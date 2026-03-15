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19:18 - Comment la composition démographique de Soings-en-Sologne façonne les résultats électoraux ? Les données démographiques et socio-économiques de Soings-en-Sologne mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,05% et une densité de population de 44 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (76,83%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 750 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,01%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,65%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Soings-en-Sologne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,28% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Rassemblement national à Soings-en-Sologne : ce que disent les chiffres Le parti d'extrême droite n'était pas représenté au moment de la dernière campagne municipale à Soings-en-Sologne en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 35,94% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 55,01% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 28,73% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national arrachait 52,87% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,92% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 50,97% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 54,78% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Roger Chudeau.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 62,97 % d'abstention En ce jour de municipales 2026 à Soings-en-Sologne, l'abstention sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 62,97 %, un niveau plutôt élevé (la participation se limitant à 37,03 %), en pleine crise sanitaire liée au coronavirus à l'époque. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 23,59 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 47,27 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 34,44 % au premier tour, contre 52,52 % en 2022. Zoomer sur cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Soings-en-Sologne comme une localité marquée par l'abstention en comparaison de la moyenne.

15:59 - Comment Soings-en-Sologne a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Soings-en-Sologne avaient placé en tête Roger Chudeau (Rassemblement National) avec 50,97% au premier tour, devant Nils Aucante (Divers droite) avec 23,90%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Roger Chudeau culminant à 54,78% des suffrages exprimés localement. Lors du scrutin européen en amont, les citoyens de Soings-en-Sologne avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 44,92% des votes. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - À Soings-en-Sologne, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de le Rassemblement national La physionomie politique de Soings-en-Sologne laisse apparaître une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Soings-en-Sologne voyait en effet Marine Le Pen s'imposer localement avec 35,94% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 24,77%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en offrant 55,01% pour Marine Le Pen, contre 44,99% pour d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Soings-en-Sologne portaient leur choix sur Roger Chudeau (RN) avec 28,73% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,87% des suffrages.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Soings-en-Sologne Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Soings-en-Sologne, le taux de la taxe d'habitation est passé à 9,01 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 18 400 euros, contre 106 700 euros récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Soings-en-Sologne s'est établi à environ 40,76 % en 2024 (contre 16,36 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Soings-en-Sologne a atteint environ 993 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 641 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Soings-en-Sologne Les résultats des précédentes municipales à Soings-en-Sologne ont fourni un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Sans aucune opposition, la liste menée par Bernard Biette a sans surprise engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Soings-en-Sologne, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Lors des résultats des municipales, l'enjeu sera de voir si une opposition se manifeste face à cette hégémonie. Un élément de réponse très clair a d'ores et déjà été fourni avec l'annonce des candidatures.