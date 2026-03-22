Résultat de l'élection municipale 2026 à Sevran : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sevran

Le deuxième tour des élections municipales à Sevran a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stéphane Blanchet
Stéphane Blanchet Liste d'union à gauche
Sevran en grand
  • Stéphane Blanchet
  • Dalila Arab
  • Florian Mogango
  • Marwa Braihim
  • Jean-François Bacon
  • Chérifa Mekki
  • Abdel Cheriguene
  • Patricia Cennerelli
  • Saïd Ferrat
  • Safia Bach Russo
  • Éric Ceprani
  • Fatimata Doucouré-Bah
  • Bilal Kinaa
  • Rafika Mcirdi
  • Sébastien Bastaraud
  • Lucie Branco
  • Ludovic Jacquart
  • Fabienne Dumaine
  • Brahim Loujahdi
  • Fatou Sagna
  • Issa Khiter
  • Lina Hossany
  • Jaouad Dahmani
  • Hana Zakaria
  • Moussa Konate
  • Bénédicte Chauvelot
  • Sofiane Khiter
  • Nathallie Andrieux
  • Ali Jiar
  • Nathalie Genet
  • Sohail Usman
  • Charlène Jules
  • Christian Maingot
  • Atika Hanbli
  • Gérald Prunier
  • Ikrame Hammouti
  • Ismaela Samassa
  • Mylène Jules
  • N'Dongo Faye
  • Anne-Laure Macon
  • Serge Moulinneuf
  • Marie-Augustine Frederic
  • Mourad Dahmani
  • Hawa Sissoko
  • Jean-François Baillon
  • Clémentine Autain
Stéphane Gatignon
Stéphane Gatignon Liste divers gauche
POUR SEVRAN
  • Stéphane Gatignon
  • Najat Mabchour
  • Philippe Geffroy
  • Muriel Debrabant
  • Laurent Chantrelle
  • Naima Hamdaoui
  • Lamine Bâ
  • Ela Büyükeken
  • Jean-Claude Treil
  • Anissa Doucouré
  • Ahmadou Kouyate
  • Jeannine Yana
  • Mikail Seker
  • Jennifer Pedrazo
  • Alex Duvallon
  • Laure Delaby
  • Mohamed Hamma
  • Mireille Saki
  • Pascal Lellouche
  • Simone Tourbez
  • Manuel Wavelet
  • Oliya El Hadbi
  • Fodil Djouder
  • Catherine Troalen
  • Nabil Reddad
  • Beyzanur çaghan
  • Ayman Maslah
  • Léa Lévy
  • Wahid Zighed
  • Maïmouna Diawara
  • Sofiane Kaddour
  • Manèle Lenba
  • Ridvan Dikmen
  • Marie-Laure Romil
  • Nordine Errouihi
  • Christine Morillon
  • Abdelmajid Laamouri
  • Alphiline Matsimouna Ntonbo
  • Lyes Souane
  • Hadoum Malki
  • Sofien Aït Mameur
  • Christine Le Mouel
  • Khalid Kilani
  • Armelle Legendre
  • Bruno Toussaint
Sullivan Jous
Sullivan Jous Liste Divers
renouveau à portée de main
  • Sullivan Jous
  • Peggy Melina
  • Monji Boubaker
  • Déborah Thommas
  • Jérôme Ramchurn
  • Odile Ferdinand Conil
  • Naoufel Ettir
  • Kounady Sakiliba
  • Pierre Kenneth Feliho
  • Emmanuéla Nkissi Moggzi
  • Labès Bouadj
  • Christine Lopes Goncalves
  • Boubacar Gakou
  • Assia Benjebbour
  • Jean-Luc Ferdinand
  • Francesca Walington
  • Steve Renneson
  • Ié Tandia
  • Boumédiene Abbadi
  • Amira-Oumayma Ouribi
  • Mamadou Bah
  • Sylviane Demay
  • Yasin Oruc
  • Danielle Thieblemont-Gherissi
  • Manuel Baleiro Afonso
  • Olivia Lagrandcourt
  • David Lahaille
  • Cirra Diaby
  • Jacques Delente
  • Sonia Sar Nguyen
  • Joël Jolibois
  • Cécile Boury
  • Rachid M'Nari
  • Ramata Sissoko
  • Mohammed Brahmi
  • Hawa Diaby
  • Rozaky Sar
  • Jemima Amaizo
  • Balla Kouyaté
  • Sughanti Ramapathiran
  • Alhoussini Sow
  • Brigitte Runambot
  • Lasseni Kouyaté
  • Sana Messaoudi
  • Jugurtha Daoud
  • Sylvane Grüner
  • Jean-Pierre Korny

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sevran

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane GATIGNON
Stéphane GATIGNON (Ballotage) POUR SEVRAN 		3 051 34,45%
Stéphane BLANCHET
Stéphane BLANCHET (Ballotage) Sevran en grand 		3 029 34,20%
Philippe GEFFROY
Philippe GEFFROY (Ballotage) SEVRAN UNI, AVENIR CHOISI 		1 285 14,51%
Sullivan JOUS
Sullivan JOUS (Ballotage) renouveau à portée de main 		1 002 11,31%
Florian MOGANGO
Florian MOGANGO Sevran Bouge 		489 5,52%
Participation au scrutin Sevran
Taux de participation 39,43%
Taux d'abstention 60,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 9 164

Source : ministère de l’Intérieur

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