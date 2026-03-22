Résultat de l'élection municipale 2026 à Sèvres : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sèvres [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sèvres sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sèvres.
L'actu des élections municipales 2026 à Sèvres
11:52 - Grégoire De La Roncière largement en tête de l'élection il y a une semaine
Les élections municipales 2026 à Sèvres ont vu Grégoire De La Roncière (Divers droite) arriver en tête dimanche dernier avec 47,86 % des voix. À sa suite, Denis Moron (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 25,58 %. Un écart conséquent a séparé les deux candidats. Comme il y a six ans, Grégoire De La Roncière est resté au sommet du classement, mais il a enregistré une petite baisse de 9 points vis-à-vis des municipales de 2020. Par ailleurs, avec 14,34 %, Catherine Candelier (Europe Ecologie-Les Verts) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Pierce Massé, portant la nuance La France insoumise, a rassemblé 7,46 % des voix, un score insuffisant pour figurer au second tour. Du côté de la mobilisation à Sèvres, l'élection a enregistré une participation de 58,22 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sèvres
Le deuxième tour des élections municipales à Sèvres a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Grégoire de la Roncière
Liste divers droite
Sèvres, notre ville, tous ensemble
|
|
Denis Moron
Liste divers centre
Réveiller Sèvres
|
|
Catherine Candelier
Liste Les Ecologistes
AGIR POUR SEVRES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sèvres
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégoire DE LA RONCIÈRE (Ballotage) Sèvres, notre ville, tous ensemble
|4 190
|47,86%
|Denis MORON (Ballotage) Réveiller Sèvres
|2 239
|25,58%
|Catherine CANDELIER (Ballotage) AGIR POUR SEVRES
|1 255
|14,34%
|Pierce MASSÉ Sèvres insoumise
|653
|7,46%
|Jean-Michel SIMOND Un nouvel élan pour Sèvres
|417
|4,76%
|Participation au scrutin
|Sèvres
|Taux de participation
|58,22%
|Taux d'abstention
|41,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 898
Source : ministère de l’Intérieur
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