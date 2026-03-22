Résultat de l'élection municipale 2026 à Soisy-sous-Montmorency : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Soisy-sous-Montmorency

Le deuxième tour des élections municipales à Soisy-sous-Montmorency a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nicolas Naudet
Nicolas Naudet Liste divers droite
DEMAIN SOISY
  • Nicolas Naudet
  • Marie-Paule Lemoine
  • Jean-Philippe Deluchey
  • Corinne Tiberti
  • Amédée Desrivieres
  • Cécilia Besnard
  • Alex Sert
  • Rachel Adélaïde
  • Bastien Mugens
  • Brigitte Pavlovic
  • Iskander Gourdan
  • Amanda Peignart
  • Stéphane Pellegrini
  • Soledad Haouzi
  • Rachid Hamdani
  • Arianna de Simone
  • Paul Auchoix
  • Priscillia Savetier
  • Hakan Sahin
  • Estelle Papin
  • Stéphane Attard
  • Zeynep Temanni
  • Alexandre Pisani
  • Nathalie Ourseau
  • Frédérick Arnould
  • Laetitia Grillot
  • Samir Abes
  • Gladys Guercy
  • Nicolas Goupil
  • Catherine Boulanger
  • Wilfried Maboudou
  • Dominique Queval
  • Thomas Soleil
  • Clarisse Quargnul
  • Fernando Sampaio Baptista
David Corceiro
David Corceiro Liste divers centre
VIVRE SOISY
  • David Corceiro
  • Valérie Zorzi
  • Danick Delaroche
  • Caroline Lengline
  • Lionel Gameiro
  • Souad Ramdani
  • Christian Nepos
  • Yseult Toujas
  • Claude Thomas
  • Anne Fortier
  • Xavier Dion
  • Mélody Depond
  • Stéphane Le Roy
  • Stéphanie Albert
  • Jérémy Le Goff
  • Mercedes Cohen
  • Jérôme Brigato
  • Pascale Brault
  • Philippe Gamaury
  • Cécile Duroy
  • Eric Gaverini
  • Marthe Uzzan
  • René Tellouck
  • Sophie Dahan
  • Kaddour Grada
  • Laëtitia Dendoune
  • David Arrepia
  • Elodie Vandecasteele
  • Frédéric Tréfouel
  • Claire Lopez
  • Arnaud Delaplanche
  • Nathalie Beaufils Boutillier
  • Sébastien Barrio
  • Rolande Vizier
  • Alan Leflon
Luc Strehaiano
Luc Strehaiano Liste divers droite
SOISY AVENIR
  • Luc Strehaiano
  • Bania Krawezyk
  • Jérémie Pottier
  • Florence Mary
  • Grégory Mascarau
  • Fanny Courteille
  • Christian Dachez
  • Maria Emilia Fayol Da Cunha
  • Christian Thevenot
  • Karen Siino
  • François About
  • Anne Jason
  • Sylvain Heubert
  • Patricia Umnus
  • Eric Francine
  • Audrey Guilbaud
  • Franck Zontone
  • Aurélie Celdran
  • Alain Malnati
  • Sophie Evin
  • Michel Verna
  • Rachida Mebrek
  • Sylvain Marcuzzo
  • Monique Roy
  • Alain Surie
  • Marie-Agnès Danzin
  • David Duranteau
  • Zuhal Uren
  • Pascal Francois
  • Nathalie Vendeuge
  • Mehdi Kasmi
  • Stéphanie Floquet
  • Ludovic Ravaud
  • Catherine Gohier-Gourgand
  • Younes Ouzagmouz
Omar Bekare
Omar Bekare Liste Divers
SOISY ENSEMBLE
  • Omar Bekare
  • Chantal Louison
  • Alexandre Amedeo
  • Veronica Dal Pont
  • Yoann Sportouch
  • Sandrine Petit
  • Sébastien Niel
  • Marianne Parro
  • Mikaël Frion
  • Bernadette Bocz
  • Arnaud Minguez
  • Thara Louis
  • Pedro-Miguel Rito
  • Kaoutar Imounssi
  • David Domingos
  • Déborah Dias
  • Gilles Poitrasson-Riviere
  • Hakima Lasserre
  • Jean Turbian
  • Nais Hoang
  • Régis Kabansky
  • Meriyem Mahfoudi
  • Mehdi Houalef
  • Katy de Sousa
  • Etienne Baretta
  • Justine Jobard Nguyen
  • Jolan Petitjean
  • Juliette Eskenazi
  • Achi Gnanhoua
  • Autra Tauch
  • Paul Leroy
  • Nora Chalal
  • Guy Joshua
  • Edith Grinberg
  • Jacques Huard-Lanoiraix

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Soisy-sous-Montmorency

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc STREHAIANO
Luc STREHAIANO (Ballotage) SOISY AVENIR 		2 140 34,15%
Nicolas NAUDET
Nicolas NAUDET (Ballotage) DEMAIN SOISY 		1 705 27,21%
Omar BEKARE
Omar BEKARE (Ballotage) SOISY ENSEMBLE 		964 15,38%
David CORCEIRO
David CORCEIRO (Ballotage) VIVRE SOISY 		963 15,37%
Aylan BELILI
Aylan BELILI EN AVANT SOISY 		495 7,90%
Participation au scrutin Soisy-sous-Montmorency
Taux de participation 52,85%
Taux d'abstention 47,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 6 414

Source : ministère de l’Intérieur

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