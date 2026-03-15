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19:21 - Sinnamary : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Sinnamary comme dans toute la France. Avec ses 2 801 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 75 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 348 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (40,95%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Sinnamary accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 043 résidents étrangers, soit 37,24% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 369 euros/mois, la commune affiche un taux de chômage de 24,93%, révélant une situation économique tendue. À Sinnamary, où la jeunesse représente 49% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Sinnamary Le RN n'avait pas concouru à la dernière campagne municipale à Sinnamary en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 22,49% des votes lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 72,20% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 2,36% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Sinnamary comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 29,68% lors du scrutin européen. Le RN était inexistant localement.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Sinnamary ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 68,46 % à Sinnamary lors des municipales de 2020, un niveau remarquable, le Covid ayant jeté une ombre sur le vote. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part rassemblé 33,79 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Il y a quatre ans, les législatives affichaient de leur côté une participation de 22,25 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 39,14 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 9,61 % des électeurs. En prenant du recul, les chiffres esquissent une contrée où la participation peine à décoller face aux moyennes nationales. Pour cette élection municipale 2026, cette donnée à Sinnamary sera en définitive primordiale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Sinnamary À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Sinnamary avaient placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 29,68% des bulletins. Davy Rimane (Régionaliste) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Sinnamary après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 85,69%. Sophie Charles (Divers centre) suivait à la deuxième place avec 8,64%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Davy Rimane culminant à 100,00% des suffrages exprimés localement. .

14:57 - Dernière présidentielle à Sinnamary : les résultats à retenir Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Sinnamary portaient leur choix sur Davy Rimane (DVG) avec 63,25% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 79,97%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Sinnamary privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (48,62%), devançant ainsi Marine Le Pen avec 22,49%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 72,20% pour Marine Le Pen, contre 27,80% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Sinnamary une ville politiquement partagée.

12:58 - Sinnamary : les impôts s'invitent dans la campagne Pour ce qui est des contributions locales à Sinnamary, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 2 561 € en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 1 284 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 46,30 % en 2024 (contre près de 13,38 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 33 360 € de recettes en 2024. Un montant loin des 106 400 euros engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 10,05 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les municipales 2020 à Sinnamary L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Sinnamary est particulièrement éclairante. Au soir du premier tour à l'époque, Michel-Ange Jeremie a pris l'ascendant sur ses adversaires avec 56,23% des bulletins. En deuxième position, Jean-Claude Madeleine a rassemblé 34,04% des suffrages. Andrey Andre suivait, obtenant 113 voix (9,71%). Cette victoire au premier tour de Michel-Ange Jeremie a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Sinnamary, cette dynamique a forcément orienté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité si large sera le principal défi pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.