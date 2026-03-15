Résultat municipale 2026 à Solesmes (59730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Solesmes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Solesmes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Solesmes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul SAGNIEZ
Paul SAGNIEZ (24 élus) SOLESMES AVENIR 		1 349 67,08%
  • Paul SAGNIEZ
  • Sylvie DURIEUX
  • Jean-Marie SANIEZ
  • Véronique LERIQUE
  • Stéphane HOOGE
  • Nicole SOLAUX
  • Adrien CLAISSE
  • Hatice SOYSÜREN
  • Eric DEGARDIN
  • Anne SAGNIEZ
  • Jacques LEMAIRE
  • Christine SENEZ
  • Fernand KIK
  • Aurélie RENARD
  • Romain BARRÉ
  • Dorothée KALAWSKI
  • Sandy RICHALET
  • Marie DELACROIX
  • André COUSIN
  • Marie-Andrée COVIN
  • Christian CAPON
  • Marie-Pierre LEROY
  • Guillaume RUFFIN
  • Mégane BOUTELIER
Jérémie RUFFIN
Jérémie RUFFIN (2 élus) J'aime Solesmes 		403 20,04%
  • Jérémie RUFFIN
  • Marie-Ève WATREMEZ
Nicolas REAL
Nicolas REAL (1 élu) SOLESMES AUTREMENT 		259 12,88%
  • Nicolas REAL
Participation au scrutin Solesmes
Taux de participation 63,73%
Taux d'abstention 36,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 2 075

Source : ministère de l’Intérieur

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