Résultat de l'élection municipale 2026 à Sèvres : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sèvres

Tête de listeListe
Pierce Massé
Pierce Massé Liste de La France insoumise
Sèvres insoumise
  • Pierce Massé
  • Zineb Makhzoumi
  • Jean Duplex
  • Chantal Feusier
  • David Cepparo
  • Brigitte Nicaud
  • Marc Dumont
  • Maïwenn Guillon de Princé
  • Etienne Iviglia
  • Dominique Pertus
  • Léonide Huguet
  • Mina Khelifa
  • Youcef Rahim
  • Yasmine Bounihi
  • Gabriel Basilio
  • Catherine Girardot
  • Sid Ali Belguerdouh
  • Johanna Mimoun
  • Pierre-Frédéric Massé
  • Luana Basilio
  • Matthieu Dumont
  • Valérie Leroy
  • Florian Basset
  • Corinne Mavrodis
  • Julien Jonis
  • Sonia Laurent
  • Giuseppe de Maria
  • Yolaine Turpin
  • Mehdi Basset
  • Lisa Kermesh
  • Sean Massé
  • Evelyne Garnier
  • Antoine Duplex
  • Nawal Ouanouche
  • Solal Duplex
Jean-Michel Simond
Jean-Michel Simond Liste Divers
Un nouvel élan pour Sèvres
  • Jean-Michel Simond
  • Cécile Mico
  • Helder Rodrigues
  • Marie Uguen
  • Jean-François Pace
  • Edwige Doc
  • Clément Chesneau
  • Nathalie de la Serna
  • Matthieu Brajon
  • Anne Genty
  • Thierry Claudios
  • Céline Chanut
  • Andreas Vogel
  • Violaine Marin
  • Marco Barroux
  • Carla Lessieur
  • Pierre Louis
  • Carine Guillem
  • Tom Mauboussin
  • Laetitia Busquet de Caumont
  • Didier Arduin
  • Gaelle Treguer
  • Fabrice Tillette de Clermont-Tonnerre
  • Bénédicte Beltan
  • Sébastien Ceccaldi
  • Chantal Gonet
  • Claude Dubois
  • Bérangère Olivier
  • Christophe Leymarie
  • Clémentine Harland
  • Fabrice Thoumyre
  • Mélanie Dumonteil
  • Arsene Brégeon
  • Audrey Simond
  • Raphaël Pinheiro
Grégoire de la Roncière
Grégoire de la Roncière Liste divers droite
Sèvres, notre ville, tous ensemble
  • Grégoire de la Roncière
  • Anne Texier
  • Olivier Hubert
  • Pascale Flamant
  • Loïc Lassagne
  • Nadia Idorane
  • Saïd Saidi
  • Florence Chartier
  • Philippe Hazard
  • Pascale Parpex
  • Arthur Beaurepaire
  • Christine Barbe-Collis
  • Koly Fofana
  • Marlène Da Silva
  • Arnaud Guilmet
  • Emilie Bozio-Made
  • Christophe Chaboud
  • Adèle Corruble
  • Franck-Éric Morel
  • Maïlys Deméaulte
  • Baptiste Walter
  • Catherine Marle
  • Olivier Dulac
  • Tiphaine Delannoy
  • Yves de Coninck
  • Lena Volante
  • Thierno-Babacar Ndiaye
  • Claire Delmau
  • Cyriac Barbé
  • Delphine Galinier
  • Pierre Barralon
  • Claudine Abdi-Ouamrane
  • Hubert Nérot
  • Florence Lomprez
  • Jean-Pierre Fortin
Denis Moron
Denis Moron Liste divers centre
Réveiller Sèvres
  • Denis Moron
  • Marie-Agnès Gallais
  • Ghislain Beaugrand Gerin
  • Anne d'Almeida Araujo
  • Francis Waerniers
  • Nadia de Mourzitch
  • Azdine Benyahia
  • Amélie Martine Anne-Catherine Balliere
  • Jean-Christophe Sciberras
  • Martine Van Went
  • Mathieu Benoist
  • Amandine Oudart
  • Denis Laurent
  • Chérine Makrem
  • Marc-Antoine Azor
  • Marianne Cindric
  • Amaury de Boisgelin
  • Karima Chehboun
  • Richard Peynot
  • Salima Touka
  • Laurent Botbol
  • Céline Magnano
  • Geoffroy Viellard
  • Frédérique Sallinen
  • Joël Gateau
  • Rania Ben Hamed
  • Henri Maurel
  • Maria Izart
  • Jean-Lucien Seligmann
  • Françoise Russo
  • Pierre-Yves Le Maout
  • Liliane Kamar
  • Eric Delmonte
  • Anne Roder
  • Jean-Louis Chaboud
Catherine Candelier
Catherine Candelier Liste Les Ecologistes
AGIR POUR SEVRES
  • Catherine Candelier
  • Frédéric Puzin
  • Anne-Marie de Longevialle Moulaï
  • Tristan Lhermitte
  • Carole Wessel
  • Ludovic Bailloux
  • Camille Beau
  • Guy Daroles
  • Brigitte Cheval
  • Luc Blanchard
  • Françoise Guillard
  • Thimothy Guesdon
  • Sabah Bchaïnia
  • François-Régis Oubrier
  • Anne-Marie Giletti
  • Zeli Steven Gouano
  • Laurence Bernabeu
  • Jacques Combot
  • Charlotte Bronner
  • Marc Beaulier
  • Agnès Carlier
  • Eric Caillon
  • Frédérique Lesprit
  • Mathieu Porte
  • Catherine Tortellier
  • Philippe Audoin
  • Céline Donnet
  • Nicolas Talbot
  • Sophie Bernat
  • François Carlier
  • Véronique Roure
  • Michel Volkovitch
  • Birgit Riekenbrauck
  • Rémi Canaple
  • Marie-Alix Chanut
  • Frédéric Durdux
  • Catherine Cyrot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégoire De La Roncière
Grégoire De La Roncière (29 élus) Sèvres 2020 ma ville ma planète 		3 472 57,62%
  • Grégoire De La Roncière
  • Anne Texier
  • Olivier Hubert
  • Pascale Flamant
  • Pascal Giafferi
  • Nadia Idorane
  • Jean-Christophe Sciberras
  • Assunta Mesmin
  • Arthur Beaurepaire
  • Pascale Parpex
  • Vincent Decoux
  • Emilie Bozio-Made
  • Philippe Hazard
  • Louise Bompaire
  • Jean-Pierre Fortin
  • Caroline Bastide
  • Franck-Éric Morel
  • Martine Van Went
  • Christophe Chaboud
  • Marie Sancho
  • Thomas Pardoux
  • Marlène Da Silva
  • Jacques Villemur
  • Muriel Cohen
  • Ludovic Jean
  • Chloé Duchaussoy
  • Amël Pilven
  • Françoise Russo-Marie
  • Thierno-B Ndiaye
Catherine Candelier
Catherine Candelier (5 élus) Sevres en transition 2020 		1 669 27,70%
  • Catherine Candelier
  • Jean Duplex
  • Anne-Marie De Longevialle-Moulaï
  • Luai Jaff
  • Lucile Gasber-Aad
Denis Moron
Denis Moron (1 élu) Pour sèvres 		596 9,89%
  • Denis Moron
Belcasem Belarbi
Belcasem Belarbi Construire sevres ensemble 		288 4,78%
Participation au scrutin Sèvres
Taux de participation 40,74%
Taux d'abstention 59,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 144

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégoire De La Ronciere
Grégoire De La Ronciere (25 élus) Sèvres à venir 		3 279 37,47%
  • Grégoire De La Ronciere
  • Christine Destouches
  • Belkacem Belarbi
  • Fanny Herve
  • Olivier Hubert
  • Nathalie Bahier
  • Michel Jiaume
  • Assunta Mesmin
  • Vincent Decoux
  • Marie-France Lilly
  • Thibaut De Gestas
  • Marie-Agnès Gallais
  • Bruno Haas
  • Catherine Marle
  • Romain Hoffschir
  • Sarah Le Guichet
  • Hubert Nerot
  • Anne Texier
  • Philippe Hazard
  • Pascale Parpex
  • Jacques Villemur
  • Laurence Tharaud
  • Ludovic Jean
  • Muriel Cohen
  • René Broutin
Laurence Roux-Fouillet
Laurence Roux-Fouillet (6 élus) Pour sèvres, ensemble. 		3 277 37,45%
  • Laurence Roux-Fouillet
  • Pascal Giafferi
  • Adeline Juppin-Chameyrat
  • Jean Detolle
  • Louise Bompaire
  • Jean-Pierre Fortin
Frédéric Durdux
Frédéric Durdux (4 élus) Unis pour sevres ! 		2 193 25,06%
  • Frédéric Durdux
  • Catherine Candelier
  • Vincent Delacour
  • Anne-Marie De Longevialle-Moulaï
Participation au scrutin Sèvres
Taux de participation 59,23%
Taux d'abstention 40,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,86%
Nombre de votants 9 007

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence Roux-Fouillet
Laurence Roux-Fouillet Pour sèvres, ensemble. 		3 017 35,67%
Grégoire De La Ronciere
Grégoire De La Ronciere Sèvres à venir 		2 688 31,78%
Frédéric Durdux
Frédéric Durdux Un metro pour sevres 		1 542 18,23%
Catherine Candelier
Catherine Candelier Sevres en transition 		807 9,54%
Gilles Chobert
Gilles Chobert Sevres vraiment a gauche 		404 4,77%
Participation au scrutin Sèvres
Taux de participation 57,50%
Taux d'abstention 42,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,28%
Nombre de votants 8 745

Villes voisines de Sèvres

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