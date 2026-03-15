Résultat municipale 2026 à Six-Fours-les-Plages (83140) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Six-Fours-les-Plages a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Six-Fours-les-Plages, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Six-Fours-les-Plages [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric BOCCALETTI
Frédéric BOCCALETTI UN NOUVEL ÉLAN AVEC FRÉDÉRIC BOCCALETTI 		7 999 45,23%
Jean Sébastien VIALATTE
Jean Sébastien VIALATTE SIX-FOURS LA VILLE QUI GAGNE 		7 933 44,86%
Pascal CABRAS
Pascal CABRAS SIX-FOURS A GAUCHE ECOLOGISTE REGIONALISTE & CITOYENNE 		1 752 9,91%
Participation au scrutin Six-Fours-les-Plages
Taux de participation 58,22%
Taux d'abstention 41,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 18 092

Source : ministère de l’Intérieur

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