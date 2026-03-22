Résultat municipale 2026 à Sisteron (04200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sisteron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sisteron, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sisteron [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre TEMPLIER (22 élus) Avec Jean-Pierre Templier avançons en confiance
|1 701
|45,94%
|
|Bernard CODOUL (5 élus) Objectif Sisteron
|1 450
|39,16%
|
|Zoe LEROUGE (2 élus) DEMAIN SISTERON !
|552
|14,91%
|
|Participation au scrutin
|Sisteron
|Taux de participation
|68,74%
|Taux d'abstention
|31,26%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|3 750
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Sisteron - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre TEMPLIER (Ballotage) Avec Jean-Pierre Templier avançons en confiance
|1 499
|41,98%
|Bernard CODOUL (Ballotage) Objectif Sisteron
|1 440
|40,32%
|Zoe LEROUGE (Ballotage) DEMAIN SISTERON !
|632
|17,70%
|Participation au scrutin
|Sisteron
|Taux de participation
|66,49%
|Taux d'abstention
|33,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|3 627
Election municipale 2026 à Sisteron [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sisteron sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sisteron.
L'actu des élections municipales 2026 à Sisteron
18:35 - Les européennes et législatives de 2024 : quels résultats à Sisteron ?
À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Sisteron avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,25% des inscrits. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Sisteron accordaient leurs suffrages à Sophie Vaginay (Union de l'extrême droite) avec 43,21% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sophie Vaginay culminant à 54,81% des suffrages exprimés sur place. La physionomie politique de Sisteron a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.
15:57 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Sisteron ?
Qui l'avait emporté lors des municipales de 2020 à Sisteron ? Au soir du premier tour, Daniel Spagnou (Divers droite) a raflé la première place en obtenant 57,01% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Sylvain Jaffre (Divers centre) a engrangé 886 voix (30,93%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Cyril Derdiche (Union de la gauche), glanant 12,04% des bulletins. Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Sisteron, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel place l'opposition face à un défi colossal ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
13:58 - À Sisteron, Jean-Pierre Templier, Zoe Lerouge et Bernard Codoul s'affrontent ce dimanche
Comme l'indique la liste des candidats au second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la confrontation a donc une suite ce dimanche, avec Jean-Pierre Templier avec la liste "Avec Jean-Pierre Templier Avançons En Confiance" (LDVD), Zoe Lerouge, à la tête de "Demain Sisteron !" (LDVG) et Bernard Codoul sous l'étiquette LDVD ("Objectif Sisteron"). Accessibles jusqu'à 18 heures, les 7 bureaux de vote de la ville de Sisteron permettront aux citoyens de prendre une décision.
11:59 - Quels étaient les résultats de l'élection à Sisteron dimanche dernier ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Sisteron dimanche dernier, le scrutin a mobilisé 66,49 % des électeurs sur place, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Pour ce premier tour, c'est Jean-Pierre Templier (Divers droite) qui a dominé en récoltant 41,98 % des votes. Derrière, Bernard Codoul (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 40,32 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, avec 17,70 %, Zoe Lerouge, étiquetée Divers gauche, s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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