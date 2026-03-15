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19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Sisteron A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Sisteron foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 7 776 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 694 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (31,12%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La présence de 725 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 266 euros par mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Pour conclure, Sisteron incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Ce que montrent les données sur le vote RN à Sisteron Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Sisteron il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 26,63% des votes lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,34% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 23,92% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Sisteron comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,25% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 43,21% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,81% lors du vote définitif et la victoire de Sophie Vaginay.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Sisteron ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round du scrutin municipal à Sisteron avait été marqué par une abstention de 47,47 %, une abstention modeste (la participation se limitant à 52,53 %) alors que le scrutin avait été maintenu dans un contexte de pandémie de Covid. Il est en effet établi de longue date qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le moment où les citoyens se rendent le plus aux urnes. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs arrêté à 25,70 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 44,07 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 30,21 %, loin des 50,47 % affichés aux législatives de 2022. Si on tente de dégager une tendance, le secteur s'affiche in fine comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne. Pour ces élections municipales, cette contingence à Sisteron sera en conséquence fondamentale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Comment Sisteron a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Sisteron soutenaient en priorité Sophie Vaginay (Union de l'extrême droite) avec 43,21% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sophie Vaginay culminant à 54,81% des suffrages exprimés dans la commune. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Sisteron s'était cette fois cristallisé autour de Jordan Bardella (37,25%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,59%) et Valérie Hayer (12,21%). L'orientation des électeurs de Sisteron a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Sisteron : rappel des scores marquants de la dernière présidentielle Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Sisteron portaient leur choix sur Christophe Castaner (Ensemble !) avec 32,51% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Léo Walter (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 50,29% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sisteron qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 26,63% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 22,26%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,34% pour Marine Le Pen, contre 48,66% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Sisteron comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les chiffres de Sisteron À Sisteron, en matière d'impôts locaux, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a représenté 1 614 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 093 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 48,70 % en 2024 (contre 24,71 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 114 300 euros en 2024, bien en deçà des quelque 993 800 euros perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 9,65 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Sisteron Quels enseignements tirer des résultats des élections municipales précédentes à Sisteron ? À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Daniel Spagnou (Divers droite) a dominé les débats avec 1 633 bulletins (57,01%). À sa poursuite, Sylvain Jaffre (Divers centre) a engrangé 886 suffrages en sa faveur (30,93%). Une troisième force s'est dégagée derrière Cyril Derdiche (Union de la gauche), réunissant 345 voix (12,04%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Sisteron, cet équilibre a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Les forces d'opposition devront déplacer des montagnes ce dimanche pour remettre en cause cette suprématie, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.