Résultat municipale 2026 à Sisteron (04200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sisteron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sisteron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sisteron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre TEMPLIER
Jean-Pierre TEMPLIER Avec Jean-Pierre Templier avançons en confiance 		1 499 41,98%
Bernard CODOUL
Bernard CODOUL Objectif Sisteron 		1 440 40,32%
Zoe LEROUGE
Zoe LEROUGE DEMAIN SISTERON ! 		632 17,70%
Participation au scrutin Sisteron
Taux de participation 66,49%
Taux d'abstention 33,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 3 627

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Alpes-de-Haute-Provence ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Sisteron

En savoir plus sur Sisteron