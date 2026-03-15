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19:21 - Les données démographiques de Sèvres révèlent les tendances électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Sèvres contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,06%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 49,80%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 11,72% et d'une population immigrée de 16,73% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 7,73% à Sèvres, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Sèvres ? Le parti à la flamme n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Sèvres en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 6,92% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 17,19% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 4,47% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Sèvres comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 10,69% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 13,24% pour le mouvement nationaliste. Il était ensuite relégué plus loin lors du vote final.

16:58 - À Sèvres, la participation s'annonce forte aux municipales Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Sèvres, l'abstention jouera un rôle clé sur les résultats. Pour rappel, l'abstention se montait à 59,26 % lors des dernières municipales, un score dans la norme alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, un grand nombre de votants avaient opté pour rester chez eux. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été accompagnée d'une abstention à 19,42 % dans la ville (80,58 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 38,05 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 24,53 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 42,50 % des inscrits. Avec du recul, la ville se révèle donc sensiblement comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Sèvres classée à gauche lors des derniers scrutins Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 confirme que Sèvres restait à l'époque une terre marquée par le macronisme, affermissant son ancrage historique. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Sèvres avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Valérie Hayer avec 23,49% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Sèvres avaient ensuite propulsé aux avants-postes Prisca Thevenot (Ensemble !) avec 40,89% au premier tour, devant Salomé Nicolas-Chavance (Union de la gauche) avec 32,14%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Prisca Thevenot culminant à 60,99% des voix dans la commune.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Sèvres reste un territoire tourné vers le centre-droit La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une place forte du courant central. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Sèvres plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 42,53% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 20,59%. Lors de la finale de l'élection à Sèvres, les électeurs accordaient 82,81% pour Emmanuel Macron, contre 17,19% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Sèvres soutenaient en priorité Prisca Thevenot (Ensemble !) avec 40,05% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Prisca Thevenot virant de nouveau en tête avec 65,29% des voix.

12:58 - Fiscalité stable à Sèvres : une incidence sur le scrutin municipal À Sèvres, où les impôts locaux ont reculé depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation est passé à 20,84 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 1 152 200 €, en net recul par rapport aux 11 796 110 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Sèvres a évolué pour se fixer à 28,55 % en 2024 (contre 16,71 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Sèvres a représenté 1 478 euros en 2024 contre 1 642 euros en début de mandat.

11:59 - Les résultats de la liste "Sèvres 2020 Ma Ville Ma Planète" aux élections municipales de 2020 à Sèvres Les résultats des dernières élections municipales à Sèvres ont fourni un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour à l'époque, Grégoire De La Roncière (Union du centre) a terminé en tête en récoltant 57,62% des suffrages. Juste derrière, Catherine Candelier (Europe Ecologie-Les Verts) a rassemblé 27,70% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Sèvres, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Au vu de cette victoire sans appel, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.