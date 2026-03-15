Résultat de l'élection municipale 2026 à Soisy-sous-Montmorency : les infos en direct

Programme de Omar Bekare à Soisy-sous-Montmorency (SOISY ENSEMBLE)

Élection municipale

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 représentent un moment crucial pour la ville de Soisy. Pour la première fois en 31 ans, le maire sortant pourrait ne pas être réélu, ce qui ouvre la voie à une alternance. La liste Soisy Ensemble se positionne comme la seule capable de remporter le premier tour.

Liste citoyenne

La liste Soisy Ensemble est décrite comme étant 100% citoyenne et indépendante de tout parti politique. Elle se compose d'une équipe représentative de la diversité de Soisy, avec des membres issus de différentes générations et quartiers. Cette approche vise à garantir une transparence et une gestion rigoureuse des affaires publiques.

Propositions concrètes

Le programme de Soisy Ensemble inclut des mesures spécifiques pour améliorer la circulation, réduire la fiscalité et renforcer la sécurité. Parmi les propositions, on trouve la création d'un nouveau plan de circulation et l'instauration d'une brigade de nuit de la police municipale. Ces initiatives visent à répondre aux enjeux locaux et à améliorer le quotidien des habitants.

Engagement pour l'avenir

La liste s'engage à redynamiser la vie culturelle et économique de Soisy en rénovant le centre-ville et en créant de nouveaux espaces publics. Un grand plan d'économies de 6 millions d'euros est également prévu pour financer ces projets. L'objectif est de répondre aux besoins des citoyens et de construire un avenir meilleur pour la ville.