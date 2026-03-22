Résultat de l'élection municipale 2026 à Sézanne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sézanne

Le deuxième tour des élections municipales à Sézanne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
David Levert
David Levert Liste Divers
S26BNAVNP
  • David Levert
  • Mickaëla Tuiagaifo
  • Emmanuel Rousseau
  • Patricia Drouin
  • Pierre Nicolle
  • Julie Ferrando
  • Arthur Gaudry
  • Catherine Barthe
  • Stéphane Guillaume
  • Angélique Leclere
  • Umit Kayag
  • Coraline Bisiaux
  • Xavier Garnier
  • Catherine Chaudon
  • Lucas Postal
  • Tova Molinero
  • Bruno Boyer
  • Sarah Bourdon
  • Gabriel Ple
  • Audrey Deterre
  • Yassine Armiche
  • Anne Gibaud
  • Nicolas Barnier
  • Stéphanie Monnet
  • Jérémy Poulizac
  • Clarisse Delong
  • Raphaël Roger de Villers
  • Clara Foucault
  • Alain Buisson
Sacha Hewak
Sacha Hewak Liste divers centre
EXPERIENCE, ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ POUR SÉZANNE
  • Sacha Hewak
  • Karine Cabartier
  • Denis Merlevède
  • Catherine Lepont
  • Vianney Ladeira
  • Françoise Charpentier
  • Brandon Louis
  • Marie-Laure Jacquet
  • Ahmed Afartout
  • Corinne Gallot
  • François Perrin
  • Line Guéritte
  • Éric Follet
  • Chantal Barcelo
  • Valéry Maynadier
  • Virginie Pinvin
  • Loic Boileau
  • Sophie Bernard
  • Stéphane Gasparoto
  • Nathalie Sarah Schmid
  • Oner Oduncu
  • Hélène Lefevre
  • Daniel Millot
  • Catherine Giberot
  • Philippe Monnet
  • Fleuryne Jolivet
  • Dilan Cakil
  • Denise Lamblin
  • Pascal Bachelier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sézanne

Tête de listeListe Voix % des voix
Sacha HEWAK
Sacha HEWAK (Ballotage) EXPERIENCE, ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ POUR SÉZANNE 		765 41,24%
David LEVERT
David LEVERT (Ballotage) S26BNAVNP 		641 34,56%
Thierry TOUCHAIS
Thierry TOUCHAIS (Ballotage) Ensemble, pour vous, pour Sézanne! 		449 24,20%
Participation au scrutin Sézanne
Taux de participation 62,09%
Taux d'abstention 37,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 1 903

Source : ministère de l’Intérieur

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