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19:17 - Seysses : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Seysses se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 10 167 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 656 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 2 603 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 17,76% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 25,23% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 902 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 12,18%, Seysses se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, près de 38,57% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 501,08 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Seysses, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Quelle percée du RN à Seysses aux élections de 2026 ? Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Seysses en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 24,60% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,25% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 22,87% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Seysses comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 35,56% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 41,50% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il finira avec 49,83% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Seysses Le nombre de bulletins dans les urnes de Seysses constituera, à la fin du scrutin, un enjeu majeur pour ces municipales 2026. Aux municipales de 2020, la participation avait grimpé à 38,55 % lors du premier round, un score en demi-teinte. 2 227 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer à cause du coronavirus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 78,98 %. Bien entendu, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent aisément être mis en perspective. Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 47,59 % au premier tour en 2022 à 70,77 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 54,63 % (51,49 % dans le pays). Regarder à la loupe cette évolution lors des dernières élections permet in fine d'identifier Seysses comme une ville fortement mobilisée aux urnes en comparaison de la moyenne.

15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à Seysses ? Le panorama politique de Seysses a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une zone acquise au bloc central, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,56%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Seysses plébiscitaient ensuite Gaëtan Inard (Union de l'extrême droite) avec 41,50% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Christophe Bex (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 50,17% des suffrages exprimés.

14:57 - Seysses : des résultats très parlants lors des élections en 2022 Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Seysses privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (26,03%), devant Marine Le Pen crédité de 24,60%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,75% pour Emmanuel Macron, contre 45,25% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Seysses plébiscitaient Elisabeth Toutut-Picard (Ensemble !) avec 29,90% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,55% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Seysses Si on se penche sur la fiscalité de Seysses, la taxe d'habitation a affiché un taux à 14,73 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 60 100 euros environ, en net recul par rapport aux 1 703 390 € enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Seysses a évolué pour se fixer à 42,40 % en 2024 (contre 20,50 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Seysses s'est chiffrée à 770 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 695 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Seysses Les résultats du scrutin municipal précédent à Seysses se sont révélés très éclairants concernant la configuration politique locale. Lors de la première manche électorale à l'époque, Jérôme Bouteloup (Divers gauche) a coiffé ses adversaires au poteau avec 53,24% des suffrages. Derrière, Vicky Vallier (Divers centre) a recueilli 46,75% des voix. Ce triomphe au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Seysses, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Les opposants devront démultiplier les scores ce dimanche pour renverser cette hégémonie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.