Résultat municipale 2026 à Soliers (14540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Soliers [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Soliers
- Soliers (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Soliers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Soliers, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Soliers [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe LE ROLLAND (15 élus) Soliers, LE LIEN retrouvé
|549
|50,14%
|
|Philippe JOUIN (4 élus) SOLIERS AUJOURD'HUI ET DEMAIN
|546
|49,86%
|
|Participation au scrutin
|Soliers
|Taux de participation
|61,46%
|Taux d'abstention
|38,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Nombre de votants
|1 121
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Soliers [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Soliers en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Soliers
19:16 - Les défis socio-économiques de Soliers et leurs implications électorales
Quel portrait faire de Soliers, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 951 logements pour 2 190 habitants, la densité de la ville est de 431 hab par km². Ses 189 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 18,45% des résidents sont des enfants, et 29,37% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 35,02% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,28% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 697,42 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Soliers, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, se joignent aux défis français.
17:57 - Quelle est la place du RN à Soliers ?
Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Soliers en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 23,56% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 36,67% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 20,24% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Soliers comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 29,06% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 31,65% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 38,85% lors du vote définitif.
16:58 - À Soliers, la participation s'annonce forte aux municipales
Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Soliers, l'abstention concernait 66,21 % des électeurs, une abstention plutôt forte alors que le coronavirus ajoutait un contexte particulier à l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 21,45 % des habitants en mesure de voter. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,36 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 28,66 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,97 %. Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Soliers comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En ce jour d'élection municipale à Soliers, cette particularité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.
15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Soliers
Le contexte politique de Soliers a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une terre macroniste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme un territoire bleu marine. Lors des européennes, le résultat à Soliers s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,06%), challengée par Valérie Hayer (18,48%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,63%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Soliers portaient leur choix sur Nicolas Calbrix (Rassemblement National) avec 31,65% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Elisabeth Borne (Majorité présidentielle) en tête avec 61,15%.
14:57 - Les électeurs de Soliers avaient résolument opté pour le centre il y a 4 ans
Lors des législatives de 2022, les votants de Soliers accordaient leurs suffrages à Elisabeth Borne (Ensemble !) avec 33,53% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Elisabeth Borne virant de nouveau en tête avec 52,15% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Soliers choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,83% des voix, devant Marine Le Pen qui recueillait 23,56%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,33% pour Emmanuel Macron, contre 36,67% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Soliers comme une ville acquise au bloc central.
12:58 - Tout savoir sur la fiscalité locale à Soliers
À Soliers, en matière de fiscalité locale, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à 1 110 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 888 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 64,68 % en 2024 (contre près de 42,58 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 6 000 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 236 240 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 17,17 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la structure des ressources.
11:59 - Le bilan des dernières municipales à Soliers
Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle influencées par l'issue des dernières élections municipales à Soliers. Sans aucune opposition, 'Soliers, partageons nos lendemains' menée par Philippe Jouin a naturellement obtenu 493 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Soliers, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Lors des résultats des élections ce dimanche soir, le défi sera de savoir si une opposition parvient à se structurer face à cette domination. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse très clair a déjà été donné.
09:57 - À quelle heure ferment les 2 bureaux de vote à Soliers ?
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Soliers sont les suivants : de 8 h à 18 h. Les élections municipales 2026 doivent permettre aux électeurs de Soliers de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste de ceux qui aimeraient gouverner la commune après les municipales 2026 à Soliers a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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