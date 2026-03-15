Résultat de l'élection municipale 2026 à Soisy-sous-Montmorency : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Soisy-sous-Montmorency [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Soisy-sous-Montmorency
- Résultat municipale 2020 Soisy-sous-Montmorency
- Résultat municipale 2014 Soisy-sous-Montmorency
- Bureaux de vote à Soisy-sous-Montmorency
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Soisy-sous-Montmorency [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Soisy-sous-Montmorency sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Soisy-sous-Montmorency.
L'actu des élections municipales 2026 à Soisy-sous-Montmorency
13:46 - Quel bilan fiscal pour le maire de Soisy-sous-Montmorency avant ces municipales 2026 ?
Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Soisy-sous-Montmorency, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 1 220 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 959 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 36,65 % en 2024 (contre 14,14 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %. Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 221 940 € de recettes en 2024. Un montant loin des 5,62899 millions d'euros (5 628 990 € très exactement) engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 16,01 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.
11:59 - Le match de la municipale à Soisy-sous-Montmorency n'avait pas eu de second tour en 2020
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Soisy-sous-Montmorency se sont avérés particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Luc Strehaiano (Divers droite) a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 50,94% des soutiens. Dans la position du principal opposant, David Corceiro (Divers centre) a engrangé 20,00% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Soisy-sous-Montmorency, cette dynamique pose les bases. La minorité devra soulever des montagnes ce dimanche afin d'ébranler cette domination, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Soisy-sous-Montmorency
Les municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Soisy-sous-Montmorency d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local représente une étape importante de la vie démocratique de la ville. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. Plus bas dans la page vous pourrez voir la liste des candidats à Soisy-sous-Montmorency. A noter que les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Soisy-sous-Montmorency sont les suivants : de 8 heures à 20 heures. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Soisy-sous-Montmorency
|Tête de listeListe
|
Nicolas Naudet
Liste divers droite
DEMAIN SOISY
|
|
David Corceiro
Liste divers centre
VIVRE SOISY
|
|
Aylan Belili
Liste Divers
EN AVANT SOISY
|
|
Luc Strehaiano
Liste divers droite
SOISY AVENIR
|
|
Omar Bekare
Liste Divers
SOISY ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Strehaiano (26 élus) Soisy avenir
|2 113
|50,94%
|
|David Corceiro (3 élus) Vivre soisy
|830
|20,00%
|
|Omar Bekare (3 élus) Soisy ensemble
|777
|18,73%
|
|Catherine David (1 élu) Soisy respire
|428
|10,31%
|
|Participation au scrutin
|Soisy-sous-Montmorency
|Taux de participation
|35,81%
|Taux d'abstention
|64,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 282
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Strehaiano (27 élus) Soisy avenir
|3 872
|62,36%
|
|Laura Berot (4 élus) Soisy pour tous
|1 588
|25,57%
|
|François Delcombre (1 élu) Soisy alternative et solidaire
|390
|6,28%
|
|Alain Ananian (1 élu) Soisy demain
|359
|5,78%
|
|Participation au scrutin
|Soisy-sous-Montmorency
|Taux de participation
|52,20%
|Taux d'abstention
|47,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,76%
|Nombre de votants
|6 385
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