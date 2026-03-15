Résultat de l'élection municipale 2026 à Soisy-sous-Montmorency : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Soisy-sous-Montmorency

Tête de listeListe
Nicolas Naudet
Nicolas Naudet Liste divers droite
DEMAIN SOISY
  • Nicolas Naudet
  • Marie-Paule Lemoine
  • Jean-Philippe Deluchey
  • Corinne Tiberti
  • Amédée Desrivieres
  • Cécilia Besnard
  • Alex Sert
  • Rachel Adélaïde
  • Bastien Mugens
  • Brigitte Pavlovic
  • Iskander Gourdan
  • Amanda Peignart
  • Stéphane Pellegrini
  • Soledad Haouzi
  • Rachid Hamdani
  • Arianna de Simone
  • Paul Auchoix
  • Priscillia Savetier
  • Hakan Sahin
  • Estelle Papin
  • Stéphane Attard
  • Zeynep Temanni
  • Alexandre Pisani
  • Nathalie Ourseau
  • Frédérick Arnould
  • Laetitia Grillot
  • Samir Abes
  • Gladys Guercy
  • Nicolas Goupil
  • Catherine Boulanger
  • Wilfried Maboudou
  • Dominique Queval
  • Thomas Soleil
  • Clarisse Quargnul
  • Fernando Sampaio Baptista
David Corceiro
David Corceiro Liste divers centre
VIVRE SOISY
  • David Corceiro
  • Valérie Zorzi
  • Danick Delaroche
  • Caroline Lengline
  • Lionel Gameiro
  • Souad Ramdani
  • Christian Nepos
  • Yseult Toujas
  • Claude Thomas
  • Anne Fortier
  • Xavier Dion
  • Mélody Depond
  • Stéphane Le Roy
  • Stéphanie Albert
  • Jérémy Le Goff
  • Mercedes Cohen
  • Jérôme Brigato
  • Pascale Brault
  • Philippe Gamaury
  • Céline Duroy
  • Eric Gaverini
  • Marthe Uzzan
  • René Tellouck
  • Sophie Dahan
  • Kaddour Grada
  • Laëtitia Dendoune
  • David Arrepia
  • Elodie Vandecasteele
  • Frédéric Tréfouel
  • Claire Lopez
  • Arnaud Delaplanche
  • Nathalie Beaufils Boutillier
  • Sébastien Barrio
  • Rolande Vizier
  • Alan Leflon
Aylan Belili
Aylan Belili Liste Divers
EN AVANT SOISY
  • Aylan Belili
  • Télia Krupa
  • Samy Tighlit
  • Séverine Deroche
  • Jacques Kermanach
  • Fanny Journo
  • Philippe Abbé
  • Marie-Christine Langlois
  • Nathan Banihashemi
  • Sylvie Goncalves
  • Jean-François de Araujo
  • Loredana Bratu
  • Maxime Dague
  • Caroline Cutillas
  • Toufik Zourdani
  • Jana Jaber
  • Jonathan d'Almeida
  • Illona Gomes
  • Mostafa Echaoui
  • Sophie Durak
  • Kamel Ait-Chaouche
  • Nadera Goumey Wari
  • Sylvain Krupa
  • Naïca Damase
  • Sébastien Mehennek
  • Djamila Smachi
  • Enzo Soleil
  • Flora Chizinu
  • Brian Frobert
  • Fadila Belili
  • Lionel Prince Tati Niambi
  • Karima Aït Ali
  • Zakarya Diakaté
Luc Strehaiano
Luc Strehaiano Liste divers droite
SOISY AVENIR
  • Luc Strehaiano
  • Bania Krawezyk
  • Jérémie Pottier
  • Florence Mary
  • Grégory Mascarau
  • Fanny Courteille
  • Christian Dachez
  • Maria-Emilia Fayol Da Cunha
  • Christian Thevenot
  • Karen Siino
  • François About
  • Anne Jason
  • Sylvain Heubert
  • Patricia Umnus
  • Eric Francine
  • Audrey Guilbaud
  • Franck Zontone
  • Aurélie Celdran
  • Alain Malnati
  • Sophie Evin
  • Michel Verna
  • Rachida Mebrek
  • Sylvain Marcuzzo
  • Monique Roy
  • Alain Surie
  • Marie-Agnès Danzin
  • David Duranteau
  • Zuhal Uren
  • Pascal Francois
  • Nathalie Vendeuge
  • Mehdi Kasmi
  • Stéphanie Floquet
  • Ludovic Ravaud
  • Catherine Gohier-Gourgand
  • Younes Ouzagmouz
Omar Bekare
Omar Bekare Liste Divers
SOISY ENSEMBLE
  • Omar Bekare
  • Chantal Louison
  • Alexandre Amedeo
  • Veronica Dal Pont
  • Yoann Sportouch
  • Sandrine Petit
  • Sébastien Niel
  • Marianne Parro
  • Mikaël Frion
  • Bernadette Bocz
  • Arnaud Minguez
  • Thara Louis
  • Pedro-Miguel Rito
  • Kaoutar Imounssi
  • David Domingos
  • Déborah Dias
  • Gilles Poitrasson-Riviere
  • Hakima Lasserre
  • Jean Turbian
  • Nais Hoang
  • Régis Kabansky
  • Meriyem Mahfoudi
  • Mehdi Houalef
  • Katy de Sousa
  • Etienne Baretta
  • Justine Jobard Nguyen
  • Jolan Petitjean
  • Juliette Eskenazi
  • Achi Gnanhoua
  • Autra Tauch
  • Paul Leroy
  • Nora Chalal
  • Guy Joshua
  • Edith Grinberg
  • Jacques Huard-Lanoiraix

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc Strehaiano
Luc Strehaiano (26 élus) Soisy avenir 		2 113 50,94%
  • Luc Strehaiano
  • Bania Krawezyk
  • Christian Thevenot
  • Claudine Bitterli
  • François About
  • Martine Oziel
  • Christian Dachez
  • Maria-Emilia Fayol Da Cunha
  • Sylvain Marcuzzo
  • Anne-Marie Brasset
  • Nicolas Naudet
  • Florence Mary
  • Michel Verna
  • Patricia Umnus
  • Alain Surie
  • Monique Roy
  • Jean-Philippe Deluchey
  • Anne Jason
  • Christian Poisson
  • Rachida Mebrek
  • Amédée Desrivieres
  • Pascale Cogne
  • Frank Zakaria
  • Martine Freret
  • Franck Zontone
  • Cécile Dulas
David Corceiro
David Corceiro (3 élus) Vivre soisy 		830 20,00%
  • David Corceiro
  • Caroline Baas
  • Danick Delaroche
Omar Bekare
Omar Bekare (3 élus) Soisy ensemble 		777 18,73%
  • Omar Bekare
  • Sèverine Leballais
  • Olivier Lepecuchel
Catherine David
Catherine David (1 élu) Soisy respire 		428 10,31%
  • Catherine David
Participation au scrutin Soisy-sous-Montmorency
Taux de participation 35,81%
Taux d'abstention 64,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 282

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc Strehaiano
Luc Strehaiano (27 élus) Soisy avenir 		3 872 62,36%
  • Luc Strehaiano
  • Christiane Lardaud
  • Christian Thevenot
  • Virginie Besnard
  • Claude Barnier
  • Bania Krawezyk
  • Michel Verna
  • Marie-Cécile Rinck
  • François About
  • Véronique Bonneau
  • Sylvain Marcuzzo
  • Anne-Marie Brasset
  • Christian Dachez
  • Claudine Bitterli
  • Pascal Pillet
  • Cécile Dulas
  • Jonathann Le Roux
  • Martine Oziel
  • Alain Surie
  • Maria-Emilia Fayol Da Cunha
  • Bernard Vignaux
  • Patricia Umnus
  • Jean-Michel Humeau
  • Martine Freret
  • Christian Pelerin
  • Morgane Guilloux
  • Nicolas Naudet
Laura Berot
Laura Berot (4 élus) Soisy pour tous 		1 588 25,57%
  • Laura Berot
  • Frank Morot-Sir
  • Caroline Baas
  • Salim Hocini
François Delcombre
François Delcombre (1 élu) Soisy alternative et solidaire 		390 6,28%
  • François Delcombre
Alain Ananian
Alain Ananian (1 élu) Soisy demain 		359 5,78%
  • Alain Ananian
Participation au scrutin Soisy-sous-Montmorency
Taux de participation 52,20%
Taux d'abstention 47,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,76%
Nombre de votants 6 385

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