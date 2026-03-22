Résultat municipale 2026 à Seyssins (38180) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Seyssins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Seyssins, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Seyssins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice HUGELÉ
Fabrice HUGELÉ (21 élus) Seyssins Nature et Solidaire 		1 753 43,59%
  • Fabrice HUGELÉ
  • Isabelle BAUDIN
  • Sylvain CIALDELLA
  • Anne-Marie LOMBARD
  • Loïck FERRUCCI
  • Samia KARMOUS
  • Jean-Marc PAUCOD
  • Marie GARRIGOS LECLERC
  • Emmanuel COURRAUD
  • Carole VITON
  • Pierre CHEVRIER
  • Rachel ROUILLON
  • Mathieu CIANCI
  • Françoise COLLOT
  • Sylvain BUGIER
  • Célia BORRE
  • Cyril JACQUIER
  • Ilona IVARS
  • Pascal FAUCHER
  • Jihene SHAIEK
  • François GILABERT
Vincent PEYTAVIN
Vincent PEYTAVIN (6 élus) Pour Seyssins, Ré-inventons Collectivement Demain 		1 751 43,54%
  • Vincent PEYTAVIN
  • Christine ANDRES
  • Hugo NIVOIX
  • Laurence ALGUDO
  • Corentin GAUTIER
  • Isabelle BOEUF
Anne-Marie MALANDRINO
Anne-Marie MALANDRINO (2 élus) SEYSSINS ENSEMBLE 		518 12,88%
  • Anne-Marie MALANDRINO
  • David FRAILE
Participation au scrutin Seyssins
Taux de participation 65,92%
Taux d'abstention 34,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,20%
Nombre de votants 4 051

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Seyssins - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent PEYTAVIN
Vincent PEYTAVIN (Ballotage) Pour Seyssins, Ré-inventons Collectivement Demain 		1 536 39,84%
Fabrice HUGELÉ
Fabrice HUGELÉ (Ballotage) Seyssins Nature et Solidaire 		1 424 36,94%
Anne-Marie MALANDRINO
Anne-Marie MALANDRINO (Ballotage) SEYSSINS ENSEMBLE 		895 23,22%
Participation au scrutin Seyssins
Taux de participation 63,88%
Taux d'abstention 36,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 3 924

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