Résultat municipale 2026 à Soisy-sous-Montmorency (95230) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Soisy-sous-Montmorency a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Soisy-sous-Montmorency, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Soisy-sous-Montmorency [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc STREHAIANO
Luc STREHAIANO SOISY AVENIR 		2 140 34,15%
Nicolas NAUDET
Nicolas NAUDET DEMAIN SOISY 		1 705 27,21%
Omar BEKARE
Omar BEKARE SOISY ENSEMBLE 		964 15,38%
David CORCEIRO
David CORCEIRO VIVRE SOISY 		963 15,37%
Aylan BELILI
Aylan BELILI EN AVANT SOISY 		495 7,90%
Participation au scrutin Soisy-sous-Montmorency
Taux de participation 52,85%
Taux d'abstention 47,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 6 414

Source : ministère de l’Intérieur

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