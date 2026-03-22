Résultat municipale 2026 à Sinceny (02300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sinceny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sinceny, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sinceny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabienne MARCHIONNI
Fabienne MARCHIONNI (14 élus) LE REVEIL DE SINCENY 		444 45,35%
  • Fabienne MARCHIONNI
  • Dimitri RUMAN
  • Stéphanie JULIEN
  • Sébastien PRACZ
  • Jennifer HAMELLE
  • Claude DAFFLON
  • Sabrina FAY
  • Maxime GAUDET
  • Elena NOWACKI
  • Mallory VILLETTE
  • Auréline BEGUIN
  • Jean-Philippe MACHUREZ
  • Laurine LESCOT
  • Eric CANSELIET
Christiane GRANGER
Christiane GRANGER (3 élus) ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR 		342 34,93%
  • Christiane GRANGER
  • Régis BLONDEAU
  • Annie VASSET
Jean-Paul MILLET
Jean-Paul MILLET (2 élus) AGIR POUR SINCENY 		193 19,71%
  • Jean-Paul MILLET
  • Valérie PLESSIS
Participation au scrutin Sinceny
Taux de participation 57,57%
Taux d'abstention 42,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,30%
Nombre de votants 989

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Sinceny - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabienne MARCHIONNI
Fabienne MARCHIONNI (Ballotage) LE REVEIL DE SINCENY 		368 38,02%
Christiane GRANGER
Christiane GRANGER (Ballotage) ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR 		312 32,23%
Jean-Paul MILLET
Jean-Paul MILLET (Ballotage) AGIR POUR SINCENY 		288 29,75%
Participation au scrutin Sinceny
Taux de participation 57,80%
Taux d'abstention 42,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 993

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