Résultat municipale 2026 à Sisteron (04200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sisteron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sisteron, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sisteron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre TEMPLIER
Jean-Pierre TEMPLIER (22 élus) Avec Jean-Pierre Templier avançons en confiance 		1 701 45,94%
  • Jean-Pierre TEMPLIER
  • Géraldine TAIX
  • Sylvain JAFFRE
  • Stéphanie SEBANI
  • Franck PÉRARD
  • Maëlle HEBIDI
  • Benjamin CUCCHIETTI
  • Nicole PELOUX
  • Jean-Louis CLEMENT
  • Djamila GIRARD BELHAOUES
  • Alain ANGELVIN
  • Céline BURLE
  • Christian GALLO
  • Corinne SASSANO
  • Laurent MARTIN
  • Nathalie ALESSANDRI
  • Rémy CASTEL
  • Céline ESCLANGON
  • Jean-Pierre BOY
  • Stephanie BEAUME CANAC
  • Steven CANTREL
  • Nathalie LOPEZ
Bernard CODOUL
Bernard CODOUL (5 élus) Objectif Sisteron 		1 450 39,16%
  • Bernard CODOUL
  • Christine REYNIER
  • Nicolas LAUGIER
  • Sylvia ODDOU
  • Laurent SAROLI
Zoe LEROUGE
Zoe LEROUGE (2 élus) DEMAIN SISTERON ! 		552 14,91%
  • Zoe LEROUGE
  • Olivier JOURDAN
Participation au scrutin Sisteron
Taux de participation 68,74%
Taux d'abstention 31,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 3 750

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Sisteron - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre TEMPLIER
Jean-Pierre TEMPLIER (Ballotage) Avec Jean-Pierre Templier avançons en confiance 		1 499 41,98%
Bernard CODOUL
Bernard CODOUL (Ballotage) Objectif Sisteron 		1 440 40,32%
Zoe LEROUGE
Zoe LEROUGE (Ballotage) DEMAIN SISTERON ! 		632 17,70%
Participation au scrutin Sisteron
Taux de participation 66,49%
Taux d'abstention 33,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 3 627

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