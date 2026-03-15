Résultat municipale 2026 à Sèvremont (85700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sèvremont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sèvremont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sèvremont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis ROY
Jean-Louis ROY (29 élus) ENSEMBLE POUR SÈVREMONT 		2 119 74,01%
  • Jean-Louis ROY
  • Alexandra BITEAU
  • Christian RIGAUDEAU
  • Adeline YVAI-NURDIN
  • Laurent DESNOUHES
  • Sylvie RAUTURIER TEILLET
  • Bernard GUILLOTEAU
  • Anne-Marie PAILLAT
  • Alain SCHMUTZ
  • Julie RIBARDIÈRE
  • Laurent BALDOVINI
  • Sandrine VIGNIAL
  • Johann PASQUEREAU
  • Charlène RANTIÈRE
  • Raphaël ROTURIER
  • Oriane COUTAND
  • Hervé PUAU
  • Béatrice COULON
  • Albert CORNUAU
  • Nadège HOEPPE
  • Pedro MARTINEAU
  • Mélanie CHARPENTREAU
  • Laurent GABORIT
  • Emilie DURAND
  • Frédéric MOUSSET
  • Blandine BEAUPÉRIN
  • Simon RAMPILLON
  • Flavie LIAIGRE
  • Nicolas STEENO
Florian PELATAN
Florian PELATAN (4 élus) ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE AVENIR À SÈVREMONT 		744 25,99%
  • Florian PELATAN
  • Marie-Christine PROUST
  • Yannick CLERCQ
  • Stéphanie JEUNOT
Participation au scrutin Sèvremont
Taux de participation 62,10%
Taux d'abstention 37,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,62%
Nombre de votants 3 038

Source : ministère de l’Intérieur

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