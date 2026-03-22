Résultat de l'élection municipale 2026 à Sevran : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sevran [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sevran sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sevran.
L'actu des élections municipales 2026 à Sevran
11:52 - Stéphane Gatignon, Stéphane Blanchet et Philippe Geffroy forment le trio de tête à Sevran
A l'ouverture de l'élection municipale à Sevran, le rendez-vous a mobilisé 39,43 % des électeurs dans la ville, alors que l'abstention locale a dépassé la moyenne nationale de 57,17 %. Au terme de ce vote, c'est Stéphane Gatignon (Divers gauche) qui a pris l'avantage en récoltant 34,45 % des votes. Dans son sillage, Stéphane Blanchet (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 34,20 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, avec 14,51 %, Philippe Geffroy, étiqueté Divers droite, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Sullivan Jous a terminé avec 11,31 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sevran
Le deuxième tour des élections municipales à Sevran a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stéphane Blanchet
Liste d'union à gauche
Sevran en grand
|
|
Stéphane Gatignon
Liste divers gauche
POUR SEVRAN
|
|
Sullivan Jous
Liste Divers
renouveau à portée de main
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sevran
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane GATIGNON (Ballotage) POUR SEVRAN
|3 051
|34,45%
|Stéphane BLANCHET (Ballotage) Sevran en grand
|3 029
|34,20%
|Philippe GEFFROY (Ballotage) SEVRAN UNI, AVENIR CHOISI
|1 285
|14,51%
|Sullivan JOUS (Ballotage) renouveau à portée de main
|1 002
|11,31%
|Florian MOGANGO Sevran Bouge
|489
|5,52%
|Participation au scrutin
|Sevran
|Taux de participation
|39,43%
|Taux d'abstention
|60,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Nombre de votants
|9 164
Source : ministère de l’Intérieur
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