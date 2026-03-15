Résultat de l'élection municipale 2026 à Seyssinet-Pariset : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Seyssinet-Pariset

Tête de listeListe
Christine Lancelon-Pin
Christine Lancelon-Pin Liste Divers
UNIS POUR L'AVENIR DE SEYSSINET-PARISET
  • Christine Lancelon-Pin
  • Fabien Durand-Poudret
  • Blanche Molin
  • Maxime Riviere
  • Elodie Riffel
  • Laurent Dardet
  • Martine Brouzet
  • Kassime Hemmadi
  • Dominique Maitre
  • Patrick-Laurent Calpena
  • Jihane Rabiaa
  • Leni Gueli
  • Sandrine Fonné
  • Olivier Toth
  • Martine de Grandis
  • Yves Panuel
  • Brigitte Thiers
  • Stephane Lombardi
  • Fabienne Yot
  • Frédéric Diot
  • Nadege Roquet
  • David Drogo
  • Martine Chenevier
  • Christian Bernard
  • Teresa Lucchino
  • Manuel Campillo
  • Chantal Oddon
  • Richard d'Alise
  • Anne-Marie Di Bilio
  • Enrico Fontana
  • Carmen Guglielmi
  • Alain Casara
  • Pascale Romany
  • Eric Coquand
  • Claire Genovese
Guillaume Lissy
Guillaume Lissy Liste divers gauche
SEYSSINET-PARISET NATURELLEMENT
  • Guillaume Lissy
  • Laura Sieffert
  • Sylvain Prat
  • Clémence Aubert
  • Gilles Coudoulet
  • Alice Mollon
  • James Capoccioni
  • Delphine Laurant
  • Nicolas Jeannin
  • Roselyne Blin
  • Kamel Barka
  • Véronique Huyghe
  • Thomas Greslou
  • Déborah Mécréant
  • Michel Langlais
  • Véronique Blanc
  • Eric Monte
  • Michèle Libersac
  • Edouard Monnet
  • Maud Giffard-Carlet
  • Charly Celona
  • Denise Bediez
  • Olivier Gagliardini
  • Anaïs Buckinx
  • Jean-Yves Gobren
  • Yamina Archi
  • Lucas Cottaz
  • Linda Boukhatem
  • Eric Moffroid
  • Elodie Derunes
  • Armand Doulat
  • Chantal Sonzogni
  • Frédéric Bocqueraz
  • Christelle Djeniba
  • Serge Zdankevitch

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Lissy
Guillaume Lissy (26 élus) Seyssinet-pariset naturellement 		1 976 57,35%
  • Guillaume Lissy
  • Laura Siefert
  • Michel Delafosse
  • Alice Mollon
  • Sylvain Prat
  • Monique-Lenaï Tran-Durand
  • Eric Pacchiotti
  • Clémence Aubert
  • James Capoccioni
  • Véronique Huyghe
  • Fabrice Fanni
  • Yamina Archi
  • Eric Monte
  • Morgane Barbieri
  • Vincent Faure
  • Déborah Mécréant
  • Noël Margerit
  • Chantal Demoment
  • Yves Lambert
  • Véronique Blanc
  • Charly Celona
  • Delphine Laurant
  • Jean-Yves Gobren
  • Linda Boukhatem
  • Frédéric Méjean
  • Roselyne Blin
Yves Monin
Yves Monin (6 élus) Seyssinet-pariset un projet partagé 		1 190 34,54%
  • Yves Monin
  • Véronique Gonnet
  • Robert Occhino
  • Christine Lancelon-Pin
  • Denis Jaglin
  • Carmen Guglielmi
Frédéric Battin
Frédéric Battin (1 élu) Agir avec vous pour seyssinet-pariset 		279 8,09%
  • Frédéric Battin
Participation au scrutin Seyssinet-Pariset
Taux de participation 42,68%
Taux d'abstention 57,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 505

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Lissy
Guillaume Lissy Seyssinet-pariset naturellement 		1 624 44,13%
Yves Monin
Yves Monin Seyssinet-pariset un projet partagé 		960 26,08%
Alice Mollon
Alice Mollon Vivre mieux à seyssinet pariset 		414 11,25%
Frédéric Battin
Frédéric Battin Agir avec vous pour seyssinet-pariset 		384 10,43%
Leni Gueli
Leni Gueli Préservons ensemble seyssinet-pariset 		298 8,09%
Participation au scrutin Seyssinet-Pariset
Taux de participation 45,77%
Taux d'abstention 54,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 752

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcel Repellin
Marcel Repellin (26 élus) Ensemble reussir seyssinet-pariset 		2 780 53,63%
  • Marcel Repellin
  • Anne Brouzet
  • Marc Paulin
  • Véronique Gonnet
  • Bernard Rostan
  • Françoise Guigui
  • Frédéric Battin
  • Maria-Carmela Guglielmi
  • Yvan Mallier
  • Valérie Dubouchet
  • Roberto Occhino
  • Dominique Maitre
  • Karol Darmet
  • Sylvie Lecchini
  • Gérard Dini
  • Christine Lancelon-Pin
  • Eric Lelievre
  • Hélène Faure
  • David Drogo
  • Nathalie Toussaint
  • Laurent Braud
  • Flore Dardet
  • Francesco Tornabene
  • Ada Sadoun
  • Guillaume Spirhanzl
  • Patricia Gros-Daillon
Guillaume Lissy
Guillaume Lissy (7 élus) Un nouveau souffle pour seyssinet-pariset 		2 403 46,36%
  • Guillaume Lissy
  • Béatrice Serbource
  • Guy Chatain
  • Muriel Barbieri
  • Sylvain Prat
  • Noémie Roche
  • Charly Lotito
Participation au scrutin Seyssinet-Pariset
Taux de participation 62,83%
Taux d'abstention 37,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Nombre de votants 5 285

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