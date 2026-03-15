Résultat municipale 2026 à Seulline (14260) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Seulline a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Seulline, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Seulline [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain VARENNE
Sylvain VARENNE SEULLINE DYNAMIQUE 		338 50,00%
Marie-Jeanne MADELINE
Marie-Jeanne MADELINE A vos côtés pour Seulline 		338 50,00%
Participation au scrutin Seulline
Taux de participation 71,62%
Taux d'abstention 28,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Nombre de votants 694

Source : ministère de l’Intérieur

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