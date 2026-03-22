Résultat de l'élection municipale 2026 à Signes : les résultats du 2e tour

Programme de Stephane Baumier à Signes (SIGNES DE QUALITE)

Équipe pluridisciplinaire

La liste Signes de Qualité est composée de Signoises et Signois aux parcours variés, incluant des professionnels de l'entreprise, de l'artisanat, du milieu associatif et du service public. Cette diversité de compétences permet d'aborder les enjeux de la commune avec sérieux et expertise. L'objectif est de garantir une gestion efficace et responsable des projets locaux.

Transparence et responsabilité

Un des engagements principaux de la municipalité est d'assurer une transparence totale sur les décisions et les dépenses. Cela inclut une communication claire sur l'avancement des projets et un refus de faire des promesses irréalistes. Cette approche vise à instaurer un climat de confiance entre les élus et les citoyens.

Dynamisme local

Pour revitaliser Signes, il est essentiel de favoriser un village vivant et accueillant. Cela passe par l'organisation d'événements locaux accessibles à tous et le soutien aux initiatives citoyennes. La création d'espaces intergénérationnels et sportifs est également une priorité pour renforcer le lien social.

Préservation du patrimoine

La qualité de vie des Signois passe par la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel. Des actions sont prévues pour embellir et entretenir durablement les espaces publics. Une gestion responsable des ressources locales, notamment de l'eau, est également essentielle pour garantir un avenir durable à la commune.