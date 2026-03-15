Résultat municipale 2026 à Sillé-le-Guillaume (72140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sillé-le-Guillaume a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sillé-le-Guillaume, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sillé-le-Guillaume [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe GAIGNON
Philippe GAIGNON (16 élus) SILLE EN COMMUN 		618 69,13%
  • Philippe GAIGNON
  • Isabelle RENAULT
  • Bertrand LE CORNEC
  • Olivia BELLIN
  • Éric POISSON
  • Laetitia BOUTTIER
  • Aymeric GRANGE
  • Pascale TASTET
  • Dominique TOUCHARD
  • Sarah LEVEAU
  • Christophe BEUNARDEAU
  • Christine ROUSSEAU
  • Loic GOUTARD
  • Marie-Ange SERUS
  • Olivier MODAT
  • Sylvie FONTAINE
Dylan BÉNAUD
Dylan BÉNAUD (3 élus) Dynamisons Siilé 		276 30,87%
  • Dylan BÉNAUD
  • Marie-Sylvie PIOGER
  • William FOSSE
Participation au scrutin Sillé-le-Guillaume
Taux de participation 60,57%
Taux d'abstention 39,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Nombre de votants 934

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Sarthe ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans les . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Sillé-le-Guillaume