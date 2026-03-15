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19:16 - Seulline aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence la population de Seulline exerce-t-elle sur les résultats des élections municipales ? Avec 36% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,68%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (82,65%) met en relief le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (83,97%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 656 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,46%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,95%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Seulline mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,95% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Le RN à Seulline : quelle place aux municipales ? Le RN n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Seulline en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 27,36% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 46,19% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 22,01% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Seulline comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 33,75% pour les européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 41,15% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 48,51% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Seulline très mobilisés lors des scrutins Pour rappel, la participation s'élevait à 49,43 % à Seulline lors des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national alors qu'à cause de l'épidémie de Covid-19, une part importante des électeurs avaient préféré rester chez eux. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi fédéré 74,97 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Si la nature de ces élections se distingue des enjeux purement locaux, les deux dernières élections législatives restent parfaitement comparables entre elles. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 46,03 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 71,07 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient mobilisé 55,21 % des électeurs (soit environ 507 votants). Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité se révèle comme une contrée fortement mobilisée aux urnes. Dans le cadre de la municipale 2026 à Seulline, cet élément jouera en conséquence un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives en 2024 à Seulline ? La préférence des électeurs de Seulline a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Seulline avaient en effet soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 33,75% des inscrits. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Seulline soutenaient en priorité Nicolas Calbrix (Rassemblement National) avec 41,15% au premier tour. Mais c'est néanmoins Elisabeth Borne (Ensemble !) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 51,49% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Seulline ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Seulline tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,49% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 27,36%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en livrant 53,81% pour Emmanuel Macron, contre 46,19% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Seulline soutenaient en priorité Elisabeth Borne (Ensemble !) avec 31,38% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,69%.

12:58 - Seulline frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Seulline, le taux de la taxe d'habitation est passé à 8,63 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de près de 7 000 euros environ, marquant une forte baisse face aux 79 900 euros enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement son produit et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Seulline est passé à 39,80 % en 2024 (contre 12,40 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point depuis 2020. Attention néanmoins : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Seulline a représenté 568 euros en 2024 (contre 311 € en 2020).

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Seulline À Seulline, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Claude Hamelin a dominé le scrutin avec 66,59% des suffrages. Derrière, Catherine Isabel a rassemblé 152 bulletins valides (33,40%). Cette victoire au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Seulline, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Au vu de cette victoire sans appel, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.