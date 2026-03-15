Résultat de l'élection municipale 2026 à Sin-le-Noble : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sin-le-Noble

Tête de listeListe
Antoine Skurpel
Antoine Skurpel Liste du Rassemblement National
SIN-LE-NOBLE TRANQUILLE ET PROTEGÉE
  • Antoine Skurpel
  • Nicole Vaillant
  • Éric Ladureau
  • Anaëlle Leone
  • René Delbassée
  • Ingrid Richez
  • Bernard Kubiak
  • Coralie Kluziak
  • Axel Seinturier
  • Chloé Jallet
  • José Riancho Vigneron
  • Julie Dewasmes
  • Marcel Foucart
  • Madyson Walczak
  • Arnaud Fouquer
  • Marie-Françoise Swialkowski
  • Freddy Asset
  • Sabine Désimeur
  • Jean-François Lagache
  • Sylvie Lemaitre
  • Matis Leal Vasco
  • Annick Coasne
  • Cédric Colmant
  • Cécile Lepczynski
  • Maxence Dujardin
  • Aline Fontaine
  • Yanis Pronier
  • Martine Dalle
  • Alain Delille
  • Élodie Obin
  • Gregory Hingant
  • Sonia Lemaire
  • Sébastien Treizebré
  • Marie-Andrée Desoteux
  • Bernard Dehour
Florence L'Hostis
Florence L'Hostis Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Florence L'Hostis
  • Roger Marie
  • Cindy Bodar
  • Sofiane Mekdad
  • Jamila Meskis
  • Laurent Chaminadour
  • Gabriele Serre
  • Fabrice Putas
  • Nadyne Lemaire
  • Farid Hadjal
  • Séverine Frère
  • Frédéric Janover
  • Amélie Jasiak
  • Dany Bellette
  • Agnès Pacanowski
  • Jonas Dubois
  • Anissa Benaissa
  • Pascal Devred
  • Stéphanie Boudjemaa
  • Romain Legrand
  • Justine Boudjemaa
  • Bernard Flament
  • Guiseppina Dubois
  • Tony Migani
  • Laurie Hermand
  • Gilles Couquillou
  • Isabelle Simon
  • André Labbe
  • Odette Labbe
  • José Pamart
  • Audrey Schlageter
  • Bernard Sobanski
  • Sandrine Verdonck
Christophe Dumont
Christophe Dumont Liste Divers
Pour Sin-Le-Noble, ensemble et autrement !
  • Christophe Dumont
  • Christelle Dupriez
  • Henri Jaruga
  • Marie-José Delattre
  • Didier Carrez
  • Marie Maryssael
  • Marc Baillez
  • Stéphanie Caramour
  • Pascal Dambrin
  • Sylvie Dorne
  • Patrick Dubreucq
  • Laetitia Franck
  • Rachid Mouldi
  • Élodie Mas
  • Daniel Pawlak
  • Delphine Alluin
  • Christophe Venant
  • Mathilde Wybo
  • Jean Liévin
  • Pauline Mabrier
  • Jean-Pierre Berlinet
  • Emeline Hournon
  • Rémi Krzykala
  • Christiane Dumont
  • Gilles Houck
  • Claudine Bedenik
  • Freddy Delval
  • Marie Olivier
  • Emmanuel Peru
  • Ségolène Dorobisz
  • Jean François Poulain
  • Laëtitia Ducatillon
  • Jean-Luc Jouvenez
  • Béatrice Cousin
  • Jean Michel Chotin
Gilbert Barthassarady
Gilbert Barthassarady Liste divers gauche
SIN-LE-NOBLE, L'AVENIR SOLIDAIRE
  • Gilbert Barthassarady
  • Betty Boréaniz
  • Lionel Garin
  • Kenza Belamiri
  • Gérard Chevalier
  • Anissa Mazy
  • Jean Antonucci
  • Carine Pasbecq
  • Daniel Cossart
  • Amandine Debaye
  • Mickaël Chevalier
  • Cécile Cretal
  • Michaël Monsour
  • Tracy Baldacchino
  • Frédéric Martin
  • Clara Rogier
  • Himad Addi
  • Dominique Crapez
  • Jacques Devred
  • Lisa Piessé
  • Dominique Watissée
  • Aurélie de Vogelaere
  • Sébastien Hay
  • Laetitia Dubois
  • Vincent Debruyne
  • Linda Fendelert
  • Sid-Ahmed Maati
  • Véronique Goderis
  • Abderrezak Belamiri
  • Nadège Fleuet
  • Ludovic T'Jampens
  • Michelle Serre
  • Philippe Barthassarady
  • Sophie Rousselle
  • Steven Lecointe
Maximilien Fourmaut
Maximilien Fourmaut Liste divers gauche
AGIR POUR SIN LE NOBLE
  • Maximilien Fourmaut
  • Laure Arnould
  • Frédéric Arnould
  • Maëva Kluss
  • Bernard Loquet
  • Virginie Ianni
  • Géry Fourmaut
  • Marie-Annick Halle
  • Gilles Dupont
  • Sabrina Chabbert
  • Laurent Crapez
  • Murielle Pollart
  • Philippe Raingeval
  • Myriane Prein
  • Eric Wavelet
  • Marie-Christine Classe
  • Sébastien Degorre
  • Mélanie Wibaut
  • Clément Fava
  • Marie-Laure Doucy
  • Pierre Lamandin
  • Maëlle-Ann Guilbaud
  • Gautier Gueritte
  • Marina Fourmaut
  • Mehdi El Hamri
  • Océane Queste
  • Patrick Rouze
  • Fatmata Sane
  • Bernard Fourmaut
  • Brigitte Bernard
  • Francis Planck
  • Cyrène Crapez
  • William Deslyper
Pierre Willaeys
Pierre Willaeys Liste divers gauche
Sin-Le-Noble pour un nouveau départ
  • Pierre Willaeys
  • Anna-Maria Miletto
  • Lilian Berta
  • Sophie Limelette
  • Guillaume Krzykala
  • Angélique Piétrement
  • Ludovic Drouard
  • Michèle Normand Trentecuisse
  • Didier Delplace
  • Cathy Blassel
  • Miguel Larranaga
  • Sandrine Feart
  • Sébastien Patrick Ghienne
  • Natalie Morello
  • Mathys Szika
  • Marine Péru
  • Hicham Kadiri
  • Christelle Doco
  • Jackie Godula
  • Gwendoline Laschamp
  • Alex Fontaine
  • Imane Kadda
  • Kevin Delroche
  • Ginette Verstappen
  • David Wiart
  • Viviane Louise Alphonsine Jouvenelle
  • Sébastien Roland Laschamp
  • Françoise Normand
  • Gérald Alexandre Filipe Jedynak
  • Germaine Jaskolski
  • Christophe Pierre Miletto
  • Josiane Mastain
  • Dominique Sens

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Dumont
Christophe Dumont (31 élus) Pour sin-le-noble ensemble et autrement 		2 495 75,40%
  • Christophe Dumont
  • Marie-José Delattre
  • Didier Carrez
  • Isabelle Taillez
  • Freddy Delval
  • Stéphanie Caramour
  • Dimitri Widiez
  • Johanne Masclet
  • Jean-Claude Desmenez
  • Michèle Decreus
  • Marc Baillez
  • Joselyne Gemza
  • Henri Jaruga
  • Christelle Dupriez
  • Rémi Krzykala
  • Caroline Faivre
  • Patrick Allard
  • Marie-Bernadette Sombe
  • Pascal Dambrin
  • Élise Salpetra
  • Brahim Mahmoud
  • Sylvie Dorne
  • Jean-Michel Chotin
  • Claudine Bedenik
  • Jean-Pierre Berlinet
  • Françoise Santerre
  • Jean-François Joos
  • Christiane Dumont
  • Patrick Dubreucq
  • Emeline Hournon
  • Robin Popowski
Marcel Lourel
Marcel Lourel (1 élu) Sin le noble, les citoyens avant tout 		330 9,97%
  • Marcel Lourel
Jean-Bernard Fenet
Jean-Bernard Fenet (1 élu) Bien vivre sa ville 		316 9,54%
  • Jean-Bernard Fenet
Roger Marie
Roger Marie Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		168 5,07%
Participation au scrutin Sin-le-Noble
Taux de participation 31,84%
Taux d'abstention 68,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 428

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Dumont
Christophe Dumont (24 élus) Pour sin-le-noble, ensemble et autrement 		2 618 40,57%
  • Christophe Dumont
  • Johanne Masclet
  • Jean-Paul Hournon
  • Caroline Faivre
  • Patrick Allard
  • Marie-José Delattre
  • Jean-Michel Chotin
  • Isabelle Taillez
  • Henri Jaruga
  • Fatima Lespagnol
  • Jean-Claude Desmenez
  • Lise Widiez
  • Didier Carrez
  • Elise Salpetra
  • Dimitri Widiez
  • Sylvie Dorne
  • Pascal Dambrin
  • Claudine Bedenik
  • Jean Pierre Berlinet
  • Joselyne Gemza
  • Freddy Delval
  • Françoise Santerre
  • Jean-Luc Jouvenez
  • Christiane Dumont
Christian Entem
Christian Entem (4 élus) Sin le noble, durable et solidaire 		1 714 26,56%
  • Christian Entem
  • Josyane Bridoux
  • Jean-Pierre Stobiecki
  • Véronique Legrand
Bruno Wosinski
Bruno Wosinski (4 élus) Sin le noble bleu marine 		1 505 23,32%
  • Bruno Wosinski
  • Cerasela Pop
  • Victor Guerin
  • Lucie Deblangy
Vincent Campisano
Vincent Campisano (1 élu) Sinceres avec vous 		615 9,53%
  • Vincent Campisano
Participation au scrutin Sin-le-Noble
Taux de participation 61,82%
Taux d'abstention 38,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,01%
Nombre de votants 6 652

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Dumont
Christophe Dumont Pour sin-le-noble, ensemble et autrement 		1 927 31,88%
Bruno Wosinski
Bruno Wosinski Sin le noble bleu marine 		1 432 23,69%
Christian Entem
Christian Entem Sin le noble, durable et solidaire 		1 398 23,13%
Vincent Campisano
Vincent Campisano Sinceres avec vous 		755 12,49%
Stéphanie Roszyk
Stéphanie Roszyk Construisons ensemble a sin le noble 		332 5,49%
Roger Marie
Roger Marie Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		200 3,30%
Participation au scrutin Sin-le-Noble
Taux de participation 58,57%
Taux d'abstention 41,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,11%
Nombre de votants 6 303

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