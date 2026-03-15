En direct

19:20 - Solers : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Solers, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Dotée de 576 logements pour 1 284 habitants, la densité de la commune est de 204 hab par km². Ses 88 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 362 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 20,72% des résidents sont des enfants, et 4,21% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,13% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, 58,56% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 420,94 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Solers, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Rassemblement national à Solers : les données clés Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale à Solers en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 36,64% des voix lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 55,76% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 32,21% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Solers comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 49,40% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 50,96% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 61,94% lors du vote final, synonyme d'élection de Céline Thiébault-Martinez.

16:58 - Les électeurs de Solers vont-ils se mobiliser aux municipales ? L'abstention se montait à 40,56 % à Solers pour le premier tour des élections de 2020, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux alors que le coronavirus avait dissuadé bon nombre d'inscrits. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les élections locales restent en effet historiquement, avec la présidentielle, des rendez-vous où les électeurs participent le plus massivement. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été accompagnée d'une abstention à 19,76 % dans la ville (et donc 80,24 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 43,61 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 30,03 %, loin des 51,35 % affichés aux législatives de 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une zone où l'abstention est contenue par rapport aux moyennes françaises. Pour cette municipale 2026, cette réalité à Solers sera en tout cas déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Qui a gagné les élections il y a deux ans à Solers ? Les Européennes de 2024 à Solers avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (49,40%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 11,40% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Solers avaient ensuite propulsé aux avants-postes Morgann Vanacker (Rassemblement National) avec 50,96% au premier tour, devant Céline Thiébault-Martinez (Union de la gauche) avec 21,34%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Morgann Vanacker culminant à 61,94% des voix sur place. Une confirmation très claire des résultats des élections deux ans plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Solers : regard sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle en date Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Solers accordaient leurs suffrages à Morgann Vanacker (RN) avec 32,21% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Michèle Peyron (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,46% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Solers quelques semaines plus tôt voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 36,64% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 21,26%. Lors de la finale de l'élection à Solers, les électeurs accordaient 55,76% pour Marine Le Pen, contre 44,24% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Solers s'inscrit comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Tout savoir sur la fiscalité à Solers Côté fiscalité de Solers, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est établi à 734 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 773 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu moins de 41,67 % en 2024 (contre près de 23,67 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 8 800 euros en 2024, bien en deçà des 310 200 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 21,16 %. Cette imposition est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Solers Les résultats des municipales il y a six ans à Solers se sont révélés particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote, Gilles Groslevin a décroché la première place avec 332 voix (65,61%). Juste derrière, Gilbert Mariaud a recueilli 34,38% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Solers, ce décor sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche le principal défi, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.