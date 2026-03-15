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19:18 - Sèvremoine et municipales : démographie, économie et choix électoraux En pleine campagne électorale municipale, Sèvremoine est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 25 764 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 610 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 7 528 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 20,42% des résidents sont des enfants, et 7,13% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Sèvremoine forme une communauté diversifiée, avec ses 391 résidents étrangers, soit 1,52% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,11%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 784 €/an. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Sèvremoine contribue à élaborer l'avenir de la France.

17:57 - Vers une avancée du RN à Sèvremoine aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national était resté en retrait lors des élections municipales à Sèvremoine il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 21,62% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 33,54% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 16,15% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, à Sèvremoine comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 31,20% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 32,41% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il clôturera le scrutin avec 36,49% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Sèvremoine Six ans avant l'élection de ce dimanche à Sèvremoine, le premier tour des élections municipales avait vu 42,05 % des électeurs venir aux bureaux de votes dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays. C'étaient 7 749 votants qui s'étaient mobilisés, bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs suscité un fort engouement, avec 77,86 % de participation dans la ville (contre 22,14 % d'abstention). Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 43,80 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation se réhausser très nettement à 67,59 %. Précédemment, le scrutin européen avait rassemblé 48,45 % des électeurs locaux. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent former une contrée en déficit de participation par rapport au reste de la France. En ce jour d'élection municipale à Sèvremoine, cette réalité sera en tout cas regardée de près.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Sèvremoine La préférence des électeurs de Sèvremoine a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre centriste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée. Lors des dernières élections européennes, le podium à Sèvremoine s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,20%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (21,27%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,97%). Denis Masseglia (Majorité présidentielle) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Sèvremoine près d'un mois plus tard avec 33,95%. Gilles Bourdouleix (Union de l'extrême droite) échouait à la deuxième place avec 32,41%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Denis Masseglia culminant à 63,42% des voix dans la commune.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Sèvremoine ? Globalement, le paysage électoral fait de Sèvremoine un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Sèvremoine accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 40,57%, devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 21,62%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,46% pour Emmanuel Macron, contre 33,54% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Sèvremoine plébiscitaient Denis Masseglia (Ensemble !) avec 30,72% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Denis Masseglia virant de nouveau en tête avec 61,50% des voix.

12:58 - Impôts à Sèvremoine : un enjeu central pour 2026 À Sèvremoine, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 21,71 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 369 840 € la même année, loin des quelque 5,28835 millions d'euros engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son rendement et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Sèvremoine atteint désormais près de 41,18 % en 2024 (contre 18,73 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Sèvremoine s'est établi à 762 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 726 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Sèvremoine À Sèvremoine, lors des municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un tableau détaillé des forces politiques en présence. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Didier Huchon (Divers centre) a surclassé ses adversaires en totalisant 3 913 soutiens (53,32%). Juste derrière, Laurence Adrien-Bigeon (Divers gauche) a capté 46,67% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sèvremoine, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à un défi colossal ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.