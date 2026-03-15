Résultat de l'élection municipale 2026 à Seyssinet-Pariset : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Seyssinet-Pariset [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Seyssinet-Pariset sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Seyssinet-Pariset.
L'actu des élections municipales 2026 à Seyssinet-Pariset
13:46 - La commune de Seyssinet-Pariset a plutôt augmenté sa fiscalité locale
Pour ce qui est des contributions locales à Seyssinet-Pariset, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est établi à 1 164 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 971 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 44,82 % en 2024 (contre 28,92 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 90 300 euros en 2024. Une somme loin des 1,98321 million d'euros (1 983 210 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 9,57 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.
11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Seyssinet-Pariset Naturellement" majoritaire à Seyssinet-Pariset
Quelles leçons tirer de l'issue des dernières élections municipales à Seyssinet-Pariset ? Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Guillaume Lissy (Union de la gauche) a viré en tête en obtenant 1 624 voix (44,13%). À ses trousses, Yves Monin (Divers droite) a rassemblé 26,08% des suffrages. Un large écart. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Guillaume Lissy l'a finalement emporté avec 57,35% des suffrages, face à Yves Monin qui a obtenu 1 190 votants (34,54%) et Frédéric Battin obtenant 279 suffrages (8,09%). La domination de la liste 'Seyssinet-pariset naturellement' s'est amplifiée, débouchant sur un triomphe éclatant. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Guillaume Lissy a probablement pu bénéficier du report de voix des électeurs de Alice Mollon, engrangeant 352 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Seyssinet-Pariset, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement sur le résultat.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales à Seyssinet-Pariset
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Seyssinet-Pariset sont les suivants : de 8 heures à 19 heures sans interruption. Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Seyssinet-Pariset sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les 6 années à venir. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats aux municipales à Seyssinet-Pariset. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Seyssinet-Pariset
|Tête de listeListe
|
Christine Lancelon-Pin
Liste Divers
UNIS POUR L'AVENIR DE SEYSSINET-PARISET
|
|
Guillaume Lissy
Liste divers gauche
SEYSSINET-PARISET NATURELLEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Lissy (26 élus) Seyssinet-pariset naturellement
|1 976
|57,35%
|
|Yves Monin (6 élus) Seyssinet-pariset un projet partagé
|1 190
|34,54%
|
|Frédéric Battin (1 élu) Agir avec vous pour seyssinet-pariset
|279
|8,09%
|
|Participation au scrutin
|Seyssinet-Pariset
|Taux de participation
|42,68%
|Taux d'abstention
|57,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 505
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Lissy Seyssinet-pariset naturellement
|1 624
|44,13%
|Yves Monin Seyssinet-pariset un projet partagé
|960
|26,08%
|Alice Mollon Vivre mieux à seyssinet pariset
|414
|11,25%
|Frédéric Battin Agir avec vous pour seyssinet-pariset
|384
|10,43%
|Leni Gueli Préservons ensemble seyssinet-pariset
|298
|8,09%
|Participation au scrutin
|Seyssinet-Pariset
|Taux de participation
|45,77%
|Taux d'abstention
|54,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 752
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marcel Repellin (26 élus) Ensemble reussir seyssinet-pariset
|2 780
|53,63%
|
|Guillaume Lissy (7 élus) Un nouveau souffle pour seyssinet-pariset
|2 403
|46,36%
|
|Participation au scrutin
|Seyssinet-Pariset
|Taux de participation
|62,83%
|Taux d'abstention
|37,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,93%
|Nombre de votants
|5 285
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