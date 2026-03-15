Résultat municipale 2026 à Soisy-sur-École (91840) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Soisy-sur-École a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Soisy-sur-École, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Soisy-sur-École [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck LEFÈVRE
Franck LEFÈVRE (13 élus) SOISY NOTRE VILLAGE 		401 67,28%
  • Franck LEFÈVRE
  • Rébecca KACZMAREK
  • Georges SCHIRO
  • Cyrielle BONNIN
  • Patrick LEBLANC
  • Marie-Pierre ZOMBORI
  • Adrien BOURCE
  • Hélène GAYON
  • Philippe DELONG
  • Lisa LABAYLE
  • Marcel LARIVIÈRE
  • Mathilde LE POCREAU
  • Thomas RITTER
Ludivine DE CASTRO BRITO
Ludivine DE CASTRO BRITO (2 élus) SOISY PLUS PROCHE DE VOUS 		195 32,72%
  • Ludivine DE CASTRO BRITO
  • Lyderic LEMAHIEU
Participation au scrutin Soisy-sur-École
Taux de participation 68,90%
Taux d'abstention 31,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 616

Source : ministère de l’Intérieur

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