Résultat municipale 2026 à Simiane-Collongue (13109) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Simiane-Collongue a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Simiane-Collongue, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Simiane-Collongue [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe ARDHUIN
Philippe ARDHUIN (23 élus) PHILIPPE ARDHUIN QUE SIMIANE AVANCE 		1 801 54,20%
  • Philippe ARDHUIN
  • Dominique VALOIS
  • Robert CANAMAS
  • Anna GAGLIARDI
  • Léonard BALDOCCHI
  • Yvonne CARAMICO
  • Jean LE PESQ
  • Isabelle CAUET
  • Jean-Michel CASTAGNETTI
  • Paule RANUCCI
  • Hervé SEREKIAN
  • Jennifer PALOMBE
  • Paul MAISON
  • Marina BARRESI
  • Bastien DE CARO DELAHAYE
  • Julie ALLIO
  • Patrick GARGUILO
  • Sarah ABDELALI
  • Franck CALDERINI
  • Emilie COSSU
  • Bernard NEDJAR
  • Caroline GORA
  • Clément MOUSSOUYAN
Clément CHICHIGNOUD
Clément CHICHIGNOUD (5 élus) VIVRE SIMIANE 		1 100 33,10%
  • Clément CHICHIGNOUD
  • Marie-Line LEPAGE BAGATTA
  • Noé GUIGONET
  • Julia MICH
  • Gilbert MAGNAN
Marc VIGOUROUX
Marc VIGOUROUX (1 élu) SIMIANE AU COEUR 		422 12,70%
  • Marc VIGOUROUX
Participation au scrutin Simiane-Collongue
Taux de participation 66,11%
Taux d'abstention 33,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 3 369

Source : ministère de l’Intérieur

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