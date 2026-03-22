Résultat de l'élection municipale 2026 à Sèvres : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sèvres

Le deuxième tour des élections municipales à Sèvres a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Grégoire de la Roncière
Grégoire de la Roncière Liste divers droite
Sèvres, notre ville, tous ensemble
  • Grégoire de la Roncière
  • Anne Texier
  • Olivier Hubert
  • Pascale Flamant
  • Loïc Lassagne
  • Nadia Idorane
  • Saïd Saidi
  • Florence Chartier
  • Philippe Hazard
  • Pascale Parpex
  • Arthur Beaurepaire
  • Christine Barbe-Collis
  • Koly Fofana
  • Marlène Da Silva
  • Arnaud Guilmet
  • Emilie Bozio-Made
  • Christophe Chaboud
  • Adèle Corruble
  • Franck-Éric Morel
  • Maïlys Deméaulte
  • Baptiste Walter
  • Catherine Marle
  • Olivier Dulac
  • Tiphaine Delannoy
  • Yves de Coninck
  • Lena Volante
  • Thierno-Babacar Ndiaye
  • Claire Delmau
  • Cyriac Barbé
  • Delphine Galinier
  • Pierre Barralon
  • Claudine Abdi-Ouamrane
  • Hubert Nérot
  • Florence Lomprez
  • Jean-Pierre Fortin
Denis Moron
Denis Moron Liste divers centre
Réveiller Sèvres
  • Denis Moron
  • Marie-Agnès Gallais
  • Ghislain Beaugrand Gerin
  • Anne d'Almeida Araujo
  • Francis Waerniers
  • Nadia de Mourzitch
  • Azdine Benyahia
  • Amélie Martine Anne-Catherine Balliere
  • Jean-Christophe Sciberras
  • Martine Van Went
  • Mathieu Benoist
  • Amandine Oudart
  • Denis Laurent
  • Chérine Makrem
  • Marc-Antoine Azor
  • Marianne Cindric
  • Amaury de Boisgelin
  • Karima Chehboun
  • Richard Peynot
  • Salima Touka
  • Laurent Botbol
  • Céline Magnano
  • Geoffroy Viellard
  • Frédérique Sallinen
  • Joël Gateau
  • Rania Ben Hamed
  • Henri Maurel
  • Maria Izart
  • Jean-Lucien Seligmann
  • Françoise Russo
  • Pierre-Yves Le Maout
  • Liliane Kamar
  • Eric Delmonte
  • Anne Roder
  • Jean-Louis Chaboud
Catherine Candelier
Catherine Candelier Liste Les Ecologistes
AGIR POUR SEVRES
  • Catherine Candelier
  • Frédéric Puzin
  • Anne-Marie de Longevialle Moulaï
  • Tristan Lhermitte
  • Carole Wessel
  • Ludovic Bailloux
  • Camille Beau
  • Guy Daroles
  • Brigitte Cheval
  • Luc Blanchard
  • Françoise Guillard
  • Thimothy Guesdon
  • Sabah Bchaïnia
  • François-Régis Oubrier
  • Anne-Marie Giletti
  • Zeli Steven Gouano
  • Laurence Bernabeu
  • Jacques Combot
  • Charlotte Bronner
  • Marc Beaulier
  • Agnès Carlier
  • Eric Caillon
  • Frédérique Lesprit
  • Mathieu Porte
  • Catherine Tortellier
  • Philippe Audoin
  • Céline Donnet
  • Nicolas Talbot
  • Sophie Bernat
  • François Carlier
  • Véronique Roure
  • Michel Volkovitch
  • Birgit Riekenbrauck
  • Rémi Canaple
  • Marie-Alix Chanut
  • Frédéric Durdux
  • Catherine Cyrot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sèvres

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégoire DE LA RONCIÈRE
Grégoire DE LA RONCIÈRE (Ballotage) Sèvres, notre ville, tous ensemble 		4 190 47,86%
Denis MORON
Denis MORON (Ballotage) Réveiller Sèvres 		2 239 25,58%
Catherine CANDELIER
Catherine CANDELIER (Ballotage) AGIR POUR SEVRES 		1 255 14,34%
Pierce MASSÉ
Pierce MASSÉ Sèvres insoumise 		653 7,46%
Jean-Michel SIMOND
Jean-Michel SIMOND Un nouvel élan pour Sèvres 		417 4,76%
Participation au scrutin Sèvres
Taux de participation 58,22%
Taux d'abstention 41,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 898

Source : ministère de l’Intérieur

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