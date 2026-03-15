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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Soisy-sous-Montmorency Les facteurs démographiques et socio-économiques de Soisy-sous-Montmorency mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des élections municipales. Avec 37% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,20%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux élevé de cadres, atteignant 27,67%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 12,77% et d'une population immigrée de 18,87% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,06% à Soisy-sous-Montmorency, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et au logement étudiant.

17:57 - La montée du vote RN RN à Soisy-sous-Montmorency avant les municipales 2026 Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Soisy-sous-Montmorency en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 14,37% des votes lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 28,77% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 12,92% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Soisy-sous-Montmorency comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 22,43% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 23,93% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 25,53% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Soisy-sous-Montmorency : le point sur l'abstention La participation atteignait 35,81 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Soisy-sous-Montmorency, un taux inférieur aux 44,7 % du pays alors que nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux en raison de la pandémie du coronavirus. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été évalué à 71,97 %. La mobilisation atteignait quant à elle 49,40 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 65,37 %, contre seulement 43,97 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données esquissent à l'arrivée une contrée moins participative que la moyenne par rapport aux tendances françaises. En parallèle de cette élection municipale, le degré de la participation agira en tout cas sur les résultats de Soisy-sous-Montmorency.

15:59 - Qui a gagné les scrutins en 2024 à Soisy-sous-Montmorency ? Lors des législatives de juin 2024, les votants de Soisy-sous-Montmorency plébiscitaient Gabrielle Cathala (Union de la gauche) avec 32,55% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Gabrielle Cathala culminant à 38,23% des suffrages exprimés dans la commune. Le choc des Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Soisy-sous-Montmorency avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (22,43%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 18,37% des suffrages. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Soisy-sous-Montmorency est un territoire difficile à situer politiquement Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Soisy-sous-Montmorency tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 33,01% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 25,69%. Lors de la finale de l'élection à Soisy-sous-Montmorency, les électeurs accordaient 71,23% pour Emmanuel Macron, contre 28,77% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Soisy-sous-Montmorency soutenaient en priorité Gabrielle Cathala (Nupes) avec 24,77% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Estelle Folest (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 59,17% des voix. Cette physionomie politique de Soisy-sous-Montmorency révèle ainsi une commune politiquement très disputée.

12:58 - Quel bilan fiscal pour le maire de Soisy-sous-Montmorency avant ces municipales 2026 ? Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Soisy-sous-Montmorency, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 1 220 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 959 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 36,65 % en 2024 (contre 14,14 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %. Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 221 940 € de recettes en 2024. Un montant loin des 5,62899 millions d'euros (5 628 990 € très exactement) engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 16,01 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Le match de la municipale à Soisy-sous-Montmorency n'avait pas eu de second tour en 2020 Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Soisy-sous-Montmorency se sont avérés particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Luc Strehaiano (Divers droite) a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 50,94% des soutiens. Dans la position du principal opposant, David Corceiro (Divers centre) a engrangé 20,00% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Soisy-sous-Montmorency, cette dynamique pose les bases. La minorité devra soulever des montagnes ce dimanche afin d'ébranler cette domination, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.