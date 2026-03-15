Résultat de l'élection municipale 2026 à Seyssinet-Pariset : les infos en direct

Programme de Guillaume Lissy à Seyssinet-Pariset (SEYSSINET-PARISET NATURELLEMENT)

Engagements pour la ville

Notre équipe s'engage à poursuivre une gestion rigoureuse tout en améliorant la qualité de vie des Seyssinettois. Nous mettons l'accent sur la santé, la tranquillité publique et l'accès aux services pour tous. L'objectif est de créer une ville dynamique, solidaire et respectueuse de l'environnement.

Projets pour l'avenir

Nous avons des projets ambitieux pour le développement de Seyssinet-Pariset, notamment la création d'un éco-quartier au centre-ville. Ce projet vise à revitaliser les espaces publics et à favoriser l'installation de nouveaux commerces. Nous souhaitons également développer des logements adaptés aux besoins des seniors et des équipements de qualité.

Priorité à la jeunesse

La jeunesse est au cœur de nos préoccupations, avec des initiatives pour soutenir la parentalité et améliorer l'éducation. Nous voulons offrir des repas de qualité et abordables dans les écoles tout en renforçant les liens avec les associations locales. L'accompagnement des jeunes est essentiel pour construire un avenir meilleur.

Stabilité et accessibilité

Nous nous engageons à être présents et accessibles tout au long de notre mandat pour garantir une stabilité indispensable en période de crise. Notre équipe, représentative de la diversité de Seyssinet-Pariset, est prête à écouter et à agir pour le bien-être de tous. Nous croyons en une démarche citoyenne qui rassemble et qui respecte chaque voix.