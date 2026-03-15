Résultat municipale 2026 à Sèvremoine (49230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sèvremoine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sèvremoine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sèvremoine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard CESBRON
Richard CESBRON (51 élus) Sèvremoine, un élan partagé 		5 627 52,65%
  • Richard CESBRON
  • Marie-Annick RENOUL
  • Vincent BLANCHARD
  • Amélie BERNARD LE GOFF
  • Jean-Luc TILLEAU
  • Claudine GOSSART
  • Eric CHOUTEAU
  • Céline BONNIN
  • Sebastien DESSEIN
  • Aglaé DE BEAUREGARD
  • Gautier GIRARD
  • Geneviève GAILLARD
  • Philippe BÂCLE
  • Caroline AIRIAU
  • Olivier DE CHARNACÉ
  • Christelle DUPUIS
  • Joris RAFLEGEAU
  • Cécile FLEURANCE
  • Cyrille CHIRON
  • Christine HAMARD
  • Antoine Claude Olivier BABIN
  • Marianne GUINEBRETIERE
  • Thierry ROUSSELOT
  • Isabelle MARET
  • Cedric BOUTTIER
  • Amandine CATIAU
  • Julien RAVELEAU
  • Aurelie BOUMARD
  • Dominique JOULAIN
  • Evelyne BAUMARD
  • Martin GRIFFON
  • Nathalie GRASSET
  • Pierre BREDEAUX
  • Aline CHÉNÉ
  • Emmanuel GUILLOTEAU
  • Nathalie MAZÉ
  • Cédric JEANNE
  • Emilie CLEMENCEAU
  • Antoine LEROUX
  • Emma SELLIER
  • Laurent CHOLET
  • Nadège SECHET
  • Jean-Christophe PENCOLÉ
  • Agnès LESDÉMA LEGAL
  • Denis ALLAIRE
  • Marie MOREAU
  • Didier POHU
  • Marina RETAILLEAU
  • Herve KOFFI
  • Estelle COLLIN
  • Aubin SOURICE
Jean-François OUVRARD
Jean-François OUVRARD (16 élus) Sèvremoine Nos Communes 		5 060 47,35%
  • Jean-François OUVRARD
  • Isabelle SUTEAU
  • Christian GABORIT
  • Tiphaine LE BELLEC
  • Alexandre DE FRAISSINETTE
  • Sandrine VILLETTE
  • Jean-Dominique SORIN
  • Véronique RICHARD
  • Nicolas BAHUAUD
  • Delphine CHATEIGNER
  • Dominique LE COURTÈS
  • Vanessa ILLAN
  • Bernard DELAGE DAMON
  • Laurence HUET ANDRIOT
  • Patrice GAUTIER
  • Anne Marie AVY
Participation au scrutin Sèvremoine
Taux de participation 56,45%
Taux d'abstention 43,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 11 073

Source : ministère de l’Intérieur

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