Résultat de l'élection municipale 2026 à Soissons : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Soissons

Tête de listeListe
Pierre Houvenaeghel
Pierre Houvenaeghel Liste divers droite
SOISSONS POUR TOUS
  • Pierre Houvenaeghel
  • Laureen Blondelle
  • Jean-Luc Vivier
  • Chérazade Soufi
  • Luc Mouny
  • Flima Kheche Martin
  • Yanis Ait-Meddour
  • Isabelle El Kihel
  • Louis Martin
  • Racha Atassi
  • Yann Amiot
  • Léane Josse
  • Marcel Duquesnoy
  • Ynes Moinat
  • Sébastien Martin
  • Mégane Wadoux
  • Paul Martin
  • Catherine Moinat
  • Henry Daubresse
  • Claire Mathon
  • Benoit Legalle
  • Lucie Popu
  • Lyes Benkaida
  • Martine Marechal
  • Arnaud Rabelle
  • Sylvie Delarace
  • Michel Bene
  • Claudine Villiot
  • Serge Breysse
  • Stéphanie Goujon
  • Sylvain Chevalier
  • Christelle El Kihel
  • Kaïs Ait-Meddour
  • Amandine Watin
  • Emmanuel Frionnet
Damien Kninski
Damien Kninski Liste divers gauche
SOISSONS CITOYENNE ECOLOGIQUE ET SOCIALE
  • Damien Kninski
  • Maria De La Paz Rodriguez Almeida
  • Alexis Pardon
  • Catherine Fourcade
  • Lionel Roudil
  • Maïté Lemire
  • Guillaume Fedor
  • Alice Martorell
  • Dominique Natanson
  • Isabelle Nawrot
  • Arthur Fourcade
  • Ghyslaine Dreptin
  • Rabah Lamrani
  • Céline Rey
  • Rémy Sailler
  • Déborah Natanson
  • Fabrice Lavoisier
  • Patricia Poulain
  • Bruno Houzé
  • Anne-Marie Natanson
  • André Ruta
  • Bénédicte Sailler
  • Germain Beuvelet
  • Caroline Damon
  • Boudjemaa Ben Mohamed
  • Marie-Line Houzé
  • Francis Desirant
  • Léa Danguy
  • Léo Marcille
  • Noémie Delage-Raisin
  • Jean-Jacques Hennequin
  • Noémie Van Lierde
  • Jacques Pecquery
  • Justine Marie Poncelet
  • Quentin Bonard
Alain Crémont
Alain Crémont Liste divers droite
POUR SOISSONS, POURSUIVONS ENSEMBLE
  • Alain Crémont
  • Carole Deville-Cristante
  • Dominique Bonnaud
  • Ginette Platrier
  • Frédéric Vanier
  • Sylvie Coupey
  • François Hanse
  • Laurence Roger
  • Gérard d'Hiver
  • Yana Boureux
  • Émilien Faucon
  • Éliane Voyeux
  • Tarik El Mahdali
  • Sylvie Laluc
  • Sofiane Ait Mesghat
  • Élisabeth Billecoq
  • Laurent Rouxel
  • Laetitia Fossier-Vieillard
  • Hasan Dogmaz
  • Nathalie Moinat
  • Ludovic François
  • Émeline Reverdy
  • Michel Blanckaert
  • Estelle Moinat
  • Gérard Schreys
  • Caroline Vallée-Carlier
  • Jean-Marc Bézin
  • Michelle Barrault
  • Dominique Wargnier
  • Marie-Hélène Pitois
  • Daniel Sainte
  • Valérie Poette
  • Didier Casez
  • Marie Race
  • Stève Gobeaut
Adrien Blet
Adrien Blet Liste divers gauche
SOISSONS AVEC VOUS
  • Adrien Blet
  • Pascale Petit de Reimpre
  • Génebaud Gérandal
  • Barbara Meurant
  • Didier Lhotte
  • Marie-Anne Balin
  • Loïs Hosatte
  • Béatrice Choffart
  • Jean-Michel Colin
  • Mathilde Blavier
  • Simon Jouan
  • Ingrid Arnould-Lemerle
  • Julien Cranskens
  • Valérie David
  • François Cuvelier
  • Véronique Gandon
  • Sylvain Hosatte
  • Catherine Dornfried
  • Laurent Landry
  • Yvelise Domas Sculfort
  • Adil Lamhouti
  • Danièle Maréchal
  • Mathieu Renoux
  • Marine Sauvage
  • Jean-Pierre Anglade
  • Christine Olejnik
  • Claude Pertuis
  • Evelyne Bonhert
  • Laurent Schoumacher
  • Christine Barret-Labre
  • Marc Gilbert
  • Dominique Gely
  • Gaëtan Hemery
  • Mathilde Sarah Marie Hemery
  • Ebollo Mboudo
  • Tiphaine Kuru
  • Philippe Hachard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Cremont
Alain Cremont (29 élus) Pour soissons gardons le cap 		3 230 59,44%
  • Alain Cremont
  • Carole Deville-Cristante
  • Dominique Bonnaud
  • Marie-Françoise Parisot
  • Frédéric Vanier
  • Cristelle Chevalier
  • François Hanse
  • Ginette Platrier
  • Olivier Engrand
  • Sylvie Coupey
  • Gerard D'hiver
  • Yana Boureux
  • Pascal Tordeux
  • Elisabeth Billecoq
  • Alain Louvet
  • Eliane Voyeux
  • Tarik El Mahdali
  • Séverine Pelletier
  • Francois Droux
  • Martine Lechef
  • Emilien Faucon
  • Nicole Juvigny
  • Hasan Dogmaz
  • Sylvie Laluc
  • Adel Boukhalfa
  • Beatrice Lemaitre
  • Laurent Rouxel
  • Stéphanie Zanutto
  • Ibrahima Sow
Franck Delattre
Franck Delattre (2 élus) Soissons ensemble 		837 15,40%
  • Franck Delattre
  • Aurélie Gadrois
Alain Reyt
Alain Reyt (2 élus) Soissons patriotes 		675 12,42%
  • Alain Reyt
  • Angélique Bourgeois
Sébastien Lange
Sébastien Lange (1 élu) Soissons humaine et ecologique 		405 7,45%
  • Sébastien Lange
Philippe Abbas
Philippe Abbas (1 élu) Soissons force verte et citoyenne 		287 5,28%
  • Philippe Abbas
Participation au scrutin Soissons
Taux de participation 33,32%
Taux d'abstention 66,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 643

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Cremont
Alain Cremont (26 élus) Pour soissons changeons de cap 		4 370 45,55%
  • Alain Cremont
  • Isabelle Letrillart
  • Dominique Bonnaud
  • Carole Deville-Cristante
  • Frédéric Vanier
  • Marie-Françoise Parisot
  • François Hanse
  • Edith Errasti
  • Alain Louvet
  • Cristelle Chevalier
  • Olivier Engrand
  • Saadia Maarouf
  • Christophe Gautard
  • Stéphanie Zanutto
  • Pascal Tordeux
  • Séverine Pelletier
  • Pierre Bureau
  • Véronique Pertois
  • Ibrahima Sow
  • Elisabeth Billecoq
  • Luc Mouny
  • Yana Boureux
  • Claude Potier
  • Eliane Voyeux
  • Jean-Luc Hau
  • Marie-Hélène Pitois
Patrick Day
Patrick Day (7 élus) En avant soissons avec patrick day 		3 870 40,34%
  • Patrick Day
  • Maryline Plessiez
  • Eric Montigny
  • Edith Bochand
  • Franck Delattre
  • Violette Legrand
  • Didier Boda
Emmanuel Chassagnoux
Emmanuel Chassagnoux (2 élus) Soissons fait front 		1 353 14,10%
  • Emmanuel Chassagnoux
  • Carole Manable
Participation au scrutin Soissons
Taux de participation 57,37%
Taux d'abstention 42,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,69%
Nombre de votants 9 858

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Cremont
Alain Cremont Pour soissons changeons de cap 		3 430 39,18%
Patrick Day
Patrick Day En avant soissons avec patrick day 		3 385 38,67%
Emmanuel Chassagnoux
Emmanuel Chassagnoux Soissons fait front 		1 938 22,14%
Participation au scrutin Soissons
Taux de participation 52,74%
Taux d'abstention 47,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,41%
Nombre de votants 9 062

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