Résultat de l'élection municipale 2026 à Signes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Signes

Le deuxième tour des élections municipales à Signes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stephane Baumier
Stephane Baumier Divers
SIGNES DE QUALITE
  • Stephane Baumier
  • Martine Vidal
  • Pierre Garino
  • Nathalie Laurent
  • Augustin Ruiz
  • Amandine Angrisani
  • Ludovic Cadeau
  • Lydie Crescence
  • Sylvain Paquet
  • Marion Manoukian
  • Frederic Rostin-Magnin
  • Tatiana Turle
  • Jean-François Neveu
  • Elisabeth Guillache
  • Philippe Garcia
  • Aline Vernet
  • Frederic Gorbatch
  • Eva Roelants
  • Corentin Robardey
  • Laetitia Vegni
  • Mathieu Pala
  • Axelle Grasset
  • Robert Biagini
Laurence Menichini
Laurence Menichini Divers
Tous Unis Pour Signes
  • Laurence Menichini
  • Eric Berard
  • Muriel Pellegrin
  • Toni Ugoletti
  • Claire Martel
  • Michel Larivière
  • Joelle Barrier
  • Gilles Maignan
  • Celine Pioche
  • Thierry Vallé
  • Caroline Santini
  • François Cornet
  • Samanta Lucas
  • Joseph Begue
  • Claire Lasierra
  • Philippe Bonaguidi
  • Huguette Quilici-Koffi
  • Freddy Waczecka
  • Sonia Tirli Degl'Innocenti
  • Anthony Berard
  • Séverine Coutelas
  • Sébastien Baledent
  • Marie Dona
  • Benjamin Pioche
  • Audrey Beaulieu
Yves Reynard
Yves Reynard Divers
SIGNES DEMAIN
  • Yves Reynard
  • Sandrine Amilhat
  • Paul Delfaux
  • Inès Dewavrin
  • Bernard Olivero
  • Léa Castellano
  • Frédéric Ortiz
  • Sandrine Bonnasse
  • Laurent Guerbert
  • Elsa Armand
  • Romain Magnaux
  • Ghyslaine Ruperti
  • Didier Ruperti
  • Farida Benfares
  • Gilles Hermitte
  • Sophie Curt
  • Lionel Laporte
  • Sandrine Azalbert
  • Olivier Humbert
  • Fabienne Reschly
  • Julien Lelievre
  • Caroline Maillet
  • Dany Polizzi
  • Marie-Pierre Damagnez
  • Sébastien Bruno

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Signes

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence MENICHINI
Laurence MENICHINI (Ballotage) Tous Unis Pour Signes 		771 41,79%
Yves REYNARD
Yves REYNARD (Ballotage) SIGNES DEMAIN 		644 34,91%
Stephane BAUMIER
Stephane BAUMIER (Ballotage) SIGNES DE QUALITE 		430 23,31%
Participation au scrutin Signes
Taux de participation 66,04%
Taux d'abstention 33,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 1 884

Source : ministère de l’Intérieur

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