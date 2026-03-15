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19:20 - Sèvremont : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Sèvremont apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Dotée de 2 892 logements pour 6 401 habitants, la densité de la commune est de 72 hab par km². Avec 379 entreprises, Sèvremont offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (86,00%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 44,59% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 45,86% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 473,60 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Sèvremont, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Sèvremont ? Le parti à la flamme ne parvenait pas à se hisser dans le groupe de tête lors des élections locales à Sèvremont en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 23,14% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 35,50% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 13,07% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Sèvremont comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,42% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 26,98% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 29,83% lors du vote final.

16:58 - La commune de Sèvremont plutôt abstentionniste lors des élections En parallèle des élections municipales, l'état de l'abstention pèsera irrémédiablement sur les résultats de Sèvremont. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale avait été marqué par une abstention de 64,82 %, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 35,18 %) alors que le pays était durement frappé par l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été accompagnée d'une abstention à 18,67 % dans la ville (contre 81,33 % de participation). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 53,17 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,75 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 49,50 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée marquée par l'abstention.

15:59 - Qui a dominé les votes il y a deux ans à Sèvremont ? Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Sèvremont avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 33,42% des inscrits. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Sèvremont soutenaient en priorité Véronique Besse (Divers droite) avec 45,53% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Véronique Besse culminant à 45,96% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Sèvremont ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Sèvremont portaient leur choix sur Véronique Besse (Divers droite) avec 48,14% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Véronique Besse virant de nouveau en tête avec 67,08% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Sèvremont choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 40,36% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 23,14%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,50% pour Emmanuel Macron, contre 35,50% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Sèvremont dessine ainsi une ville politiquement partagée.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Sèvremont Alors qu'on constate une stabilité fiscale à Sèvremont depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,80 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de près de 69 900 euros la même année. Une recette bien loin des 926 900 euros récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Sèvremont s'est établi à près de 30,63 % en 2024 (contre 14,12 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Sèvremont a représenté 542 € en 2024 (contre 532 € en 2020).

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Sèvremont Il peut être éclairant de s'intéresser aux scores des dernières municipales à Sèvremont. Sans aucune opposition, 'Sèvremont pour tous' a sans surprise recueilli 1 310 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Sèvremont, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Cette année, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à exister. C'est vraisemblablement dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à trouver.