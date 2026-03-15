Résultat municipale 2026 à Soisy-sur-Seine (91450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Soisy-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Soisy-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Soisy-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Elisabeth PETITDIDIER
Elisabeth PETITDIDIER (24 élus) ENSEMBLE POUR SOISY 		1 809 58,56%
  • Elisabeth PETITDIDIER
  • Stéphane DERLET
  • Fabienne FAURIANT
  • François FRANCHI
  • Aurélie DUMONTAUD SEURE
  • René-Paul RÉGENT
  • Carole HEINTZ
  • Olivier MOULIN
  • Claire PIRY-RUIZ
  • Julien FERTÉ
  • Leslie CAUSERET
  • Marco GALEOTTA
  • Anne-Françoise BACHELET
  • Cyril GAMBIN
  • Ludivine BOUCHER
  • Jean-Luc LABOURDETTE
  • Régine LE GRILL
  • Paul ELLA NLEM
  • Virginie COUSIN
  • Martin PRÉ
  • Jeanne MBAGA
  • Mohamed ISMAIL
  • Cécile MOULIN
  • Laurent SCHREIBER
Jean SERRAT
Jean SERRAT (3 élus) L'envol pour Soisy 		724 23,44%
  • Jean SERRAT
  • Sylvie BENECH
  • Cyrille DEHLINGER
Ophélie MICOUD
Ophélie MICOUD (2 élus) SOISY DEMAIN 		556 18,00%
  • Ophélie MICOUD
  • Frédéric QUEVILLON
Participation au scrutin Soisy-sur-Seine
Taux de participation 60,00%
Taux d'abstention 40,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,32%
Nombre de votants 3 134

Source : ministère de l’Intérieur

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