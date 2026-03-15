Résultat municipale 2026 à Sinnamary (97315) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sinnamary a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sinnamary, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sinnamary [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel-Ange JEREMIE
Michel-Ange JEREMIE (19 élus) KONTRE POU NOU LÉVÉ SINNAMARY 		733 62,65%
  • Michel-Ange JEREMIE
  • Fidélia BOCAGE
  • Christian CLET
  • Yvonne PINAS
  • Jean-Raymond HORTH
  • Nérissa ANTOINETTE
  • Lauric SOPHIE
  • Eliette BEAUFORT
  • Sylvio BOCAGE
  • Aglaé LETARD
  • Daniel PULVAL DADY
  • Laïssa ISMAËL
  • Naëll TORVIC
  • Loriane DECHESNE
  • Judith TORVIC
  • Johanna HORTH
  • Jocelyn NIAMA
  • Corinne CHATEAU
  • Pierre MIRABEL
Patrick Victor COSSET
Patrick Victor COSSET (4 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR BATIR DEMAIN 		437 37,35%
  • Patrick Victor COSSET
  • Michelle ORIZONO
  • Judes VERNET
  • Christelle HORTH
Participation au scrutin Sinnamary
Taux de participation 67,15%
Taux d'abstention 32,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 1 212

Source : ministère de l’Intérieur

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