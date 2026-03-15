Résultat municipale 2026 à Sèvres (92310) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sèvres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sèvres, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sèvres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégoire DE LA RONCIÈRE
Grégoire DE LA RONCIÈRE Sèvres, notre ville, tous ensemble 		4 190 47,86%
Denis MORON
Denis MORON Réveiller Sèvres 		2 239 25,58%
Catherine CANDELIER
Catherine CANDELIER AGIR POUR SEVRES 		1 255 14,34%
Pierce MASSÉ
Pierce MASSÉ Sèvres insoumise 		653 7,46%
Jean-Michel SIMOND
Jean-Michel SIMOND Un nouvel élan pour Sèvres 		417 4,76%
Participation au scrutin Sèvres
Taux de participation 58,22%
Taux d'abstention 41,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 898

Source : ministère de l’Intérieur

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