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19:20 - Le poids démographique et économique de Sillé-le-Guillaume aux municipales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Sillé-le-Guillaume comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 192 habitants répartis dans 1 334 logements, cette commune présente une densité de 170 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 153 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 405 foyers fiscaux. Dans la commune, 14,10% des résidents sont des enfants, et 35,88% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,09% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 844 euros par an, la commune affiche un taux de chômage de 18,65%, synonyme d'une situation économique précaire. En résumé, Sillé-le-Guillaume incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Vote RN à Sillé-le-Guillaume : les données clés Le parti nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Sillé-le-Guillaume en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 28,31% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 46,91% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 20,03% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à Sillé-le-Guillaume comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 36,81% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 38,12% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 45,21% lors du vote définitif.

16:58 - Une abstention de 65,23 % à Sillé-le-Guillaume aux dernières municipales L'abstention à Sillé-le-Guillaume constituera l'un des tournants de ces élections municipales 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 65,23 %, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 34,77 %) alors que le Covid-19 avait rendu prudents bon nombre d'électeurs. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est toutefois fixé à 28,70 %. Si la nature de ces élections se distingue des enjeux strictement locaux, il est instructif d'examiner l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 54,35 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 37,99 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 55,01 %. En prenant du recul, les données semblent former une zone souvent détournée des bureaux de vote au regard des moyennes nationales.

15:59 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Sillé-le-Guillaume ? Lors des dernières européennes, le podium à Sillé-le-Guillaume s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,81%), devançant Valérie Hayer (17,64%) et Raphaël Glucksmann (9,82%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Céline de Cossé Brissac (Rassemblement National) en tête avec 38,12% au premier tour, devant Julie Delpech (Ensemble !) avec 32,09%. Mais c'est pourtant Julie Delpech (Ensemble !) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 54,79% des suffrages exprimés. La situation politique de Sillé-le-Guillaume a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Sillé-le-Guillaume affichait un profil politique atypique lors des dernières élections Lors des législatives de 2022, les votants de Sillé-le-Guillaume accordaient leurs suffrages à Fabienne Labrette-Ménager (LR) avec 29,46% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Julie Delpech (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 58,70% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Sillé-le-Guillaume privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (30,49%), devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 28,31%. Le second tour validait ensuite ce choix en livrant 53,09% pour Emmanuel Macron, contre 46,91% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Sillé-le-Guillaume Si l'on examine la fiscalité de Sillé-le-Guillaume, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,80 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 81 090 € la même année. Un produit qui est loin des 392 600 euros perçus en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Sillé-le-Guillaume atteint désormais 38,85 % en 2024 (contre 17,00 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Sillé-le-Guillaume a représenté environ 947 euros en 2024 (contre 735 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Sillé-le-Guillaume ? Les dynamiques politiques locales restent encore aujourd'hui conditionnées par l'issue des dernières municipales en date à Sillé-le-Guillaume. Sans aucune opposition, 'Sille ville de demain' menée par Gérard Galpin a naturellement recueilli 424 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Sillé-le-Guillaume, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'attention cette fois se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. Un début de réponse particulièrement clair a d'ores et déjà été apporté avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).