Résultat de l'élection municipale 2026 à Soisy-sous-Montmorency : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Soisy-sous-Montmorency [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Soisy-sous-Montmorency sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Soisy-sous-Montmorency.
L'actu des élections municipales 2026 à Soisy-sous-Montmorency
11:49 - Luc Strehaiano et Nicolas Naudet aux premières places dimanche dernier
Les élections municipales 2026 à Soisy-sous-Montmorency ont vu Luc Strehaiano (Divers droite) s'imposer dimanche dernier avec 34,15 % des bulletins valides. Dans son sillage, Nicolas Naudet (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 27,21 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Luc Strehaiano a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a chuté lourdement, abandonnant 16 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, avec 15,38 %, Omar Bekare a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, David Corceiro, portant la nuance Divers centre, a rassemblé 15,37 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Soisy-sous-Montmorency, le vote a enregistré un taux d'abstention de 47,15 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Soisy-sous-Montmorency
Le deuxième tour des élections municipales à Soisy-sous-Montmorency a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nicolas Naudet
Liste divers droite
DEMAIN SOISY
|
|
David Corceiro
Liste divers centre
VIVRE SOISY
|
|
Luc Strehaiano
Liste divers droite
SOISY AVENIR
|
|
Omar Bekare
Liste Divers
SOISY ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Soisy-sous-Montmorency
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc STREHAIANO (Ballotage) SOISY AVENIR
|2 140
|34,15%
|Nicolas NAUDET (Ballotage) DEMAIN SOISY
|1 705
|27,21%
|Omar BEKARE (Ballotage) SOISY ENSEMBLE
|964
|15,38%
|David CORCEIRO (Ballotage) VIVRE SOISY
|963
|15,37%
|Aylan BELILI EN AVANT SOISY
|495
|7,90%
|Participation au scrutin
|Soisy-sous-Montmorency
|Taux de participation
|52,85%
|Taux d'abstention
|47,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Nombre de votants
|6 414
Source : ministère de l’Intérieur
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