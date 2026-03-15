Résultat de l'élection municipale 2026 à Six-Fours-les-Plages : les infos en direct

Programme de Frédéric Boccaletti à Six-Fours-les-Plages (UN NOUVEL ÉLAN AVEC FRÉDÉRIC BOCCALETTI)

Sécurité

La sécurité est un enjeu majeur pour la tranquillité publique et l'attractivité de Six-Fours-les-Plages. Les violences, cambriolages et autres délits nécessitent une action municipale ferme et visible. L'équipe s'engage à agir rapidement et efficacement pour garantir la sécurité des habitants.

Culture

La culture doit être accessible à tous et contribuer à l'attractivité de Six-Fours-les-Plages. Un budget diversifié permettra de répondre aux attentes variées des habitants, jeunes et moins jeunes. L'objectif est de faire de la culture une source d'apprentissage et de plaisir pour toute la communauté.

Environnement

La protection de l'environnement est essentielle pour préserver les espaces naturels de Six-Fours-les-Plages. L'urbanisation excessive a fragilisé ces espaces, et il est crucial d'agir pour les protéger. L'équipe s'engage à mettre en œuvre des mesures pour garantir un développement durable et respectueux de la nature.

Solidarité

La solidarité est au cœur des valeurs de la commune et doit renforcer le lien social entre les habitants. Face aux défis de la vie, la collectivité doit être présente et utile pour accompagner chacun. L'objectif est de créer une commune plus juste et plus forte, où chacun se sent soutenu.