Résultat de l'élection municipale 2026 à Sinnamary : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sinnamary [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sinnamary sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sinnamary.
L'actu des élections municipales 2026 à Sinnamary
13:45 - Sinnamary : les impôts s'invitent dans la campagne
Pour ce qui est des contributions locales à Sinnamary, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 2 561 € en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 1 284 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 46,30 % en 2024 (contre près de 13,38 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 33 360 € de recettes en 2024. Un montant loin des 106 400 euros engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 10,05 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune.
11:59 - Un résultat sans suspense pour les municipales 2020 à Sinnamary
L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Sinnamary est particulièrement éclairante. Au soir du premier tour à l'époque, Michel-Ange Jeremie a pris l'ascendant sur ses adversaires avec 56,23% des bulletins. En deuxième position, Jean-Claude Madeleine a rassemblé 34,04% des suffrages. Andrey Andre suivait, obtenant 113 voix (9,71%). Cette victoire au premier tour de Michel-Ange Jeremie a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Sinnamary, cette dynamique a forcément orienté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité si large sera le principal défi pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les municipales à Sinnamary ont lieu aujourd'hui
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les 6 années à venir. En comparaison, en mars 2020, le 1er tour des élections municipales s’est déroulé dans un contexte exceptionnel marqué par le covid. La liste des prétendants en 2026 est affichée ci-dessous. N'oubliez pas que les 2 bureaux de vote de la commune de Sinnamary fermeront leurs portes à 18 heures. Recevez gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales à Sinnamary dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sinnamary
|Tête de listeListe
|
Michel-Ange Jeremie
Divers
KONTRE POU NOU LÉVÉ SINNAMARY
|
|
Patrick Victor Cosset
Divers
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR BATIR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel-Ange Jeremie (18 élus) Kontre pou nou lévé sinnamary
|654
|56,23%
|
|Jean-Claude Madeleine (4 élus) "vivre sinnamary ensemble"
|396
|34,04%
|
|Andrey Andre (1 élu) Changer sinnamary ensemble avec nos differences
|113
|9,71%
|
|Participation au scrutin
|Sinnamary
|Taux de participation
|68,46%
|Taux d'abstention
|31,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 194
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Claude Madeleine (18 élus) Vivre sinnamary ensemble
|744
|52,46%
|
|Emilie Clet-Ventura (5 élus) " mayouri pour un développement partagé "
|674
|47,53%
|
|Participation au scrutin
|Sinnamary
|Taux de participation
|74,84%
|Taux d'abstention
|25,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,94%
|Nombre de votants
|1 446
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Claude Madeleine Vivre sinnamary ensemble
|595
|46,26%
|Emilie Clet-Ventura Mayouri pur un développement partagé
|520
|40,43%
|Patrice Clet Initiatives ambitions pour sinnamary
|171
|13,29%
|Participation au scrutin
|Sinnamary
|Taux de participation
|67,60%
|Taux d'abstention
|32,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Nombre de votants
|1 306
Villes voisines de Sinnamary
- Sinnamary (97315)
- Ecole primaire à Sinnamary
- Maternités à Sinnamary
- Crèches et garderies à Sinnamary
- Classement des collèges à Sinnamary
- Salaires à Sinnamary
- Impôts à Sinnamary
- Dette et budget de Sinnamary
- Climat et historique météo de Sinnamary
- Accidents à Sinnamary
- Délinquance à Sinnamary
- Inondations à Sinnamary
- Nombre de médecins à Sinnamary
- Pollution à Sinnamary
- Entreprises à Sinnamary
- Prix immobilier à Sinnamary