Résultat de l'élection municipale 2026 à Sèvres : les infos en direct

Pierce Massé Liste de La France insoumise

Sèvres insoumise Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Pierce Massé Programme de Pierce Massé à Sèvres (Sèvres insoumise) Révolution citoyenne Le projet vise à redonner le pouvoir aux Sévrien(ne)s en les impliquant dans les décisions municipales. Cela inclut la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne pour renforcer la démocratie locale. L'objectif est de créer un véritable dialogue entre les élus et les citoyens. Transition écologique Une des priorités est de lutter contre le dérèglement climatique et de décarboner la ville de Sèvres. Cela passe par des projets écologiques intégrant des clauses sociales et environnementales. L'ambition est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Solidarité et entraide Le programme met l'accent sur le renforcement de la solidarité à tous les niveaux. Cela inclut la création de lieux d'accueil pour les victimes de discrimination et de violences conjugales. L'objectif est d'étendre le domaine du commun et de favoriser l'entraide entre les habitants. Culture et engagement Construire la Sèvres de demain implique de combattre toutes les discriminations par la culture et le sport. Le projet prévoit la transformation d'espaces publics en lieux de rencontre et d'échange. L'engagement citoyen est au cœur de cette démarche pour renforcer la fraternité au sein de la communauté.

Pierce Massé

Zineb Makhzoumi

Jean Duplex

Chantal Feusier

David Cepparo

Brigitte Nicaud

Marc Dumont

Maïwenn Guillon de Princé

Etienne Iviglia

Dominique Pertus

Léonide Huguet

Mina Khelifa

Youcef Rahim

Yasmine Bounihi

Gabriel Basilio

Catherine Girardot

Sid Ali Belguerdouh

Johanna Mimoun

Pierre-Frédéric Massé

Luana Basilio

Matthieu Dumont

Valérie Leroy

Florian Basset

Corinne Mavrodis

Julien Jonis

Sonia Laurent

Giuseppe de Maria

Yolaine Turpin

Mehdi Basset

Lisa Kermesh

Sean Massé

Evelyne Garnier

Antoine Duplex

Nawal Ouanouche

Solal Duplex

Jean-Michel Simond Liste Divers

Un nouvel élan pour Sèvres Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Michel Simond Programme de Jean-Michel Simond à Sèvres (Un nouvel élan pour Sèvres) Redynamisation de Sèvres Le candidat souhaite redonner à Sèvres l’élan qu’elle mérite en revitalisant le centre-ville et en améliorant les quartiers délaissés. Il met l'accent sur la nécessité d'attirer des commerces et de créer des pôles de vie pour renforcer l'attractivité de la ville. L'objectif est de transformer Sèvres d'une ville dortoir en un lieu dynamique et vivant. Engagement pour la transparence Une des priorités du candidat est d'apporter plus de transparence et de collaboration dans la gestion municipale. Cela inclut la mise en place d'audits financiers et de bilans annuels pour les citoyens. Le candidat prône également des démarches participatives et un dialogue ouvert sur les budgets avec les associations locales. Sécurité et tranquillité Le candidat propose de rétablir la sécurité et la tranquillité à Sèvres en renforçant la police municipale et en collaborant étroitement avec la police nationale. Il souhaite mettre en place des actions déterminées contre les incivilités pour améliorer le mieux-vivre ensemble. La sécurité est considérée comme un élément essentiel pour le bien-être des habitants. Promotion de la santé et de l'écologie Faire de Sèvres une ville en bonne santé et soucieuse de son environnement est une priorité. Cela inclut l'attraction de professionnels de santé et le développement de programmes de prévention. Le candidat souhaite également sensibiliser les jeunes à l'écologie et au sport à travers des initiatives ludiques et engageantes.

Jean-Michel Simond

Cécile Mico

Helder Rodrigues

Marie Uguen

Jean-François Pace

Edwige Doc

Clément Chesneau

Nathalie de la Serna

Matthieu Brajon

Anne Genty

Thierry Claudios

Céline Chanut

Andreas Vogel

Violaine Marin

Marco Barroux

Carla Lessieur

Pierre Louis

Carine Guillem

Tom Mauboussin

Laetitia Busquet de Caumont

Didier Arduin

Gaelle Treguer

Fabrice Tillette de Clermont-Tonnerre

Bénédicte Beltan

Sébastien Ceccaldi

Chantal Gonet

Claude Dubois

Bérangère Olivier

Christophe Leymarie

Clémentine Harland

Fabrice Thoumyre

Mélanie Dumonteil

Arsene Brégeon

Audrey Simond

Raphaël Pinheiro

Grégoire de la Roncière Liste divers droite

Sèvres, notre ville, tous ensemble Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Grégoire de la Roncière Programme de Grégoire de la Roncière à Sèvres (Sèvres, notre ville, tous ensemble) Gestion des Finances La gestion rigoureuse des finances municipales est une priorité pour assurer la stabilité économique de la ville. Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, garantissant ainsi une stabilité de la taxe foncière. Cette approche permet de créer un environnement financier sain pour les projets futurs. Ville Sûre et Accessible La sécurité des citoyens est renforcée par l'installation de 80 caméras et le déploiement de 5 policiers municipaux. De plus, des infrastructures telles qu'une maison de santé et une maison des jeunes seront mises en place pour améliorer la qualité de vie. Ces initiatives visent à rendre la ville plus accueillante et accessible pour tous. Centre-Ville Attractif Le projet de rénovation du centre-ville vise à le rendre plus attractif et commerçant. Une nouvelle place piétonne et une halle de marché sont prévues pour dynamiser le commerce local. Ce projet est financé par des fonds provisionnés, garantissant ainsi sa réalisation sans impacter les finances publiques. Transition Écologique Une transition écologique accélérée est au cœur des préoccupations de la municipalité. Des initiatives telles qu'une réduction de 45% de la consommation énergétique des bâtiments et la plantation de nouveaux jardins publics sont en cours. Ces efforts visent à promouvoir un développement durable et à améliorer l'environnement urbain.

Grégoire de la Roncière

Anne Texier

Olivier Hubert

Pascale Flamant

Loïc Lassagne

Nadia Idorane

Saïd Saidi

Florence Chartier

Philippe Hazard

Pascale Parpex

Arthur Beaurepaire

Christine Barbe-Collis

Koly Fofana

Marlène Da Silva

Arnaud Guilmet

Emilie Bozio-Made

Christophe Chaboud

Adèle Corruble

Franck-Éric Morel

Maïlys Deméaulte

Baptiste Walter

Catherine Marle

Olivier Dulac

Tiphaine Delannoy

Yves de Coninck

Lena Volante

Thierno-Babacar Ndiaye

Claire Delmau

Cyriac Barbé

Delphine Galinier

Pierre Barralon

Claudine Abdi-Ouamrane

Hubert Nérot

Florence Lomprez

Jean-Pierre Fortin

Denis Moron Liste divers centre

Réveiller Sèvres Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Denis Moron Programme de Denis Moron à Sèvres (Réveiller Sèvres) Réveiller Sèvres Le projet "Réveiller Sèvres" vise à redynamiser la ville en reconnectant les habitants avec leur quotidien. Il met en lumière les enjeux de gouvernance actuelle, marquée par un manque d'attractivité et un sous-investissement dans les infrastructures. L'objectif est de restaurer la vitalité des commerces et d'améliorer la qualité de vie des Sévriennes et Sévriens. Rassembler Sèvres Le cœur de ville de Sèvres sera au centre des efforts de rénovation et d'embellissement. Le projet inclut la revitalisation du Marché Saint-Romain et l'instauration d'une participation citoyenne pour impliquer les habitants dans les décisions. Une navette électrique et gratuite sera mise en place pour relier les différents quartiers et soutenir le commerce local. Protéger les Sévriens La protection des Sévriennes et Sévriens est une priorité, notamment face à l'augmentation des coûts de la vie. La création d'une centrale d'achat d'énergie municipale vise à alléger les factures d'électricité et de gaz. De plus, des mesures seront prises pour renforcer la sécurité et améliorer l'accès aux soins de santé par l'installation de médecins spécialisés. Rayonnement et attractivité Le renouveau de Sèvres passe par une ambition culturelle et touristique forte, avec des projets tels que la candidature au label "Ville d'Art et d'Histoire". L'objectif est d'attirer des entreprises et de dynamiser l'emploi grâce à l'amélioration des infrastructures de transport. En soutenant les commerçants et en organisant des événements, Sèvres aspire à devenir une ville vivante et rayonnante.

Denis Moron

Marie-Agnès Gallais

Ghislain Beaugrand Gerin

Anne d'Almeida Araujo

Francis Waerniers

Nadia de Mourzitch

Azdine Benyahia

Amélie Martine Anne-Catherine Balliere

Jean-Christophe Sciberras

Martine Van Went

Mathieu Benoist

Amandine Oudart

Denis Laurent

Chérine Makrem

Marc-Antoine Azor

Marianne Cindric

Amaury de Boisgelin

Karima Chehboun

Richard Peynot

Salima Touka

Laurent Botbol

Céline Magnano

Geoffroy Viellard

Frédérique Sallinen

Joël Gateau

Rania Ben Hamed

Henri Maurel

Maria Izart

Jean-Lucien Seligmann

Françoise Russo

Pierre-Yves Le Maout

Liliane Kamar

Eric Delmonte

Anne Roder

Jean-Louis Chaboud

Catherine Candelier Liste Les Ecologistes

AGIR POUR SEVRES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Catherine Candelier Programme de Catherine Candelier à Sèvres (AGIR POUR SEVRES) Engagements pour la santé Le projet inclut l'ouverture d'un centre de santé pluridisciplinaire afin de garantir l'accès aux soins pour toutes et tous. Cela vise à améliorer la qualité de vie des Sévriennes et Sévriens en facilitant l'accès aux services médicaux. La santé est une priorité essentielle pour le bien-être de la communauté. Initiatives pour les familles Un des engagements clés est l'application du quotient familial pour toutes les activités, ce qui permettra de rendre les services plus accessibles. De plus, il est prévu de répondre à 100 % des demandes de crèche, afin de soutenir les familles dans leur quotidien. Ces mesures visent à renforcer le soutien aux familles et à favoriser leur épanouissement. Actions pour la sécurité La création d'une police municipale est envisagée pour renforcer la sécurité au sein de la ville. Cette initiative vise à prévenir les violences et les trafics, garantissant ainsi un environnement plus sûr pour tous. La sécurité est un enjeu fondamental pour le bien-être des citoyens de Sèvres. Projets écologiques Le projet prévoit la rénovation des bâtiments municipaux pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire l'empreinte carbone. La création de "flots de fraîcheur" et la protection des espaces naturels sont également des priorités. Ces initiatives visent à promouvoir un développement durable et à préserver l'environnement pour les générations futures.