Résultat de l'élection municipale 2026 à Soissons : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Soissons [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Soissons sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Soissons.
L'actu des élections municipales 2026 à Soissons
13:46 - Les impôts locaux à Soissons : une dynamique en hausse au cours des dernières années
Avec la montée des prélèvements locaux à Soissons, le taux de la taxe d'habitation est passé à 18,85 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 407 240 €. Une recette bien loin des 7 715 610 € engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Soissons s'est établi à 59,37 % en 2024 (contre 27,65 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 % et en augmentation de 1,2 point depuis 2020, offre un point de comparaison éclairant. Mais attention : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Soissons a atteint 1 303 € en 2024 (contre 1 016 € en 2020).
11:59 - La liste Divers droite en tête à Soissons lors des dernières élections
À Soissons, les résultats du scrutin municipal précédent ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Alain Cremont (Divers droite) a pris les commandes en rassemblant 59,44% des voix. Sur la seconde marche, Franck Delattre (Divers centre) a engrangé 837 bulletins valides (15,40%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Alain Cremont a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Soissons, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront déplacer des montagnes, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Soissons
En 2026, les habitants de Soissons sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste de ceux qui veulent apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Soissons est affichée ci-dessous. Les 19 bureaux de vote de l'agglomération de Soissons seront accessibles de 8 heures à 18 heures pour accueillir les citoyens. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez gratuitement les résultats du premier tour des élections à Soissons dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Soissons
|Tête de listeListe
|
Pierre Houvenaeghel
Liste divers droite
SOISSONS POUR TOUS
|
|
Damien Kninski
Liste divers gauche
SOISSONS CITOYENNE ECOLOGIQUE ET SOCIALE
|
|
Alain Crémont
Liste divers droite
POUR SOISSONS, POURSUIVONS ENSEMBLE
|
|
Adrien Blet
Liste divers gauche
SOISSONS AVEC VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Cremont (29 élus) Pour soissons gardons le cap
|3 230
|59,44%
|
|Franck Delattre (2 élus) Soissons ensemble
|837
|15,40%
|
|Alain Reyt (2 élus) Soissons patriotes
|675
|12,42%
|
|Sébastien Lange (1 élu) Soissons humaine et ecologique
|405
|7,45%
|
|Philippe Abbas (1 élu) Soissons force verte et citoyenne
|287
|5,28%
|
|Participation au scrutin
|Soissons
|Taux de participation
|33,32%
|Taux d'abstention
|66,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 643
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Cremont (26 élus) Pour soissons changeons de cap
|4 370
|45,55%
|
|Patrick Day (7 élus) En avant soissons avec patrick day
|3 870
|40,34%
|
|Emmanuel Chassagnoux (2 élus) Soissons fait front
|1 353
|14,10%
|
|Participation au scrutin
|Soissons
|Taux de participation
|57,37%
|Taux d'abstention
|42,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,69%
|Nombre de votants
|9 858
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Cremont Pour soissons changeons de cap
|3 430
|39,18%
|Patrick Day En avant soissons avec patrick day
|3 385
|38,67%
|Emmanuel Chassagnoux Soissons fait front
|1 938
|22,14%
|Participation au scrutin
|Soissons
|Taux de participation
|52,74%
|Taux d'abstention
|47,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,41%
|Nombre de votants
|9 062
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