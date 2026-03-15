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19:16 - Simiane-Collongue aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment les électeurs de Simiane-Collongue peuvent-ils peser sur les résultats des élections municipales ? Dans la ville, 31% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,72% de 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 28,83%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,54%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,83%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (46,95%), témoignent d'une population instruite à Simiane-Collongue, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Quelle percée du RN à Simiane-Collongue aux municipales ? Le parti nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Simiane-Collongue en 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 25,98% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 47,46% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 25,33% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le mouvement lepéniste validait 54,27% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 38,15% pour les européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 42,28% pour le mouvement lepéniste. Il terminera avec 47,95% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 50,82 % d'abstention Pour rappel, la participation atteignait 49,18 % à Simiane-Collongue lors des municipales de 2020 (une proportion assez classique) alors que la pandémie du Covid bousculait l'événement. La course à l'Élysée en 2022 avait en revanche attiré les électeurs, avec 77,83 % de participation dans la ville (contre une abstention à 22,17 %). Il y a quatre ans, les législatives affichaient pour leur part une participation de 49,79 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 72,94 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 59,99 % des électeurs. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le territoire se positionne donc sensiblement comme une zone assez participative. L'adhésion au scrutin des électeurs de Simiane-Collongue sera quoi qu'il en soit un enjeu majeur pour cette élection municipale.

15:59 - Simiane-Collongue : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient José Gonzalez (Rassemblement National) aux avants-postes avec 42,28% au premier tour, devant Jimmy Bessaih (Union de la gauche) avec 24,94%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Véronique Bourcet-Giner (Ensemble !), avec 52,05%. Le rendez-vous électoral des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Simiane-Collongue avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,15%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 15,71% des voix. Le contexte politique de Simiane-Collongue a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Simiane-Collongue reste une ville difficile à classer politiquement Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Simiane-Collongue votaient en priorité pour Emmanuel Macron (26,14%), surpassant ainsi Marine Le Pen avec 25,98%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,54% pour Emmanuel Macron, contre 47,46% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Simiane-Collongue portaient leur choix sur José Gonzalez (RN) avec 25,33% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, José Gonzalez virant de nouveau en tête avec 54,27% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Simiane-Collongue s'inscrit comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Fiscalité stable à Simiane-Collongue : une incidence sur les municipales Du côté de la fiscalité locale de Simiane-Collongue, la recette fiscale par foyer s'est établie à 761 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 837 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à un peu moins de 37,55 % en 2024 (contre 22,50 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 63 290 € en 2024, loin des 1,45164 million d'euros perçus en 2020 avec un taux resté à près de 19,00 %. Cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Simiane-Collongue Les forces politiques en présence sont encore à ce jour marquées par l'issue du dernier scrutin communal à Simiane-Collongue. À l'issue du premier passage aux urnes, Philippe Ardhuin (Les Républicains) a décroché la première place en obtenant 51,60% des bulletins. Juste derrière, Isabelle Mazeaud Culioli (Divers centre) a engrangé 34,99% des voix. Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Simiane-Collongue, cette répartition historique des voix a forcément dicté les stratégies des différents camps. Devant cette victoire écrasante, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.