Résultat de l'élection municipale 2026 à Soisy-sous-Montmorency : les résultats du 2e tour

Programme de Nicolas Naudet à Soisy-sous-Montmorency (DEMAIN SOISY)

Changement de Maire

Le message du premier tour des élections municipales est clair : près de 2 Soiséens sur 3 souhaitent un changement de maire. Après 31 ans de gestion par la même équipe, le système sortant est désormais minoritaire. Cette élection représente une opportunité unique pour les citoyens de faire entendre leur voix et d'opter pour un renouveau.

Mobilisation des électeurs

L'équipe Demain Soisy appelle à la mobilisation de tous les électeurs, y compris ceux qui se sont abstenus lors du premier tour. Chaque bulletin de vote est crucial et peut faire basculer l'élection en faveur du changement. Il est essentiel que les citoyens comprennent l'importance de leur participation pour influencer l'avenir de leur ville.

Alternance politique

La liste Demain Soisy se positionne comme la seule véritable force d'alternance dans la ville. Elle vise à transformer la volonté de renouveau des électeurs en une victoire concrète lors des prochaines élections. Ce changement est perçu comme une nécessité pour répondre aux attentes des Soiséens et améliorer la gestion municipale.

Appel à l'action

Nicolas Naudet et son équipe lancent un appel à l'action pour le 22 mars, date cruciale pour l'avenir de Soisy. Ils encouragent les citoyens à ne pas laisser les autres décider à leur place et à faire entendre leur voix. Le succès de cette élection dépendra de l'engagement de chacun à se rendre aux urnes.