Résultat municipale 2026 à Sinceny (02300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sinceny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sinceny, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sinceny [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabienne MARCHIONNI (14 élus) LE REVEIL DE SINCENY
|444
|45,35%
|
|Christiane GRANGER (3 élus) ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR
|342
|34,93%
|
|Jean-Paul MILLET (2 élus) AGIR POUR SINCENY
|193
|19,71%
|
|Participation au scrutin
|Sinceny
|Taux de participation
|57,57%
|Taux d'abstention
|42,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,30%
|Nombre de votants
|989
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Sinceny - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabienne MARCHIONNI (Ballotage) LE REVEIL DE SINCENY
|368
|38,02%
|Christiane GRANGER (Ballotage) ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR
|312
|32,23%
|Jean-Paul MILLET (Ballotage) AGIR POUR SINCENY
|288
|29,75%
|Participation au scrutin
|Sinceny
|Taux de participation
|57,80%
|Taux d'abstention
|42,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Nombre de votants
|993
Election municipale 2026 à Sinceny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sinceny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sinceny.
L'actu des élections municipales 2026 à Sinceny
18:35 - Comment a voté Sinceny il y a deux ans ?
Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient José Beaurain (Rassemblement National) en tête du peloton avec 60,89% au premier tour, devant Lola Prié (Union de la gauche) avec 18,12%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription. Lors du scrutin européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les électeurs de Sinceny avaient cette fois poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 58,07% des inscrits. Une confirmation limpide des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Élections municipales 2020 à Sinceny : une élection pliée dès le premier round
Les configurations politiques locales sont à ce jour encore influencées par le verdict des dernières élections en date à Sinceny. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Bernard Pezet a distancé ses concurrents en obtenant 53,80% des soutiens. Dans la position de la principale opposante, Fabienne Marchionni a obtenu 46,19% des votes. Cette victoire au premier tour de Bernard Pezet a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Sinceny, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Pour les opposants, faire basculer une telle majorité constituera ce dimanche un défi immense, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Qui est encore en lice à Sinceny pour le 2e tour des élections 2026 ?
Selon les candidatures officielles pour le second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le choix final se joue donc ce dimanche entre Jean-Paul Millet (DIV) et sa liste "Agir Pour Sinceny", Christiane Granger (DIV) et sa liste "Ensemble, Construisons L'avenir" et Fabienne Marchionni sous l'étiquette DIV ("Le Reveil De Sinceny"). Afin de déterminer leur choix, les 1 718 électeurs de la commune pourront se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Sinceny.
11:59 - Fabienne Marchionni, Christiane Granger et Jean-Paul Millet forment le trio de tête à Sinceny
Dans le cadre du premier tour des municipales à Sinceny, c'est Fabienne Marchionni qui a pris la tête avec 38,02 % des voix. Dans son sillage, Christiane Granger a obtenu la seconde place avec 32,23 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Fabienne Marchionni s'est emparée de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, mais elle a enregistré une petite baisse de 8 points vis-à-vis des municipales de 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Paul Millet pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Sinceny, le rendez-vous électoral a vu 57,80 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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