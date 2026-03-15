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19:16 - Sévérac d'Aveyron : quand les données démographiques façonnent les urnes Les données démographiques et socio-économiques de Sévérac d'Aveyron révèlent des tendances claires qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,35% et une densité de population de 19 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 9,51%, montre que l'agriculture reste une part significative de la ville. Le nombre de familles monoparentales (17,57%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,33%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,88%, comme à Sévérac d'Aveyron, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - La percée du Rassemblement national RN à Sévérac d'Aveyron avant les élections de 2026 Le Rassemblement national n'apparaissait pas parmi les listes arrivées en tête lors des municipales à Sévérac d'Aveyron il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 21,39% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 42,18% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 17,22% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Sévérac d'Aveyron comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 26,46% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 34,94% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il achèvera sa course avec 39,27% lors du vote définitif.

16:58 - Sévérac d'Aveyron : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Sévérac d'Aveyron, l'abstention jouera un rôle pivot sur les résultats. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 30,49 %, une participation locale remarquable (la participation se limitant à 69,51 %), en pleine crise sanitaire liée au coronavirus à l'époque. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les électeurs se mobilisent le plus, les figures de l'édile et du président étant centrales. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une abstention de 18,03 % localement. Même si les dynamiques changent en fonction du type de scrutin, il est instructif d'étudier la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 45,39 % en 2022 à seulement 24,93 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 40,58 % (contre 48,51 % en France). Si on tente de dégager une tendance, la commune s'affiche à l'arrivée comme une zone où l'abstention est contenue.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Sévérac d'Aveyron Les élections législatives à Sévérac d'Aveyron provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Pierre-Antoine Fevre (Union de l'extrême droite) aux avants-postes avec 34,94% au premier tour, devant Jean-François Rousset (Majorité présidentielle) avec 32,93%. Au second tour, c'est en revanche Jean-François Rousset (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 60,73% des suffrages exprimés. Lors du match européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les électeurs de Sévérac d'Aveyron avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 26,46% des bulletins. La situation politique de Sévérac d'Aveyron a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Sévérac d'Aveyron ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Sévérac d'Aveyron comme une commune au paysage politique fragmenté. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Sévérac d'Aveyron accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 23,88%, devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 21,39%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,82% pour Emmanuel Macron, contre 42,18% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Sévérac d'Aveyron soutenaient en priorité Michel Rhin (Nupes) avec 30,84% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean-François Rousset (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,85% des voix.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Sévérac d'Aveyron Sur le plan de la fiscalité locale à Sévérac d'Aveyron, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 829 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 528 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 32,38 % en 2024 (contre 11,71 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 202 300 euros en 2024. Un produit qui est loin des 559 000 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 10,69 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Sévérac d'Aveyron ? L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Sévérac d'Aveyron s'avère très révélatrice. Dès le premier tour à l'époque, Edmond Gros (Divers) a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 1 119 voix (49,20%). En deuxième position, Camille Galibert (Divers droite) a recueilli 25,81% des votes. Un delta important. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Edmond Gros l'a finalement emporté avec 1 307 suffrages (61,73%), face à Mélanie Brunet Bedel s'adjugeant 810 électeurs inscrits (38,26%). La hiérarchie a été confirmée, l'écart se creusant pour aboutir à un résultat incontestable. Même si Mélanie Brunet Bedel a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 223 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. L'équipe rivale se doit nécessairement de rebâtir une alliance plus performante dès le premier tour ce dimanche soir, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.