Résultat de l'élection municipale 2026 à Six-Fours-les-Plages : les résultats du 2e tour

Programme de Frédéric Boccaletti à Six-Fours-les-Plages (UN NOUVEL ÉLAN AVEC FRÉDÉRIC BOCCALETTI)

Sécurité

La sécurité est une priorité cruciale pour notre ville, face à une augmentation des violences et des délits. Nous nous engageons à agir fermement pour lutter contre ces problématiques dès notre élection. Il est temps de mettre fin au déni et de prendre des mesures concrètes pour protéger nos concitoyens.

Culture

La culture doit être accessible à tous et contribuer à l'attractivité de notre ville. Nous souhaitons diversifier les offres culturelles et répondre aux attentes de tous les âges. Avec notre équipe, la culture sera un vecteur d'apprentissage et de plaisir, invitant à la découverte.

Animations et commerces

La revitalisation du commerce local est essentielle pour dynamiser notre ville. Nous soutiendrons les commerces de proximité et organiserons des animations tout au long de l'année. Cela contribuera à créer une ville vivante, solidaire et génératrice d'emplois locaux.

Cadre de vie

Il est impératif de repenser notre cadre de vie face à l'urbanisation excessive des dernières décennies. Nous mettrons l'accent sur le respect de notre patrimoine naturel et sur des aménagements durables. Chaque décision sera guidée par l'objectif de préserver notre environnement pour les générations futures.