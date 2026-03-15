Résultat de l'élection municipale 2026 à Sevran : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sevran [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sevran sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sevran.
L'actu des élections municipales 2026 à Sevran
13:46 - En amont des municipales 2026, les impôts ont-ils baissé à Sevran ?
À Sevran, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par foyer s'est établi à 850 € en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 1 135 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais un peu plus de 41,49 % en 2024 (contre 25,20 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 %, offre un point de comparaison éclairant. Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 887 900 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 19,54596 millions d'euros (19 545 960 € très exactement) enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 35,29 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la répartition des recettes.
11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat des municipales de 2020 à Sevran
Il peut s'avérer instructif de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Sevran. Dès le premier tour de scrutin, Stéphane Blanchet (Divers gauche) a fait la course en tête en recueillant 45,37% des suffrages. Sur la seconde marche, Philippe Geffroy (Divers droite) a rassemblé 1 745 suffrages en sa faveur (29,60%). Un différentiel marqué. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Stéphane Blanchet l'a finalement emporté avec 49,96% des votes, face à Philippe Geffroy s'adjugeant 28,97% des votants et Arnaud Libert obtenant 1 154 électeurs (21,06%). L'écart de départ s'est consolidé et même accru, conduisant à un triomphe total et sans appel. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers gauche a certainement bénéficié des voix des listes éliminées, gagnant 62 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Sevran
En 2026, les citoyens de Sevran sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats à Sevran. A noter que les 25 bureaux de vote de la commune de Sevran ferment leurs portes à 20 heures. La diffusion des résultats du premier tour à Sevran commencera sur cette page à 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sevran
|Tête de listeListe
|
Florian Mogango
Liste divers gauche
Sevran Bouge
|
|
Philippe Geffroy
Liste divers droite
SEVRAN UNI, AVENIR CHOISI
|
|
Stéphane Blanchet
Liste d'union à gauche
Sevran en grand
|
|
Stéphane Gatignon
Liste divers gauche
POUR SEVRAN
|
|
Sullivan Jous
Liste Divers
renouveau à portée de main
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Blanchet (34 élus) Pour sevran la gauche rassemblée écologique solidaire et citoyenne
|2 737
|49,96%
|
|Philippe Geffroy (6 élus) Aimer sevran
|1 587
|28,97%
|
|Arnaud Libert (5 élus) Vers une nouvelle dynamique
|1 154
|21,06%
|
|Participation au scrutin
|Sevran
|Taux de participation
|25,27%
|Taux d'abstention
|74,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 701
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Blanchet Pour sevran la gauche rassemblée écologique solidaire et citoyenne
|2 675
|45,37%
|Philippe Geffroy Aimer sevran
|1 745
|29,60%
|Arnaud Libert Vers une nouvelle dynamique
|731
|12,40%
|Sullivan Jous Le renouveau à portée de main
|579
|9,82%
|Monji Boubaker Rassemblement sevranais
|165
|2,79%
|Participation au scrutin
|Sevran
|Taux de participation
|27,92%
|Taux d'abstention
|72,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 268
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Gatignon (34 élus) Pour sevran
|5 325
|50,55%
|
|Clémentine Autain (7 élus) Liste de rassemblement pour un sevran solidaire et citoyen
|3 298
|31,31%
|
|Philippe Geffroy (4 élus) Un autre sevran, j'y crois, avec philippe geffroy
|1 910
|18,13%
|
|Participation au scrutin
|Sevran
|Taux de participation
|47,45%
|Taux d'abstention
|52,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,86%
|Nombre de votants
|10 956
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Gatignon Pour sevran
|4 501
|42,50%
|Clémentine Autain Liste de rassemblement pour un sevran solidaire et citoyen
|2 612
|24,66%
|Philippe Geffroy Un autre sevran, j'y crois, avec philippe geffroy
|1 428
|13,48%
|Mohammed Chirani "la relève pour sevran, liste soutenue par le mouvement citoyen de sevran et l'ump"
|862
|8,13%
|Seïd Ferrat Ensemble nous sommes sevran
|826
|7,79%
|Farid Temsamani Agir pour sevran
|201
|1,89%
|Serge Grimaldi Démocratie communale pour sevran soutenue par le poi et des militants du mouvement ouvrier et démocratique
|160
|1,51%
|Participation au scrutin
|Sevran
|Taux de participation
|47,70%
|Taux d'abstention
|52,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,85%
|Nombre de votants
|11 014
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