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19:21 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Six-Fours-les-Plages La composition démographique et la situation socio-économique de Six-Fours-les-Plages déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec un pourcentage de 24% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,62%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 571 €/an montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 20858 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,89%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,73%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 29,03%, comme à Six-Fours-les-Plages, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN à Six-Fours-les-Plages ? Le mouvement lepéniste avait recueilli 21,63% des votes lors des élections municipales à Six-Fours-les-Plages en 2020. Le mouvement revendiquait lors du deuxième tour 23,64% des votes. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 31,28% des votes lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 55,72% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 32,99% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le RN arrachait 54,65% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,82% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 52,46% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 59,87% le dimanche suivant et la victoire de Frédéric Boccaletti.

16:58 - Six-Fours-les-Plages : 32,50 % de votants aux dernières municipales Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal à Six-Fours-les-Plages avait été marqué par une abstention de 67,50 %, un score notable (la participation se limitant à 32,50 %), de nombreux électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause du coronavirus. Historiquement, les municipales demeurent pourtant, avec les élections présidentielles, un scrutin où les Français se mobilisent en masse, s'agissant d'élire leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 26,01 % des citoyens inscrits. Naturellement, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et celles de 2024 demeure instructive. L'abstention aux législatives, mesurée à 54,18 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 30,40 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,01 %. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le territoire s'affiche visiblement comme une contrée marquée par l'abstention. En parallèle de cette élection municipale, cette donnée pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Six-Fours-les-Plages.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Six-Fours-les-Plages a-t-elle voté ? Lors des élections européennes, le podium à Six-Fours-les-Plages s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (44,82%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,13%) et Marion Maréchal (9,23%). Les élections législatives à Six-Fours-les-Plages une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Frédéric Boccaletti (Rassemblement National) en tête avec 52,46% au premier tour, devant Cécile Muschotti (Ensemble !) avec 17,93%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Frédéric Boccaletti culminant à 59,87% des votes localement.

14:57 - Six-Fours-les-Plages : coup d'oeil sur les scores marquants de la dernière présidentielle La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Six-Fours-les-Plages était en effet marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 31,28% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 24,63%. Lors de la finale de l'élection à Six-Fours-les-Plages, les électeurs accordaient 55,72% pour Marine Le Pen, contre 44,28% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Six-Fours-les-Plages accordaient leurs suffrages à Frédéric Boccaletti (RN) avec 32,99% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,65%.

12:58 - Focus sur l'évolution de la fiscalité locale à Six-Fours-les-Plages Alors que les impôts locaux ont augmenté à Six-Fours-les-Plages entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,46 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 5 779 710 € la même année, en net recul par rapport aux 13 386 160 € récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Six-Fours-les-Plages atteint désormais environ 38,81 % en 2024 (contre 21,32 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Six-Fours-les-Plages a représenté 1 423 € en 2024 contre 1 146 euros en début de mandat.

11:59 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante de l'élection à Six-Fours-les-Plages Les résultats des municipales il y a six ans à Six-Fours-les-Plages ont fourni un panorama précis des équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jean Sébastien Vialatte (Divers droite) a terminé en tête en récoltant 4 350 bulletins (44,14%). À ses trousses, Frédéric Boccaletti (Rassemblement National) a capté 2 132 voix (21,63%). Didier Garcia (Divers centre) suivait, rassemblant 1 309 bulletins (13,28%). Un delta important. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Jean Sébastien Vialatte l'a finalement emporté avec 4 644 suffrages (50,88%), face à Frédéric Boccaletti avec 23,64% des votants et Dominique Nemeth avec 908 électeurs (9,94%). L'écart initial s'est confirmé et même creusé, débouchant sur un succès retentissant et sans équivoque. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement tiré parti des voix des partisans des listes de droite éjectées au premier tour, sécurisant 294 voix supplémentaires entre les deux tours.