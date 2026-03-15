Résultat municipale 2026 à Soings-en-Sologne (41230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Soings-en-Sologne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Soings-en-Sologne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Soings-en-Sologne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionnel PICHON
Lionnel PICHON (15 élus) Unis aujourd'hui, Engagés demain 		437 52,65%
  • Lionnel PICHON
  • Clotilde LOISON
  • Dany JOUSSELIN
  • Karine MONIERE
  • Jean-Luc BRINET
  • Maryline GÉNÉRO
  • Christophe LAURENT
  • Marie LE GARREC
  • Etienne GAULTIER
  • Astrid DEVOUCOUX
  • Pascal JOUSSELIN
  • Christelle GIRARDEAU
  • Ludovic CARTIER
  • Katy PÉRONNET
  • Bastien CARPENTIER
Sébastien MORISSEAU
Sébastien MORISSEAU (4 élus) Expérience et renouveau 		393 47,35%
  • Sébastien MORISSEAU
  • Anne-Marie DELALANDE
  • Jean-Luc BOURDILLON
  • Maria Clara RODRIGUES
Participation au scrutin Soings-en-Sologne
Taux de participation 69,65%
Taux d'abstention 30,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 849

Source : ministère de l’Intérieur

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