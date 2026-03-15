Résultat de l'élection municipale 2026 à Six-Fours-les-Plages : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Six-Fours-les-Plages [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Six-Fours-les-Plages sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Six-Fours-les-Plages.
L'actu des élections municipales 2026 à Six-Fours-les-Plages
13:46 - Focus sur l'évolution de la fiscalité locale à Six-Fours-les-Plages
Alors que les impôts locaux ont augmenté à Six-Fours-les-Plages entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,46 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 5 779 710 € la même année, en net recul par rapport aux 13 386 160 € récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Six-Fours-les-Plages atteint désormais environ 38,81 % en 2024 (contre 21,32 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Six-Fours-les-Plages a représenté 1 423 € en 2024 contre 1 146 euros en début de mandat.
11:59 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante de l'élection à Six-Fours-les-Plages
Les résultats des municipales il y a six ans à Six-Fours-les-Plages ont fourni un panorama précis des équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jean Sébastien Vialatte (Divers droite) a terminé en tête en récoltant 4 350 bulletins (44,14%). À ses trousses, Frédéric Boccaletti (Rassemblement National) a capté 2 132 voix (21,63%). Didier Garcia (Divers centre) suivait, rassemblant 1 309 bulletins (13,28%). Un delta important. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Jean Sébastien Vialatte l'a finalement emporté avec 4 644 suffrages (50,88%), face à Frédéric Boccaletti avec 23,64% des votants et Dominique Nemeth avec 908 électeurs (9,94%). L'écart initial s'est confirmé et même creusé, débouchant sur un succès retentissant et sans équivoque. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement tiré parti des voix des partisans des listes de droite éjectées au premier tour, sécurisant 294 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Bureaux de vote à Six-Fours-les-Plages : les horaires d'ouverture
Pour voter, les citoyens de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 32 bureaux de vote de Six-Fours-les-Plages. Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les votants de Six-Fours-les-Plages de s'exprimer sur la façon dont est régie leur ville. Quel candidat sera élu après Jean Sébastien Vialatte (Divers droite), qui a conquis la mairie en 2020 au second tour ? Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Ci-dessous, vous pouvez découvrir la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Six-Fours-les-Plages. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Six-Fours-les-Plages
|Tête de listeListe
|
Frédéric Boccaletti
Liste d'union à l'extrême-droite
UN NOUVEL ÉLAN AVEC FRÉDÉRIC BOCCALETTI
|
|
Pascal Cabras
Liste d'union à gauche
SIX-FOURS A GAUCHE ECOLOGISTE REGIONALISTE & CITOYENNE
|
|
Jean Sébastien Vialatte
Liste des Républicains
SIX-FOURS LA VILLE QUI GAGNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Sébastien Vialatte (30 élus) Notre projet ... votre avenir
|4 644
|50,88%
|
|Frédéric Boccaletti (5 élus) Unis pour l'avenir de six-fours
|2 158
|23,64%
|
|Dominique Nemeth (2 élus) Six-fours a gauche ecologiste & citoyenne
|908
|9,94%
|
|Didier Garcia (1 élu) Didier garcia un cap, un projet
|818
|8,96%
|
|Erik Tamburi (1 élu) Six-fours, une nouvelle ère commence
|599
|6,56%
|
|Participation au scrutin
|Six-Fours-les-Plages
|Taux de participation
|30,22%
|Taux d'abstention
|69,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 334
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Sébastien Vialatte Notre projet ... votre avenir
|4 350
|44,14%
|Frédéric Boccaletti Unis pour l'avenir de six-fours
|2 132
|21,63%
|Didier Garcia Didier garcia un cap, un projet
|1 309
|13,28%
|Dominique Nemeth Six-fours a gauche ecologiste & citoyenne
|1 055
|10,70%
|Erik Tamburi Six-fours, une nouvelle ère commence
|1 007
|10,22%
|Participation au scrutin
|Six-Fours-les-Plages
|Taux de participation
|32,50%
|Taux d'abstention
|67,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 053
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Sebastien Vialatte (30 élus) Notre parti c'est six-fours, la ville où il fait bon vivre
|8 798
|50,04%
|
|Frédéric Boccaletti (6 élus) Une équipe - un projet six-fours c'est vous !
|6 113
|34,77%
|
|Erik Tamburi (3 élus) Six-fours avant tout
|2 670
|15,18%
|
|Participation au scrutin
|Six-Fours-les-Plages
|Taux de participation
|62,48%
|Taux d'abstention
|37,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,10%
|Nombre de votants
|18 332
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Sebastien Vialatte Notre parti c'est six-fours, la ville où il fait bon vivre
|6 764
|38,75%
|Frédéric Boccaletti Une équipe - un projet six-fours c'est vous !
|5 150
|29,51%
|Erik Tamburi Six-fours avant tout
|2 382
|13,64%
|Philippe Comani Notre priorite, c'est vous !
|1 504
|8,61%
|Josiane Tognetti Ensemble pour six-fours - liste ecologiste et citoyenne
|1 131
|6,48%
|Dominique Lucchetti La voie du bon sens pour six fours
|520
|2,97%
|Participation au scrutin
|Six-Fours-les-Plages
|Taux de participation
|61,02%
|Taux d'abstention
|38,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,53%
|Nombre de votants
|17 904
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