Résultat de l'élection municipale 2026 à Sevran : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sevran

Tête de listeListe
Florian Mogango
Florian Mogango Liste divers gauche
Sevran Bouge
  • Florian Mogango
  • Lina Hossany
  • Jose Olympio Horacio
  • Anne-Béatrice Aristil
  • Teril Kevin Kumbi
  • Mariam Sall
  • N'Dongo Faye
  • Charlène Jules
  • Rojan Logeswaran
  • Nedjet Fatma Sandid
  • Nathan Nyamankoli
  • Mylène Jules
  • Kevin Vingadio
  • Steffi Khanam
  • Lareifou Saïd
  • Fatimata Dia
  • Garisan Logeswaran
  • Emelyne Jules
  • Josias Kapalala
  • Joselaine Philemon
  • Gervais Goprou
  • Grace Vrihi
  • Karim Bentoumia
  • Kerlyne Jules
  • Mamadou Diop
  • Laura Marie-Ursule Labady
  • Hamza Alhyane
  • Kamsana Vijayakumar
  • Abdoulaye Dia
  • Anne-Sophie Kumbi
  • Slimane Sow
  • Line Aristil
  • Saydou Dia
  • Grace Ilingandja-Nsombele
  • Anojan Vadivelu
  • Hatounguey Traore
  • Alexandre Andrejevic
  • Coumbo Diop
  • Abraham Kapalala
  • Benidy Jullia Mikia
  • Jean Pierre Dierry
  • Kelly Mellahi
  • Jean Christophe Baptiste
  • Aïssata Dïa
  • Roshan Jeyakumar
  • Hawa Sow
Philippe Geffroy
Philippe Geffroy Liste divers droite
SEVRAN UNI, AVENIR CHOISI
  • Philippe Geffroy
  • Naima Hamdaoui
  • Alex Duvallon
  • Carole Aguirrebengoa
  • Arnaud Libert
  • Catherine Troalen
  • Olivier Cordin
  • Stéphanie Borel-Yeretan
  • Laurent Mavré
  • Dominique Perran
  • Ugo Tibaldo
  • Marie Noël Ngathe Toze
  • Daniel Deville
  • Laure Delaby
  • Serge Bellity
  • Isabelle Bonturi
  • Steve Mai Van
  • Grace Sinaud
  • Paul Da Costa
  • Agnes Froment
  • Robert Laurent
  • Juana Mendez
  • Jean-Jacques Bugat
  • Manèle Lenba
  • Sofiane Kaddour
  • Audrey Da Rocha
  • Ayman Maslah
  • Laura Hamroun
  • Mehdi Meziane
  • Meryame Tbahriti-Mbarki
  • Thomas Garcia
  • Jocelyne Guillo
  • Steve Lafleur
  • Delphine Chalumeau
  • Hamid Nadour
  • Asmahane Said Abdou
  • Nasradine Bettayeb
  • Raymonde Doulin
  • Alexandru Pesterean
  • Anne-Sophie Martins
  • Yann Ponthieux
  • Philodile M'Baka
  • Prudence Dzaba Dzaba
  • Yvette Micho
  • Abdoul Ahamed
  • Eliane Chapuis
  • Lorenzo Jovanovic
Stéphane Blanchet
Stéphane Blanchet Liste d'union à gauche
Sevran en grand
  • Stéphane Blanchet
  • Dalila Arab
  • Jean-François Bacon
  • Marwa Braihim
  • Abdel Cheriguene
  • Chérifa Mekki
  • Saïd Ferrat
  • Patricia Cennerelli
  • Éric Ceprani
  • Safia Bach Russo
  • Bilal Kinaa
  • Fatimata Doucouré-Bah
  • Sébastien Bastaraud
  • Rafika Mcirdi
  • Ludovic Jacquart
  • Lucie Branco
  • Brahim Loujahdi
  • Fabienne Dumaine
  • Issa Khiter
  • Fatou Sagna
  • Gérald Prunier
  • Elisabeth Gué
  • Jaouad Dahmani
  • Hana Zakaria
  • Moussa Konate
  • Bénédicte Chauvelot
  • Sergio Dias Martins
  • Nathallie Andrieux
  • Ali Jiar
  • Nathalie Genet
  • Sohail Usman
  • Marie-Augustine Frederic
  • Sofiane Khiter
  • Atika Hanbli
  • Serge Moulinneuf
  • Ikrame Hammouti
  • Ismaela Samassa
  • Laure Saint-Remy
  • Christian Maingot
  • Anne-Laure Macon
  • M'Hamed Sandid
  • Martine Velthius
  • Mourad Dahmani
  • Hawa Sissoko
  • Jean-François Baillon
  • Clémentine Autain
Stéphane Gatignon
Stéphane Gatignon Liste divers gauche
POUR SEVRAN
  • Stéphane Gatignon
  • Najat Mabchour
  • Laurent Chantrelle
  • Muriel Debrabant
  • Lamine Bâ
  • Ela Büyükeken
  • Jean-Claude Treil
  • Anissa Doucouré
  • Ahmadou Kouyate
  • Jeannine Yana
  • Mikail Seker
  • Jennifer Pedrazo
  • Mohamed Hamma
  • Mireille Saki
  • Pascal Lellouche
  • Simone Tourbez
  • Manuel Wavelet
  • Oliya El Hadbi
  • Fodil Djouder
  • Beyzanur çaghan
  • Nabil Reddad
  • Léa Lévy
  • Lyes Souane
  • Marie-Laure Romil
  • Wahid Zighed
  • Armelle Legendre
  • Ridvan Dikmen
  • Alphiline Matsimouna Ntonbo
  • Sofien Aït Mameur
  • Maïmouna Diawara
  • Khalid Kilani
  • Hadoum Malki
  • Nordine Errouihi
  • Christine Le Mouel
  • Majid Laamouri
  • Christine Morillon
  • Bruno Toussaint
  • Sylvie Donne
  • Joël Binet
  • Linda Do Sacramento
  • Balasubramaniam Balakumar
  • Elisabeth Ang
  • Abdelouhab Haddad
  • Aïcha Bessaha
  • Claude Macerelle
Sullivan Jous
Sullivan Jous Liste Divers
renouveau à portée de main
  • Sullivan Jous
  • Peggy Melina
  • Monji Boubaker
  • Déborah Thommas
  • Jérôme Ramchurn
  • Odile Ferdinand Conil
  • Naoufel Ettir
  • Kounady Sakiliba
  • Pierre Kenneth Feliho
  • Emmanuéla Nkissi Moggzi
  • Labès Bouadj
  • Christine Lopes Goncalves
  • Boubacar Gakou
  • Assia Benjebbour
  • Jean-Luc Ferdinand
  • Francesca Walington
  • Steve Renneson
  • Ié Tandia
  • Boumédiene Abbadi
  • Amira-Oumayma Ouribi
  • Mamadou Bah
  • Sylviane Demay
  • Yasin Oruc
  • Danielle Thieblemont-Gherissi
  • Manuel Baleiro Afonso
  • Olivia Lagrandcourt
  • David Lahaille
  • Cirra Diaby
  • Jacques Delente
  • Sonia Sar Nguyen
  • Joël Jolibois
  • Cécile Boury
  • Rachid M'Nari
  • Ramata Sissoko
  • Mohammed Brahmi
  • Hawa Diaby
  • Rozaky Sar
  • Jemima Amaizo
  • Balla Kouyaté
  • Sughanti Ramapathiran
  • Alhoussini Sow
  • Brigitte Runambot
  • Lasseni Kouyaté
  • Sana Messaoudi
  • Jugurtha Daoud
  • Sylvane Grüner
  • Jean-Pierre Korny

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Blanchet
Stéphane Blanchet (34 élus) Pour sevran la gauche rassemblée écologique solidaire et citoyenne 		2 737 49,96%
  • Stéphane Blanchet
  • Brigitte Bernex
  • Jean-François Baillon
  • Marwa Braihim
  • Umit Yildiz
  • Chérifa Mekki
  • Jean-François Bacon
  • Elodie Da Silva
  • Claude Chauvet
  • Safia Russo
  • Ludovic Jacquart
  • Dalila Arab
  • Serge Moulinneuf
  • Danièle Roussel
  • Gilles Boitte
  • Ivette Selemani
  • Laurent Chantrelle
  • Asaïs Velthuis
  • Éric Ceprani
  • Hawa Kouyaté
  • Gérald Prunier
  • Najat Mabchour
  • Abdelouaheb Cheriguene
  • Jennifer Pedrazo
  • Dominique Meriguet
  • Meriem Benammour
  • Stéphan Lardic
  • Patricia Bacon
  • Manuel Wavelet
  • Ziromi Ratnathurai
  • Raymond Gauthier
  • Mariama Camara
  • Brahim Loujahdi
  • Hassanata Moilime
Philippe Geffroy
Philippe Geffroy (6 élus) Aimer sevran 		1 587 28,97%
  • Philippe Geffroy
  • Naïma Hamdaoui
  • Patrice Sinaud
  • Carole Aguirrebengoa
  • Michel Prud'homme
  • Stephanie Borel Yeretan
Arnaud Libert
Arnaud Libert (5 élus) Vers une nouvelle dynamique 		1 154 21,06%
  • Arnaud Libert
  • Mireille Liliane Saki
  • Sullivan Jous
  • Dominique Abelle Perran
  • Walnex Etienne
Participation au scrutin Sevran
Taux de participation 25,27%
Taux d'abstention 74,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 701

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Blanchet
Stéphane Blanchet Pour sevran la gauche rassemblée écologique solidaire et citoyenne 		2 675 45,37%
Philippe Geffroy
Philippe Geffroy Aimer sevran 		1 745 29,60%
Arnaud Libert
Arnaud Libert Vers une nouvelle dynamique 		731 12,40%
Sullivan Jous
Sullivan Jous Le renouveau à portée de main 		579 9,82%
Monji Boubaker
Monji Boubaker Rassemblement sevranais 		165 2,79%
Participation au scrutin Sevran
Taux de participation 27,92%
Taux d'abstention 72,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 268

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Gatignon
Stéphane Gatignon (34 élus) Pour sevran 		5 325 50,55%
  • Stéphane Gatignon
  • Elsa Wanlin
  • Jean-François Baillon
  • Véronique Moreira
  • Stéphane Blanchet
  • Dalila Arab
  • Sagui Sissoko
  • Thoraya Amrani
  • Ali Jiar
  • Tan Tran
  • Robert Wattez
  • Mireille Saki
  • Mathieu Gramfort
  • Najat Mabchour
  • Bernard Portel
  • Fatou Sagna
  • Michel Chatenet
  • Giséla Chauvet
  • Maurice Gebauer
  • Nathalie Bayon
  • Laurent Chantrelle
  • Bernadette Caliskan
  • Patrice Adolphe
  • Danièle Roussel
  • Mohamed Moulay
  • Eléonore Achetsamin
  • Dominique Meriguet
  • Franciane Mandret
  • Jean-Pierre Laborde
  • Alcanjero-Rocha Tavarez
  • Vincent Wouters
  • Isabelle Baritaud
  • Lakhdar Femmami
  • Alphiline Locko
Clémentine Autain
Clémentine Autain (7 élus) Liste de rassemblement pour un sevran solidaire et citoyen 		3 298 31,31%
  • Clémentine Autain
  • Jean-François Bacon
  • Nicole Valeanu
  • Gilles Boitte
  • Brigitte Bernex
  • Jean-Louis Dauvet
  • Mériem Benammour
Philippe Geffroy
Philippe Geffroy (4 élus) Un autre sevran, j'y crois, avec philippe geffroy 		1 910 18,13%
  • Philippe Geffroy
  • Pierrette Bardoux
  • Alex Duvallon
  • Ornella Evangelista
Participation au scrutin Sevran
Taux de participation 47,45%
Taux d'abstention 52,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,86%
Nombre de votants 10 956

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Gatignon
Stéphane Gatignon Pour sevran 		4 501 42,50%
Clémentine Autain
Clémentine Autain Liste de rassemblement pour un sevran solidaire et citoyen 		2 612 24,66%
Philippe Geffroy
Philippe Geffroy Un autre sevran, j'y crois, avec philippe geffroy 		1 428 13,48%
Mohammed Chirani
Mohammed Chirani "la relève pour sevran, liste soutenue par le mouvement citoyen de sevran et l'ump" 		862 8,13%
Seïd Ferrat
Seïd Ferrat Ensemble nous sommes sevran 		826 7,79%
Farid Temsamani
Farid Temsamani Agir pour sevran 		201 1,89%
Serge Grimaldi
Serge Grimaldi Démocratie communale pour sevran soutenue par le poi et des militants du mouvement ouvrier et démocratique 		160 1,51%
Participation au scrutin Sevran
Taux de participation 47,70%
Taux d'abstention 52,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,85%
Nombre de votants 11 014

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