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19:21 - Soisy-sur-Seine et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Soisy-sur-Seine révèlent des tendances évidentes qui pourraient influer sur les résultats des élections municipales. Dans la commune, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,86% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux important de cadres, atteignant 35,02%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Enfin, la présence d'une population immigrée de 11,89% et d'une population étrangère de 8,55% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (52,08%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Soisy-sur-Seine, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Soisy-sur-Seine ? Le parti à la flamme restait loin du match lors du scrutin municipal à Soisy-sur-Seine en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 14,16% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 28,99% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 12,86% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Soisy-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 22,92% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 27,80% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 40,30% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Soisy-sur-Seine ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 39,27 % à Soisy-sur-Seine lors des municipales de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays, le Covid-19 ayant fortement pesé sur le vote. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été mesuré à 80,08 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 60,36 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,57 % au premier tour, contre 56,61 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent constituer une commune civiquement engagée par rapport aux tendances françaises. En ce jour d'élection municipale à Soisy-sur-Seine, cette contingence sera quoi qu'il en soit regardée de près.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Soisy-sur-Seine Organisées après la dissolution, les élections législatives à Soisy-sur-Seine avaient favorisé Marie Guévenoux (Majorité présidentielle) avec 38,44% au premier tour, devant Paul-Henri Merrien (Rassemblement National) avec 27,80%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Julie Ozenne (Union de la gauche) jusqu'à la première place avec 59,70%. Les élections européennes en amont à Soisy-sur-Seine avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (22,92%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 20,63% des suffrages. Le contexte politique de Soisy-sur-Seine a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Soisy-sur-Seine : les points à analyser La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Soisy-sur-Seine voyait en effet Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 35,36% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 19,15%. Lors de la finale de l'élection à Soisy-sur-Seine, les électeurs accordaient 71,01% pour Emmanuel Macron, contre 28,99% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Soisy-sur-Seine soutenaient en priorité Marie Guévenoux (Ensemble !) avec 40,02% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,08% des suffrages.

12:58 - Élections municipales : les impôts vont-ils compter à Soisy-sur-Seine ? À Soisy-sur-Seine, sur le plan de la fiscalité locale, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 281 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 1 109 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 36,16 % en 2024 (contre 16,79 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 136 360 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 2,41623 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 16,15 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Soisy-sur-Seine Il peut s'avérer édifiant de s'intéresser aux résultats des dernières municipales à Soisy-sur-Seine. Seule en lice, 'Ensemble pour soisy' a sans surprise recueilli 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection sans concurrent n'a pas requis de second tour. Pour ces municipales 2026 à Soisy-sur-Seine, cette géographie électorale pose les bases. Lors des résultats des municipales ce dimanche soir, le défi sera de savoir si une réelle opposition émerge. Un début de réponse limpide a déjà été fourni avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).