Résultat de l'élection municipale 2026 à Six-Fours-les-Plages : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Six-Fours-les-Plages

Tête de listeListe
Frédéric Boccaletti
Frédéric Boccaletti Liste d'union à l'extrême-droite
UN NOUVEL ÉLAN AVEC FRÉDÉRIC BOCCALETTI
  • Frédéric Boccaletti
  • Carolyn Salva
  • Gilles Baldacchino
  • Catherine Cazaux-de Palo
  • Pierre Jouan
  • Caroline Céard
  • Jean-Marc Deluze
  • Elodie Monier
  • Olivier Lambert
  • Emmanuelle Camus
  • Alain Trillat
  • Florence Lunardelli
  • Matéo Petit
  • Elodie Le Pleux
  • Christophe Jaume
  • Marie-Christine Calabrese
  • Marcel Roman
  • Mauricette Faurie
  • Frédéric Maltese
  • Christiane Lefeuvre
  • Pascal Hermer
  • Christelle Trochet
  • Laurent Cavailles
  • Christel Dorchie
  • Alain Castero
  • Evelyne Quinzelaire
  • Bernard Brousse
  • Céline Guillermard
  • François Moretto
  • Tiffany Gillet
  • Joël Cheval
  • Joëlle Julleda
  • Alain Malicet
  • Marie-Josée Marseille
  • Roland Ruzailh
  • Gisèle Hamm-Crevau
  • Alain Pilate
  • Françoise Jullien
  • Pierre Siniscalco
Pascal Cabras
Pascal Cabras Liste d'union à gauche
SIX-FOURS A GAUCHE ECOLOGISTE REGIONALISTE & CITOYENNE
  • Pascal Cabras
  • Adeline Anna Nicole Barresi
  • Philippe Comani
  • Marie Barbier
  • Laurent Gilbert
  • Annie Pelet
  • Alain Tedeschi
  • Cindy Abellon
  • Etienne Berrus
  • Catherine Chinna
  • Pierre Sias
  • Sandrine Segalen
  • Claude Boston
  • Odette Gonguet
  • Joel Jegou
  • Claude Agostini
  • Fabien Nigon
  • Nicole Mencarelli
  • Louis Cabras
  • Dominique Maguy Paule Turcan
  • Jean-François Bernardi
  • Frederique Dieschbourg
  • Karim Halhal
  • Dominique Candela
  • Christian Abellon
  • Odile Bardes
  • Georges Sanchez
  • Martine Spinelli
  • Sebastien Lemarchand
  • Michèle Rivaille
  • Gilbert Segalen
  • Mireille Isnard
  • Jacquy Caranta
  • Angele Lopez
  • Patrick Buvat
  • Monique Tarquini
  • Maxime Martin
  • Denise Messaoudi
  • Marc Grimal
Jean Sébastien Vialatte
Jean Sébastien Vialatte Liste des Républicains
SIX-FOURS LA VILLE QUI GAGNE
  • Jean Sébastien Vialatte
  • Stéphanie Guillaume
  • Joseph Mulé
  • Florence Andrieux
  • Patrick Perez
  • Fabiola Casagrande
  • Jérémy Vidal
  • Sandra Kuntz
  • Thierry Mas Saint Guiral
  • Delphine Quin
  • Grégory Lo Monaco
  • Afida Legheddar
  • Jean-Philippe Pastor
  • Joëlle Giordano
  • Jérôme Allaire
  • Linda Schell
  • Jean Marc Ferreri
  • Beatrice Brotons
  • Jean-Paul Grignon
  • Elisabeth Margueritte
  • Joël Tonelli
  • Gabrielle Priolio
  • Théo Mignotte
  • Régine Clanet
  • Franck Couriol
  • Odile Bellon
  • Bruno Roure
  • Marie-Aimée Garland
  • Denis Perrier
  • Stéphanie Cassar
  • Jean-Luc Benvenutto
  • Élisabeth Hénon
  • Benjamin Auvaro
  • Cécile Terrier
  • Didier Corazza
  • Viviane Thiry
  • Hervé Cassisa
  • Dany Cayol
  • Thierry Boudet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Sébastien Vialatte
Jean Sébastien Vialatte (30 élus) Notre projet ... votre avenir 		4 644 50,88%
  • Jean Sébastien Vialatte
  • Stephanie Guillaume
  • Joseph Mulé
  • Agnès Rostagno
  • Jérémy Vidal
  • Linda Schell
  • Thierry Mas Saint-Guiral
  • Sandra Kuntz
  • Franck Couriol
  • Fabiola Casagrande
  • Patrick Perez
  • Aurélie Chamoux
  • André Mercheyer
  • Delphine Quin
  • Guy Margueritte
  • Nadine Espinasse
  • Joel Tonelli
  • Béatrice Brotons
  • Bruno Roure
  • Florence Andrieux
  • Denis Perrier
  • Christiane Giordano
  • Jean-Luc Benvenutto
  • Afida Legheddar
  • Jean-Philippe Pastor
  • Dominique Antonini
  • Hervé Fabre
  • Stéphanie Cassar
  • Gregory Lo Monaco
  • Viviane Thiry
Frédéric Boccaletti
Frédéric Boccaletti (5 élus) Unis pour l'avenir de six-fours 		2 158 23,64%
  • Frédéric Boccaletti
  • Emilie Peraira
  • Alain Trillat
  • Marie-Christine Calabrese
  • Gilles Baldacchino
Dominique Nemeth
Dominique Nemeth (2 élus) Six-fours a gauche ecologiste & citoyenne 		908 9,94%
  • Dominique Nemeth
  • Valerie Annie Romboni
Didier Garcia
Didier Garcia (1 élu) Didier garcia un cap, un projet 		818 8,96%
  • Didier Garcia
Erik Tamburi
Erik Tamburi (1 élu) Six-fours, une nouvelle ère commence 		599 6,56%
  • Erik Tamburi
Participation au scrutin Six-Fours-les-Plages
Taux de participation 30,22%
Taux d'abstention 69,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 334

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Sébastien Vialatte
Jean Sébastien Vialatte Notre projet ... votre avenir 		4 350 44,14%
Frédéric Boccaletti
Frédéric Boccaletti Unis pour l'avenir de six-fours 		2 132 21,63%
Didier Garcia
Didier Garcia Didier garcia un cap, un projet 		1 309 13,28%
Dominique Nemeth
Dominique Nemeth Six-fours a gauche ecologiste & citoyenne 		1 055 10,70%
Erik Tamburi
Erik Tamburi Six-fours, une nouvelle ère commence 		1 007 10,22%
Participation au scrutin Six-Fours-les-Plages
Taux de participation 32,50%
Taux d'abstention 67,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 053

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Sebastien Vialatte
Jean Sebastien Vialatte (30 élus) Notre parti c'est six-fours, la ville où il fait bon vivre 		8 798 50,04%
  • Jean Sebastien Vialatte
  • Fabiola Casagrande
  • Joseph Mulé
  • Agnes Rostagno
  • Thierry Mas Saint Guiral
  • Dominique Ducasse
  • Andre Mercheyer
  • Delphine Quin
  • Joel Tonelli
  • Dominique Antonini
  • Jeremy Vidal
  • Christiane Giordano
  • Patrick Perez
  • Nadine Espinasse
  • Guy Margueritte
  • Viviane Thiry
  • Denis Perrier
  • Beatrice Brotons
  • Herve Fabre
  • Jocelyne Caprile
  • Yves Draveton
  • Sylvie Mahieu
  • Philippe Guinet
  • Regine Aguillon
  • Gil Baissat
  • Stephanie Cassar
  • Bruno Roure
  • Sandra Kuntz
  • Jean-Philippe Pastor
  • Evelyne Engelmann
Frédéric Boccaletti
Frédéric Boccaletti (6 élus) Une équipe - un projet six-fours c'est vous ! 		6 113 34,77%
  • Frédéric Boccaletti
  • Gisèle Hamm-Crevau
  • André Gimenez
  • Amandine Bongiovanni
  • Pierre Siniscalco
  • Nathalie Martinez
Erik Tamburi
Erik Tamburi (3 élus) Six-fours avant tout 		2 670 15,18%
  • Erik Tamburi
  • Françoise Bergeot
  • Gérard Navarro
Participation au scrutin Six-Fours-les-Plages
Taux de participation 62,48%
Taux d'abstention 37,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,10%
Nombre de votants 18 332

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Sebastien Vialatte
Jean Sebastien Vialatte Notre parti c'est six-fours, la ville où il fait bon vivre 		6 764 38,75%
Frédéric Boccaletti
Frédéric Boccaletti Une équipe - un projet six-fours c'est vous ! 		5 150 29,51%
Erik Tamburi
Erik Tamburi Six-fours avant tout 		2 382 13,64%
Philippe Comani
Philippe Comani Notre priorite, c'est vous ! 		1 504 8,61%
Josiane Tognetti
Josiane Tognetti Ensemble pour six-fours - liste ecologiste et citoyenne 		1 131 6,48%
Dominique Lucchetti
Dominique Lucchetti La voie du bon sens pour six fours 		520 2,97%
Participation au scrutin Six-Fours-les-Plages
Taux de participation 61,02%
Taux d'abstention 38,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Nombre de votants 17 904

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