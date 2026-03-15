Résultat municipale 2026 à Sissonne (02150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sissonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sissonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sissonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard GANDON
Bernard GANDON (15 élus) COEUR DE SISSONNE 		430 59,39%
  • Bernard GANDON
  • Sylvie LEGRAND
  • Jeff LEPAN
  • Marie-Pierre QUEHEN
  • Frédéric ROUAN
  • Annie HERBERT
  • Philippe RIOU
  • Michelle ERDUAL
  • Loïc PAQUERIAUD
  • Catherine RIOU
  • Freddy MOREN
  • Cécile COUSTAN
  • Guy PASQUIS
  • Sylvie HEDIN
  • Romuald MANÉRA
Christian VANNOBEL
Christian VANNOBEL (4 élus) VIVRE ENSEMBLE À SISSONNE 		294 40,61%
  • Christian VANNOBEL
  • Marie-Anne MATHIS
  • Frédéric REDMER
  • Emilie FAUSTIN
Participation au scrutin Sissonne
Taux de participation 60,16%
Taux d'abstention 39,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Nombre de votants 761

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Aisne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans les . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Sissonne