune et cette fois, rayer des noms et en ajouter d’autres n’est plus permis dans les communes de moins de mille habitants. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est en ligne plus bas dans cette page. Il est important de souligner que l'unique bureau de vote de la commune de Seugy fermera à 20 h. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Seugy dès leur parution.
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