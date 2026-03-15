Résultat municipale 2026 à Sévérac d'Aveyron (12150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sévérac d'Aveyron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sévérac d'Aveyron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sévérac d'Aveyron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice FRAYSSINET
Fabrice FRAYSSINET (23 élus) AVENIR SEVERAC 		1 473 58,85%
  • Fabrice FRAYSSINET
  • Béatrice GIRAL-VIALA
  • Florian CREYSSELS
  • Florence RAYNAL
  • Jean-Bastien MAJOREL
  • Myriam LACAN
  • Yves DOULS
  • Vanessa TONNEAU
  • Bruno PEYRAT
  • Cindy PÈRE-BEDEL
  • Simon TABART
  • Stéphanie CHAYRIGUES
  • Sylvain CAUSSE
  • Amandine SAINT-ANTONIN
  • Paul BERGONNIER
  • Mélina COUSI
  • Paulin NIBOULIES
  • Elodie ROBIN
  • Geoffroy MULLER
  • Candice AZDAD
  • René-Paul AVIGNON
  • Evelyne DURAND
  • Marcel LACAN
Edmond GROS
Edmond GROS (6 élus) SEVERAC CITOYEN 2026 		1 030 41,15%
  • Edmond GROS
  • Chantal NAYROLLES
  • Damien LAURAIN
  • Régine ROZIERE
  • Jérôme DE LESCURE
  • Françoise PRADEL
Participation au scrutin Sévérac d'Aveyron
Taux de participation 74,65%
Taux d'abstention 25,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,26%
Nombre de votants 2 638

Source : ministère de l’Intérieur

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