Résultat de l'élection municipale 2026 à Sézanne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sézanne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sézanne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sézanne.
L'actu des élections municipales 2026 à Sézanne
11:42 - Sacha Hewak et David Levert aux premières places la semaine dernière
Pour le lancement des municipales à Sézanne, le rendez-vous a mobilisé 62,09 % des électeurs dans la ville, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Au terme de ce vote, c'est Sacha Hewak (Divers centre) qui a terminé premier en rassemblant 41,24 % des votes. À sa suite, David Levert a obtenu la seconde place avec 34,56 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Comme il y a six ans, Sacha Hewak est resté au sommet du classement, mais il a subi néanmoins un fort recul de 11 points comparé à 2020. Par ailleurs, avec 24,20 %, Thierry Touchais s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sézanne
Le deuxième tour des élections municipales à Sézanne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
David Levert
Liste Divers
S26BNAVNP
|
|
Sacha Hewak
Liste divers centre
EXPERIENCE, ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ POUR SÉZANNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sézanne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sacha HEWAK (Ballotage) EXPERIENCE, ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ POUR SÉZANNE
|765
|41,24%
|David LEVERT (Ballotage) S26BNAVNP
|641
|34,56%
|Thierry TOUCHAIS (Ballotage) Ensemble, pour vous, pour Sézanne!
|449
|24,20%
|Participation au scrutin
|Sézanne
|Taux de participation
|62,09%
|Taux d'abstention
|37,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|1 903
Source : ministère de l’Intérieur
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