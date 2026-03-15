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19:21 - Soisy-sur-École : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote de Soisy-sur-École, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 851 logements pour 1 169 habitants, la densité de la commune est de 101 habitants/km². Ses 117 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 360 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (41,95%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,71% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,56% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 125,74 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En conclusion, à Soisy-sur-École, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Soisy-sur-École ? Le RN n'avait pas concouru au moment de la dernière bataille municipale à Soisy-sur-École il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 24,86% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 43,43% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 22,38% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le parti à la flamme réunissait 51,41% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 32,80% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 39,12% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,46% lors du vote définitif, et un siège remporté par Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Soisy-sur-École Il y a six ans à Soisy-sur-École, le premier tour du scrutin municipal avait vu 54,04 % des électeurs aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, une mobilisation plutôt forte. C'étaient 508 votants qui s'étaient mobilisés alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux à cause du Covid. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens se mobilisent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 77,80 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 55,43 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 71,33 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 54,54 % des inscrits. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une zone assez participative en comparaison de l'ensemble du pays. Pour cette élection municipale 2026, cette réalité à Soisy-sur-École sera en tout cas primordiale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Soisy-sur-École La situation politique de Soisy-sur-École a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre de droite radicale. À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de Soisy-sur-École avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 32,80% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Soisy-sur-École avaient ensuite favorisé Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) avec 39,12% au premier tour, devant Mathieu Hillaire (Union de la gauche) avec 24,88%. Le second round n'a pas changé grand chose, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 51,46% des suffrages exprimés localement.

14:57 - À Soisy-sur-École, les électeurs ont dessiné un chemin clair lors des derniers scrutins nationaux Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Soisy-sur-École était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 27,31% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 24,86%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,57% pour Emmanuel Macron, contre 43,43% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Soisy-sur-École soutenaient en priorité Mathieu Hillaire (Nupes) avec 27,42% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 51,41%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Soisy-sur-École s'affirme comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité locale à Soisy-sur-École Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Soisy-sur-École entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 17,03 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 230 530 € la même année, contre 505 770 € engrangés en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Soisy-sur-École est passé à 30,00 % en 2024 (contre 8,57 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Soisy-sur-École s'est établi à 1 636 euros en 2024 contre 1 038 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Soisy-sur-École À Soisy-sur-École, les résultats des élections municipales il y a 6 ans se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour de scrutin, Anne-Sophie Hérard a pris l'ascendant sur ses adversaires en recueillant 268 voix (54,25%). Juste derrière, Philippe Berthon a recueilli 226 bulletins valides (45,74%). Cette victoire au premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Soisy-sur-École, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de renverser cette suprématie ce dimanche, le bloc minoritaire devra soulever des montagnes, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.