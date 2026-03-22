Résultat municipale 2026 à Seyssins (38180) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Seyssins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Seyssins, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Seyssins [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice HUGELÉ (21 élus) Seyssins Nature et Solidaire
|1 753
|43,59%
|
|Vincent PEYTAVIN (6 élus) Pour Seyssins, Ré-inventons Collectivement Demain
|1 751
|43,54%
|
|Anne-Marie MALANDRINO (2 élus) SEYSSINS ENSEMBLE
|518
|12,88%
|
|Participation au scrutin
|Seyssins
|Taux de participation
|65,92%
|Taux d'abstention
|34,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,20%
|Nombre de votants
|4 051
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Seyssins - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent PEYTAVIN (Ballotage) Pour Seyssins, Ré-inventons Collectivement Demain
|1 536
|39,84%
|Fabrice HUGELÉ (Ballotage) Seyssins Nature et Solidaire
|1 424
|36,94%
|Anne-Marie MALANDRINO (Ballotage) SEYSSINS ENSEMBLE
|895
|23,22%
|Participation au scrutin
|Seyssins
|Taux de participation
|63,88%
|Taux d'abstention
|36,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Nombre de votants
|3 924
Election municipale 2026 à Seyssins [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Seyssins sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Seyssins.
L'actu des élections municipales 2026 à Seyssins
18:39 - Qui a dominé les scrutins il y a deux ans à Seyssins ?
Pour le tour unique des européennes 2024 à Seyssins, les suffrages s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (23,13%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Seyssins portaient leur choix sur Marie-Noëlle Battistel (Union de la gauche) avec 38,60% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marie-Noëlle Battistel culminant à 63,20% des voix dans la localité. La préférence des électeurs de Seyssins a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre sans déterminisme électoral.
15:57 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Seyssins
Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Seyssins peut s'avérer édifiant. Dès le premier tour à l'époque, Fabrice Hugele (Divers gauche) a raflé la première place en rassemblant 1 318 bulletins (51,50%). Sur la seconde marche, Catherine Brette (Divers gauche) a engrangé 32,55% des voix. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Anne-Marie Malandrino (Les Républicains), obtenant 408 voix (15,94%). Cette victoire au premier tour a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Seyssins, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition devant cette victoire écrasante, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Les listes en compétition pour le 2e tour des élections à Seyssins
Selon les candidatures au deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Vincent Peytavin sous l'étiquette LDVG, Fabrice Hugelé (LDVC) et Anne-Marie Malandrino sous l'étiquette LDVD se retrouvent donc ce dimanche à ce deuxième passage aux urnes. À 19 heures, les 6 bureaux de vote de Seyssins ferment en prévision du dépouillement.
11:59 - Vincent Peytavin, Fabrice Hugelé et Anne-Marie Malandrino forment le trio de tête à Seyssins
Lors du premier volet des municipales à Seyssins, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a vu 63,88 % des inscrits se déplacer sur place. C'est Vincent Peytavin (Divers gauche) qui a dominé en rassemblant 39,84 % des bulletins valides. À sa suite, Fabrice Hugelé (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 36,94 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Anne-Marie Malandrino, étiquetée Divers droite, s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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