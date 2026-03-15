Résultat de l'élection municipale 2026 à Sèvres : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sèvres [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sèvres sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sèvres.
L'actu des élections municipales 2026 à Sèvres
13:46 - Fiscalité stable à Sèvres : une incidence sur le scrutin municipal
À Sèvres, où les impôts locaux ont reculé depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation est passé à 20,84 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 1 152 200 €, en net recul par rapport aux 11 796 110 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Sèvres a évolué pour se fixer à 28,55 % en 2024 (contre 16,71 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Sèvres a représenté 1 478 euros en 2024 contre 1 642 euros en début de mandat.
11:59 - Les résultats de la liste "Sèvres 2020 Ma Ville Ma Planète" aux élections municipales de 2020 à Sèvres
Les résultats des dernières élections municipales à Sèvres ont fourni un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour à l'époque, Grégoire De La Roncière (Union du centre) a terminé en tête en récoltant 57,62% des suffrages. Juste derrière, Catherine Candelier (Europe Ecologie-Les Verts) a rassemblé 27,70% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Sèvres, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Au vu de cette victoire sans appel, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Sèvres (92310) ?
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Sèvres de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? Ci-dessous, il est possible de retrouver la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Sèvres. Pour voter, les citoyens de la ville peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote de Sèvres. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à Sèvres dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sèvres
|Tête de listeListe
|
Pierce Massé
Liste de La France insoumise
Sèvres insoumise
|
|
Jean-Michel Simond
Liste Divers
Un nouvel élan pour Sèvres
|
|
Grégoire de la Roncière
Liste divers droite
Sèvres, notre ville, tous ensemble
|
|
Denis Moron
Liste divers centre
Réveiller Sèvres
|
|
Catherine Candelier
Liste Les Ecologistes
AGIR POUR SEVRES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégoire De La Roncière (29 élus) Sèvres 2020 ma ville ma planète
|3 472
|57,62%
|
|Catherine Candelier (5 élus) Sevres en transition 2020
|1 669
|27,70%
|
|Denis Moron (1 élu) Pour sèvres
|596
|9,89%
|
|Belcasem Belarbi Construire sevres ensemble
|288
|4,78%
|Participation au scrutin
|Sèvres
|Taux de participation
|40,74%
|Taux d'abstention
|59,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 144
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégoire De La Ronciere (25 élus) Sèvres à venir
|3 279
|37,47%
|
|Laurence Roux-Fouillet (6 élus) Pour sèvres, ensemble.
|3 277
|37,45%
|
|Frédéric Durdux (4 élus) Unis pour sevres !
|2 193
|25,06%
|
|Participation au scrutin
|Sèvres
|Taux de participation
|59,23%
|Taux d'abstention
|40,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,86%
|Nombre de votants
|9 007
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurence Roux-Fouillet Pour sèvres, ensemble.
|3 017
|35,67%
|Grégoire De La Ronciere Sèvres à venir
|2 688
|31,78%
|Frédéric Durdux Un metro pour sevres
|1 542
|18,23%
|Catherine Candelier Sevres en transition
|807
|9,54%
|Gilles Chobert Sevres vraiment a gauche
|404
|4,77%
|Participation au scrutin
|Sèvres
|Taux de participation
|57,50%
|Taux d'abstention
|42,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,28%
|Nombre de votants
|8 745
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