Résultat municipale 2026 à Seugy (95270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Seugy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Seugy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Seugy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique MAGNIER
Véronique MAGNIER (13 élus) UNIS POUR NOTRE VILLAGE 		294 64,62%
  • Véronique MAGNIER
  • Patrick VINCENT
  • Angèle BACCAN
  • Philippe MAGNIER
  • Caroline FERNANDES
  • Romain ROUSSET
  • Laura MARKOVIC
  • William DAUMONT
  • Angélique LUQUE
  • Stéphane AUBERT
  • Angélique BOUFFORT
  • Thierry FERT
  • Catherine MARBOIS
Philippe BLANCHARD
Philippe BLANCHARD (2 élus) VIVRE A SEUGY 		161 35,38%
  • Philippe BLANCHARD
  • Catherine GEHAN
Participation au scrutin Seugy
Taux de participation 59,50%
Taux d'abstention 40,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 473

Source : ministère de l’Intérieur

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