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19:16 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Sissonne Dans les rues de Sissonne, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 2 061 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 83 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 516 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (29,88%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 18,56% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 40,50% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 973,63 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Sissonne, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Sissonne ? Le Rassemblement national était absent au moment de la dernière bataille municipale à Sissonne en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 43,09% des votes lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 63,98% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 38,28% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste réunissait 60,75% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 56,02% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 57,22% pour le mouvement lepéniste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Dragon.

16:58 - La commune de Sissonne plutôt abstentionniste lors des élections Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales à Sissonne, l'abstention touchait 70,71 % des électeurs (au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale), la pandémie du Covid ayant impacté fortement l'événement. Rappelons que les élections municipales demeurent pourtant traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les électeurs participent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été bornée par une abstention à 29,42 % dans la ville (70,58 % de participation). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 51,94 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 38,01 %, contre 58,88 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent le portrait d'une ville souvent détournée des bureaux de vote face aux moyennes nationales. Ce paramètre à Sissonne sera en tout cas un véritable pivot de ces municipales 2026.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quels résultats à Sissonne ? Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Sissonne plébiscitaient Nicolas Dragon (Rassemblement National) avec 57,22% au premier tour. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs immédiate sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Sissonne s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (56,02%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,52%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (6,28%). Ce retour sur les résultats de 2024 révèle ainsi que Sissonne demeurait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Au regard des élections passées, Sissonne reste un territoire tourné vers le RN La synthèse des votes de 2022 dépeint Sissonne comme une commune acquise au camp nationaliste. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Sissonne privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (43,09%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 20,37%. Le second tour entérinait ensuite ce choix en donnant 63,98% pour Marine Le Pen, contre 36,02% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Sissonne portaient leur choix sur Nicolas Dragon (RN) avec 38,28% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicolas Dragon virant de nouveau en tête avec 60,75% des voix.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Sissonne Avec la montée des prélèvements locaux à Sissonne, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 23,44 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 50 290 €, contre quelque 370 200 euros enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Sissonne a évolué pour se fixer à un peu plus de 49,71 % en 2024 (contre 17,99 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Sissonne s'est établi à environ 833 euros en 2024 (contre 581 € en 2020).

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Ensemble Pour Sissonne" majoritaire à Sissonne S'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Sissonne peut s'avérer édifiant. Unique liste en présence, la liste menée par Christian Vannobel a sans surprise engrangé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour ces municipales 2026 à Sissonne, cet équilibre pose les bases. Au moment des résultats des municipales à Sissonne, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité en place. La liste des candidats (voir ci-dessous) fournit certainement déjà un début de réponse.