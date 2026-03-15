Résultat de l'élection municipale 2026 à Sinnamary : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sinnamary

Tête de listeListe
Michel-Ange Jeremie
Michel-Ange Jeremie Divers
KONTRE POU NOU LÉVÉ SINNAMARY
  • Michel-Ange Jeremie
  • Fidélia Bocage
  • Christian Clet
  • Yvonne Pinas
  • Jean-Raymond Horth
  • Nérissa Antoinette
  • Lauric Sophie
  • Eliette Beaufort
  • Sylvio Bocage
  • Aglaé Letard
  • Daniel Pulval Dady
  • Laïssa Ismaël
  • Naëll Torvic
  • Loriane Dechesne
  • Judith Torvic
  • Johanna Horth
  • Jocelyn Niama
  • Corinne Chateau
  • Pierre Mirabel
  • Leatitia Clet
  • Matthieu Derain
  • Sandra Ho Wen Sze
  • Eddy Facinou
  • Madeleine Balssa
  • Pascal Rupert
Patrick Victor Cosset
Patrick Victor Cosset Divers
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR BATIR DEMAIN
  • Patrick Victor Cosset
  • Michelle Orizono
  • Judes Vernet
  • Christelle Horth
  • José Sophie
  • Emmanuelle Gaydu
  • Jean-Marc Letard
  • Patricia Rupert
  • Patrice Panela
  • Christielle Cardoso Dos Santos
  • Samuel Lucas
  • Mireille Clet
  • Marius Cosset
  • Angélique Plassais
  • Xavier Lentilus
  • Alicia Vernet
  • Georges Jacquemin
  • Glorys Thomas
  • Loïc Antoinette
  • Julie Clet
  • Pédrich Rode
  • Christiane Torvic
  • Franck Madeleine
  • Elsa Vilosa

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel-Ange Jeremie
Michel-Ange Jeremie (18 élus) Kontre pou nou lévé sinnamary 		654 56,23%
  • Michel-Ange Jeremie
  • Madeleine Lambert Cabeira Épouse Balssa
  • Christian Clet
  • Loriane Yves Dechesne
  • Jean-Raymond Etienne Horth
  • Yvonne Agnes Pinas
  • Sylvio Bocage
  • Eliette Alain Beaufort
  • Daniel Delphine Pulval-Dady
  • Johanna Horth
  • Charles Valente Arnaud Goncalves Arnaud
  • Fidelia Francite Bocage
  • Pierre Mariette Mirabel
  • Sandra Ho-Wen-Sze
  • Lauric Sophie
  • Marie Amélie Briquet
  • Jocelyn Georges Marie Niama
  • Corinne Clarisse Chateau
Jean-Claude Madeleine
Jean-Claude Madeleine (4 élus) "vivre sinnamary ensemble" 		396 34,04%
  • Jean-Claude Madeleine
  • Annick Leveille
  • Patrick Cosset
  • Myriam Asselin De Beauville
Andrey Andre
Andrey Andre (1 élu) Changer sinnamary ensemble avec nos differences 		113 9,71%
  • Andrey Andre
Participation au scrutin Sinnamary
Taux de participation 68,46%
Taux d'abstention 31,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 194

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Claude Madeleine
Jean Claude Madeleine (18 élus) Vivre sinnamary ensemble 		744 52,46%
  • Jean Claude Madeleine
  • Annick Leveille
  • Jean Marie Torvic
  • France Clet Epouse Courat
  • Jean-Claude Horth
  • Myriam Asselin De Beauville-Marin
  • Pierre Ho-Wen-Sze
  • Claudine Caillot
  • Rene Horth
  • Cathia Theodose-Dorvil Attica
  • Patrick Cosset
  • Maeva Champesting
  • Jean-Marie Decollas
  • Brigitte Antoinette Epouse Horth
  • Ludovic Letard
  • Patricia Elima
  • Fabien Clet
  • Marie-Noëlle Zulemie
Emilie Clet-Ventura
Emilie Clet-Ventura (5 élus) " mayouri pour un développement partagé " 		674 47,53%
  • Emilie Clet-Ventura
  • Sylvio Bocage
  • Emeline Jeremie
  • Andrey Andre
  • Monique Darnal-Read
Participation au scrutin Sinnamary
Taux de participation 74,84%
Taux d'abstention 25,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Nombre de votants 1 446

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Claude Madeleine
Jean Claude Madeleine Vivre sinnamary ensemble 		595 46,26%
Emilie Clet-Ventura
Emilie Clet-Ventura Mayouri pur un développement partagé 		520 40,43%
Patrice Clet
Patrice Clet Initiatives ambitions pour sinnamary 		171 13,29%
Participation au scrutin Sinnamary
Taux de participation 67,60%
Taux d'abstention 32,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 1 306

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