Résultat municipale 2026 à Solers (77111) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Solers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Solers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Solers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles GROSLEVIN
Gilles GROSLEVIN (12 élus) SOLERS, J'AIME MON VILLAGE 		399 67,06%
  • Séverine RAMEAUX
  • Laurent MESSAGEOT
  • Candice JUDON GERLITZER
  • Christophe BOUVET
  • Dorothee THOMAS
  • Jacques CALLIES
  • Charline FERREIRA
  • Jimmy WEISS
  • Jacqueline MOERMAN
  • Thomas LE TEXIER
  • Delphine BOUTENEL
  • Paul MANGEMATIN
Laure PAIZIOT
Laure PAIZIOT (2 élus) Les Solersois au Coeur de leur Village 		196 32,94%
  • Laure PAIZIOT
  • Benjamin DOUBLET
Participation au scrutin Solers
Taux de participation 63,23%
Taux d'abstention 36,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,33%
Nombre de votants 607

Source : ministère de l’Intérieur

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