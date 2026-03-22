Résultat de l'élection municipale 2026 à Six-Fours-les-Plages : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Six-Fours-les-Plages

Le deuxième tour des élections municipales à Six-Fours-les-Plages a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Frédéric Boccaletti
Frédéric Boccaletti Liste d'union à l'extrême-droite
UN NOUVEL ÉLAN AVEC FRÉDÉRIC BOCCALETTI
  • Frédéric Boccaletti
  • Carolyn Salva
  • Gilles Baldacchino
  • Catherine Cazaux-de Palo
  • Pierre Jouan
  • Caroline Céard
  • Jean-Marc Deluze
  • Elodie Monier
  • Olivier Lambert
  • Emmanuelle Camus
  • Alain Trillat
  • Florence Lunardelli
  • Matéo Petit
  • Elodie Le Pleux
  • Christophe Jaume
  • Marie-Christine Calabrese
  • Marcel Roman
  • Mauricette Faurie
  • Frédéric Maltese
  • Christiane Lefeuvre
  • Pascal Hermer
  • Christelle Trochet
  • Laurent Cavailles
  • Christel Dorchie
  • Alain Castero
  • Evelyne Quinzelaire
  • Bernard Brousse
  • Céline Guillermard
  • François Moretto
  • Tiffany Gillet
  • Joël Cheval
  • Joëlle Julleda
  • Alain Malicet
  • Marie-Josée Marseille
  • Roland Ruzailh
  • Gisèle Hamm-Crevau
  • Alain Pilate
  • Françoise Jullien
  • Pierre Siniscalco
Jean Sébastien Vialatte
Jean Sébastien Vialatte Liste des Républicains
SIX-FOURS LA VILLE QUI GAGNE
  • Jean Sébastien Vialatte
  • Stéphanie Guillaume
  • Joseph Mulé
  • Florence Andrieux
  • Patrick Perez
  • Fabiola Casagrande
  • Jérémy Vidal
  • Sandra Kuntz
  • Thierry Mas Saint Guiral
  • Delphine Quin
  • Grégory Lo Monaco
  • Afida Legheddar
  • Jean-Philippe Pastor
  • Joëlle Giordano
  • Jérôme Allaire
  • Linda Schell
  • Jean Marc Ferreri
  • Beatrice Brotons
  • Jean-Paul Grignon
  • Elisabeth Margueritte
  • Joël Tonelli
  • Gabrielle Priolio
  • Théo Mignotte
  • Régine Clanet
  • Franck Couriol
  • Odile Bellon
  • Bruno Roure
  • Marie-Aimée Garland
  • Denis Perrier
  • Stéphanie Cassar
  • Jean-Luc Benvenutto
  • Élisabeth Hénon
  • Benjamin Auvaro
  • Cécile Terrier
  • Didier Corazza
  • Viviane Thiry
  • Hervé Cassisa
  • Dany Cayol
  • Thierry Boudet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Six-Fours-les-Plages

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric BOCCALETTI
Frédéric BOCCALETTI (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN AVEC FRÉDÉRIC BOCCALETTI 		7 999 45,23%
Jean Sébastien VIALATTE
Jean Sébastien VIALATTE (Ballotage) SIX-FOURS LA VILLE QUI GAGNE 		7 933 44,86%
Pascal CABRAS
Pascal CABRAS SIX-FOURS A GAUCHE ECOLOGISTE REGIONALISTE & CITOYENNE 		1 752 9,91%
Participation au scrutin Six-Fours-les-Plages
Taux de participation 58,22%
Taux d'abstention 41,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 18 092

Source : ministère de l’Intérieur

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