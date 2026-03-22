Résultat municipale 2026 à Seulline (14260) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Seulline a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Seulline, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Seulline [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Jeanne MADELINE (15 élus) A vos côtés pour Seulline
|401
|53,97%
|
|Sylvain VARENNE (4 élus) SEULLINE DYNAMIQUE
|342
|46,03%
|
|Participation au scrutin
|Seulline
|Taux de participation
|77,35%
|Taux d'abstention
|22,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,13%
|Nombre de votants
|748
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Seulline - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain VARENNE (Ballotage) SEULLINE DYNAMIQUE
|338
|50,00%
|Marie-Jeanne MADELINE (Ballotage) A vos côtés pour Seulline
|338
|50,00%
|Participation au scrutin
|Seulline
|Taux de participation
|71,62%
|Taux d'abstention
|28,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,87%
|Nombre de votants
|694
Election municipale 2026 à Seulline [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Seulline sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Seulline.
L'actu des élections municipales 2026 à Seulline
18:36 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Seulline
Le panorama politique de Seulline a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite. Les Européennes de juin 2024 à Seulline avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (33,75%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,25% des votes. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Nicolas Calbrix (Rassemblement National) en tête avec 41,15% au premier tour, devant Elisabeth Borne (Ensemble !) avec 26,32%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Elisabeth Borne (Ensemble !) en tête avec 51,49%.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Seulline ?
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Seulline est très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Claude Hamelin a décroché la tête du classement en récoltant 66,59% des bulletins. À ses trousses, Catherine Isabel a rassemblé 33,40% des votes. Ce triomphe au premier tour a clôturé le match d'emblée. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Seulline, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à un défi colossal ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
13:58 - Les habitants de Seulline doivent choisir entre 2 listes
Pour le match retour des municipales 2026 à Seulline ce dimanche, les électeurs doivent donc départager Marie-Jeanne Madeline avec la liste "A Vos Côtés Pour Seulline" (DIV) et Sylvain Varenne (DIV) et sa liste "Seulline Dynamique", selon le ministère de l'Intérieur, qui a publié les listes des candidats pour ce second tour cette semaine. Afin de déterminer leur choix, les électeurs de la commune peuvent se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Seulline.
11:59 - Les premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Seulline
Pour le lancement des municipales à Seulline, le scrutin s'est soldé par une participation de 71,62 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Sylvain Varenne qui est arrivé en tête en récoltant 50,00 % des voix. Derrière, Marie-Jeanne Madeline s'est classée deuxième avec 50,00 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents.
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