Résultat de l'élection municipale 2026 à Sèvres : les résultats du 2e tour

Programme de Grégoire de la Roncière à Sèvres (Sèvres, notre ville, tous ensemble)

Gestion des Finances

Une gestion rigoureuse des finances municipales est essentielle pour assurer la stabilité économique de la ville. Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, ce qui permet de maintenir une taxe foncière stable. Cette approche contribue à la santé financière de Sèvres et à la confiance des citoyens.

Sécurité et Santé

La sécurité des citoyens est une priorité, avec l'installation de 80 caméras et l'ajout de 5 policiers municipaux. De plus, une première maison de santé sera ouverte en 2026, offrant des services médicaux de proximité. Ces initiatives visent à créer un environnement sûr et accessible pour tous les Sévriens.

Attractivité du Centre-Ville

Le projet de revitalisation du centre-ville inclut la création d'une nouvelle place piétonne et d'une halle de marché. Un budget de 18,5 millions d'euros a été provisionné pour ces améliorations, visant à attirer les commerçants et les visiteurs. Ces efforts contribueront à rendre Sèvres plus dynamique et accueillante.

Transition Écologique

Une transition écologique rapide est au cœur des priorités, avec des objectifs ambitieux tels qu'une réduction de 45% de la consommation énergétique des bâtiments municipaux. La plantation de 450 arbres et la création de nouveaux jardins publics illustrent cet engagement. Un réseau de chaleur urbain par géothermie sera également mis en place pour desservir 2500 logements sévrins.