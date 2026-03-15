Résultat de l'élection municipale 2026 à Sin-le-Noble : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sin-le-Noble [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sin-le-Noble sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sin-le-Noble.
L'actu des élections municipales 2026 à Sin-le-Noble
13:46 - Christophe DUMONT a-t-il maîtrisé les impôts locaux à Sin-le-Noble ?
Du côté de la fiscalité locale de Sin-le-Noble, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est établi à 657 euros en 2024 (dernière année connue) contre 634 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 42,33 % en 2024 (contre 23,04 % en 2020). Cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 168 200 euros en 2024, loin des quelque 2,81914 millions d'euros (2 819 140 € très exactement) engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 24,95 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.
11:59 - Un résultat sans suspense pour les municipales 2020 à Sin-le-Noble
La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Sin-le-Noble est riche d'enseignements. Lors de la première manche électorale, Christophe Dumont (Divers) a terminé en tête en rassemblant 2 495 bulletins (75,40%). À sa poursuite, Marcel Lourel (Divers) a engrangé 330 votes (9,97%). Cette victoire sans appel a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sin-le-Noble, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les opposants, faire basculer une majorité si large représentera ce dimanche un challenge titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Sin-le-Noble (59450) ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les 10 828 électeurs de Sin-le-Noble sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. En 2020, en raison de la crise du covid, le second tour, prévu le 22 mars, avait été repoussé de trois mois. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Sin-le-Noble. Les 12 bureaux de vote de la commune de Sin-le-Noble sont ouverts jusqu'à 18 h pour permettre aux votants de décider. Pour une notification gratuite des résultats des élections à Sin-le-Noble dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sin-le-Noble
|Tête de listeListe
|
Antoine Skurpel
Liste du Rassemblement National
SIN-LE-NOBLE TRANQUILLE ET PROTEGÉE
|
|
Florence L'Hostis
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Christophe Dumont
Liste Divers
Pour Sin-Le-Noble, ensemble et autrement !
|
|
Gilbert Barthassarady
Liste divers gauche
SIN-LE-NOBLE, L'AVENIR SOLIDAIRE
|
|
Maximilien Fourmaut
Liste divers gauche
AGIR POUR SIN LE NOBLE
|
|
Pierre Willaeys
Liste divers gauche
Sin-Le-Noble pour un nouveau départ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Dumont (31 élus) Pour sin-le-noble ensemble et autrement
|2 495
|75,40%
|
|Marcel Lourel (1 élu) Sin le noble, les citoyens avant tout
|330
|9,97%
|
|Jean-Bernard Fenet (1 élu) Bien vivre sa ville
|316
|9,54%
|
|Roger Marie Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|168
|5,07%
|Participation au scrutin
|Sin-le-Noble
|Taux de participation
|31,84%
|Taux d'abstention
|68,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 428
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Dumont (24 élus) Pour sin-le-noble, ensemble et autrement
|2 618
|40,57%
|
|Christian Entem (4 élus) Sin le noble, durable et solidaire
|1 714
|26,56%
|
|Bruno Wosinski (4 élus) Sin le noble bleu marine
|1 505
|23,32%
|
|Vincent Campisano (1 élu) Sinceres avec vous
|615
|9,53%
|
|Participation au scrutin
|Sin-le-Noble
|Taux de participation
|61,82%
|Taux d'abstention
|38,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,01%
|Nombre de votants
|6 652
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Dumont Pour sin-le-noble, ensemble et autrement
|1 927
|31,88%
|Bruno Wosinski Sin le noble bleu marine
|1 432
|23,69%
|Christian Entem Sin le noble, durable et solidaire
|1 398
|23,13%
|Vincent Campisano Sinceres avec vous
|755
|12,49%
|Stéphanie Roszyk Construisons ensemble a sin le noble
|332
|5,49%
|Roger Marie Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|200
|3,30%
|Participation au scrutin
|Sin-le-Noble
|Taux de participation
|58,57%
|Taux d'abstention
|41,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,11%
|Nombre de votants
|6 303
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