Résultat de l'élection municipale 2026 à Six-Fours-les-Plages : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Six-Fours-les-Plages [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Six-Fours-les-Plages sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Six-Fours-les-Plages.
L'actu des élections municipales 2026 à Six-Fours-les-Plages
11:53 - Frédéric Boccaletti, Jean Sébastien Vialatte et Pascal Cabras forment le trio de tête à Six-Fours-les-Plages
Pour le premier tour des élections municipales à Six-Fours-les-Plages, c'est Frédéric Boccaletti qui a dominé en rassemblant 45,23 % des bulletins valides. Dans son sillage, Jean Sébastien Vialatte (Les Républicains) a pris la position de dauphin avec 44,86 %. Le duel s'est avéré serré. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a en outre enregistré une progression spectaculaire de plus de 23,6 points. Du côté des autres candidats, avec 9,91 %, Pascal Cabras, étiqueté Union de la gauche, n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Du côté de la mobilisation à Six-Fours-les-Plages, l'élection a mobilisé 58,22 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Six-Fours-les-Plages
Le deuxième tour des élections municipales à Six-Fours-les-Plages a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Frédéric Boccaletti
Liste d'union à l'extrême-droite
UN NOUVEL ÉLAN AVEC FRÉDÉRIC BOCCALETTI
|
|
Jean Sébastien Vialatte
Liste des Républicains
SIX-FOURS LA VILLE QUI GAGNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Six-Fours-les-Plages
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric BOCCALETTI (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN AVEC FRÉDÉRIC BOCCALETTI
|7 999
|45,23%
|Jean Sébastien VIALATTE (Ballotage) SIX-FOURS LA VILLE QUI GAGNE
|7 933
|44,86%
|Pascal CABRAS SIX-FOURS A GAUCHE ECOLOGISTE REGIONALISTE & CITOYENNE
|1 752
|9,91%
|Participation au scrutin
|Six-Fours-les-Plages
|Taux de participation
|58,22%
|Taux d'abstention
|41,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|18 092
Source : ministère de l’Intérieur
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