Résultat municipale 2026 à Sinnamary (97315) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sinnamary a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sinnamary, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sinnamary [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel-Ange JEREMIE (19 élus) KONTRE POU NOU LÉVÉ SINNAMARY
|733
|62,65%
|
|Patrick Victor COSSET (4 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR BATIR DEMAIN
|437
|37,35%
|
|Participation au scrutin
|Sinnamary
|Taux de participation
|67,15%
|Taux d'abstention
|32,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Nombre de votants
|1 212
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Sinnamary [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Sinnamary en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Sinnamary
19:21 - Sinnamary : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux
Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Sinnamary comme dans toute la France. Avec ses 2 801 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 75 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 348 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (40,95%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Sinnamary accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 043 résidents étrangers, soit 37,24% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 369 euros/mois, la commune affiche un taux de chômage de 24,93%, révélant une situation économique tendue. À Sinnamary, où la jeunesse représente 49% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.
17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Sinnamary
Le RN n'avait pas concouru à la dernière campagne municipale à Sinnamary en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 22,49% des votes lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 72,20% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 2,36% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Sinnamary comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 29,68% lors du scrutin européen. Le RN était inexistant localement.
16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Sinnamary ?
Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 68,46 % à Sinnamary lors des municipales de 2020, un niveau remarquable, le Covid ayant jeté une ombre sur le vote. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part rassemblé 33,79 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Il y a quatre ans, les législatives affichaient de leur côté une participation de 22,25 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 39,14 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 9,61 % des électeurs. En prenant du recul, les chiffres esquissent une contrée où la participation peine à décoller face aux moyennes nationales. Pour cette élection municipale 2026, cette donnée à Sinnamary sera en définitive primordiale dans la conclusion du scrutin.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Sinnamary
À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Sinnamary avaient placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 29,68% des bulletins. Davy Rimane (Régionaliste) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Sinnamary après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 85,69%. Sophie Charles (Divers centre) suivait à la deuxième place avec 8,64%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Davy Rimane culminant à 100,00% des suffrages exprimés localement. .
14:57 - Dernière présidentielle à Sinnamary : les résultats à retenir
Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Sinnamary portaient leur choix sur Davy Rimane (DVG) avec 63,25% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 79,97%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Sinnamary privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (48,62%), devançant ainsi Marine Le Pen avec 22,49%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 72,20% pour Marine Le Pen, contre 27,80% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Sinnamary une ville politiquement partagée.
12:58 - Sinnamary : les impôts s'invitent dans la campagne
Pour ce qui est des contributions locales à Sinnamary, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 2 561 € en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 1 284 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 46,30 % en 2024 (contre près de 13,38 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 33 360 € de recettes en 2024. Un montant loin des 106 400 euros engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 10,05 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune.
11:59 - Un résultat sans suspense pour les municipales 2020 à Sinnamary
L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Sinnamary est particulièrement éclairante. Au soir du premier tour à l'époque, Michel-Ange Jeremie a pris l'ascendant sur ses adversaires avec 56,23% des bulletins. En deuxième position, Jean-Claude Madeleine a rassemblé 34,04% des suffrages. Andrey Andre suivait, obtenant 113 voix (9,71%). Cette victoire au premier tour de Michel-Ange Jeremie a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Sinnamary, cette dynamique a forcément orienté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité si large sera le principal défi pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les municipales à Sinnamary ont lieu aujourd'hui
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les 6 années à venir. En comparaison, en mars 2020, le 1er tour des élections municipales s’est déroulé dans un contexte exceptionnel marqué par le covid. La liste des prétendants en 2026 est affichée ci-dessous. N'oubliez pas que les 2 bureaux de vote de la commune de Sinnamary fermeront leurs portes à 18 heures. Recevez gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales à Sinnamary dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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