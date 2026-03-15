Résultat municipale 2026 à Seysses (31600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Seysses a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Seysses, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Seysses [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme BOUTELOUP
Jérôme BOUTELOUP (28 élus) SEYSSES ENSEMBLE 		2 506 69,96%
  • Jérôme BOUTELOUP
  • Malika BENSOUICI
  • Philippe STREMLER
  • Magalie GRANDSIMON
  • Xavier BERLUTEAU
  • Martine DESJARDINS
  • Didier ZERBIB
  • Michèle BENESSE
  • Cédric LACASSAGNE
  • Marie-Ange KOFFEL
  • Fabio VITULLI
  • Morgane CARRA
  • Jérôme SICARDON
  • Francoise BARRERE
  • Si Tat HOANG
  • Sonia BEC
  • Sébastien LATT
  • Sylvie CASSAING
  • Philippe RIGAL
  • Elodie RICHARD
  • Alain D'ORSO
  • Souria BELHANDOUZ
  • Jean-Paul JOHEL
  • Jeanine MIROUZE
  • Florian CÉLIÉ
  • Hantavola SISTAC
  • Gilles DURET
  • Clara JACKIEWICZ
Vicky VALLIER
Vicky VALLIER (5 élus) SEYSSES DEMAIN 		1 076 30,04%
  • Vicky VALLIER
  • Julien LAUSSU
  • Cynthia GONZALEZ
  • Christian CUQ
  • Françoise MALEPLATE
Participation au scrutin Seysses
Taux de participation 56,01%
Taux d'abstention 43,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 3 693

Source : ministère de l’Intérieur

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