Résultat municipale 2026 à Sevran (93270) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sevran a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sevran, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sevran [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane GATIGNON
Stéphane GATIGNON POUR SEVRAN 		3 051 34,45%
Stéphane BLANCHET
Stéphane BLANCHET Sevran en grand 		3 029 34,20%
Philippe GEFFROY
Philippe GEFFROY SEVRAN UNI, AVENIR CHOISI 		1 285 14,51%
Sullivan JOUS
Sullivan JOUS renouveau à portée de main 		1 002 11,31%
Florian MOGANGO
Florian MOGANGO Sevran Bouge 		489 5,52%
Participation au scrutin Sevran
Taux de participation 39,43%
Taux d'abstention 60,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 9 164

Source : ministère de l’Intérieur

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