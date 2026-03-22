Résultat de l'élection municipale 2026 à Signes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Signes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Signes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Signes.
L'actu des élections municipales 2026 à Signes
11:46 - Un premier constat à Signes avec les résultats du 1er tour
Laurence Menichini a terminé en tête du premier round des élections municipales à Signes la semaine dernière, avec 41,79 % des voix. Yves Reynard a obtenu la seconde place avec 34,91 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, avec 23,31 %, Stephane Baumier s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Signes, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 66,04 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Signes
Le deuxième tour des élections municipales à Signes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stephane Baumier
Divers
SIGNES DE QUALITE
|
|
Laurence Menichini
Divers
Tous Unis Pour Signes
|
|
Yves Reynard
Divers
SIGNES DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Signes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurence MENICHINI (Ballotage) Tous Unis Pour Signes
|771
|41,79%
|Yves REYNARD (Ballotage) SIGNES DEMAIN
|644
|34,91%
|Stephane BAUMIER (Ballotage) SIGNES DE QUALITE
|430
|23,31%
|Participation au scrutin
|Signes
|Taux de participation
|66,04%
|Taux d'abstention
|33,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|1 884
Source : ministère de l’Intérieur
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