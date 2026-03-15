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19:19 - Élections à Solesmes : l'impact des caractéristiques démographiques Quel impact aura la population de Solesmes sur les résultats des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 17,88%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (63,40%) met en relief l'importance des questions d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (70,61%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1996 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (23,87%) met en lumière des besoins de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,61%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Solesmes mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,82% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Ce que montrent les données sur le vote RN à Solesmes Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Solesmes il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 45,71% des voix comptabilisées lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 68,55% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 35,17% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le RN obtenait 50,11% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 59,25% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 60,31% pour le RN. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Michael Taverne.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Solesmes aux municipales ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale à Solesmes avait été marqué par une abstention de 66,86 %, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 33,14 %) alors qu'à cause de la pandémie du coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français participent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État occupant une place centrale. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 28,46 % des citoyens inscrits. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 58,49 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 37,90 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 50,79 %. L'observation de cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Solesmes comme une zone distancée du processus électoral au regard des moyennes nationales. En ce jour de municipales à Solesmes, cette réalité sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Solesmes ? Michael Taverne (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections législatives à Solesmes au printemps 2024 avec 60,31%. Sébastien Seguin (Divers droite) suivait à la deuxième place avec 24,01%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Le rendez-vous électoral des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Solesmes avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (59,25%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,18% des votes. Le paysage politique de Solesmes a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Solesmes demeure inclassable ou presque L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Solesmes se positionne comme une commune au paysage politique fragmenté. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Solesmes plaçaient Marine Le Pen en tête avec 45,71% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui recueillait 18,45%. Le duel final se soldait finalement par un score de 68,55% pour Marine Le Pen, contre 31,45% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Solesmes accordaient leurs suffrages à Anne Laure Cattelot (Ensemble !) avec 37,16% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Michaël Taverne (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 50,11%.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté la fiscalité à Solesmes ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Solesmes, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 22,37 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 65 900 euros environ, loin des 577 820 € récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Solesmes atteint désormais environ 40,22 % en 2024 (contre 20,93 % en 2020). Ce chiffre est à replacer dans un contexte national où la moyenne oscille autour de 40 %. Cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Solesmes s'est chiffrée à 691 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 583 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Solesmes À Solesmes, lors des municipales il y a six ans, les résultats ont offert un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Unique liste en présence, 'Solesmes@venir' menée par Paul Sagniez a logiquement rassemblé 856 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Solesmes, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. L'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs au lendemain de cette élection sans réelle concurrence. Avec l'annonce des candidatures, un élément de réponse très clair a déjà été apporté.