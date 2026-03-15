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19:21 - Sevran et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Sevran est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 51 640 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 2 272 entreprises, Sevran est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (34,70%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 14 618 résidents étrangers, Sevran est un exemple d'ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 094 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,00%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Sevran, où la jeunesse représente 44% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le poids du RN à Sevran ? Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors des municipales à Sevran en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 12,02% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,96% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 12,12% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Sevran comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 18,09% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 16,51% pour le RN. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Clémentine Autain.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Sevran aux dernières élections ? À l'occasion de ces élections municipales de 2026, le niveau de l'abstention pèsera fortement sur les résultats de Sevran. Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 72,08 % des inscrits, une abstention très élevée alors qu'à cause du Covid-19, une part importante des électeurs avaient renoncé à se déplacer. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 32,25 % des citoyens inscrits. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 67,61 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 45,18 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 64,90 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville se positionne donc sensiblement comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Qui a remporté les scrutins il y a deux ans à Sevran ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Sevran, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur Manon Aubry (47,24%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Sevran plébiscitaient ensuite Clémentine Autain (Union de la gauche) avec 66,13% au premier tour. Les électeurs expédiaient d'ailleurs la question directement dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (62,65%). .

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Sevran ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Sevran votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (54,87%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 18,77%. Lors de la finale de l'élection à Sevran, les électeurs accordaient 72,04% pour Emmanuel Macron, contre 27,96% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Sevran accordaient leurs suffrages à Clémentine Autain (Nupes) avec 51,88% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 100,00%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Sevran un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts ont-ils baissé à Sevran ? À Sevran, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par foyer s'est établi à 850 € en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 1 135 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais un peu plus de 41,49 % en 2024 (contre 25,20 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 %, offre un point de comparaison éclairant. Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 887 900 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 19,54596 millions d'euros (19 545 960 € très exactement) enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 35,29 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat des municipales de 2020 à Sevran Il peut s'avérer instructif de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Sevran. Dès le premier tour de scrutin, Stéphane Blanchet (Divers gauche) a fait la course en tête en recueillant 45,37% des suffrages. Sur la seconde marche, Philippe Geffroy (Divers droite) a rassemblé 1 745 suffrages en sa faveur (29,60%). Un différentiel marqué. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Stéphane Blanchet l'a finalement emporté avec 49,96% des votes, face à Philippe Geffroy s'adjugeant 28,97% des votants et Arnaud Libert obtenant 1 154 électeurs (21,06%). L'écart de départ s'est consolidé et même accru, conduisant à un triomphe total et sans appel. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers gauche a certainement bénéficié des voix des listes éliminées, gagnant 62 voix supplémentaires entre les deux tours.