Résultat municipale 2026 à Soliers (14540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Soliers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Soliers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Soliers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe LE ROLLAND
Philippe LE ROLLAND (15 élus) Soliers, LE LIEN retrouvé 		549 50,14%
  • Philippe LE ROLLAND
  • Katia DARLET
  • Patrice BREILLAT
  • Catherine MAUPAS
  • Julien MOEINI
  • Marie-Laure COUANON
  • Christophe LEROUX
  • Annick BIDEAU
  • Sébastien GIRARD
  • Christelle LE ROLLAND
  • Grégory AUBERT
  • Christelle MARRY
  • Léo GRIMALDI
  • Aurélie ROUSSEL
  • David POUCHAIN
Philippe JOUIN
Philippe JOUIN (4 élus) SOLIERS AUJOURD'HUI ET DEMAIN 		546 49,86%
  • Philippe JOUIN
  • Christelle DUMONT
  • Thierry LE BECQ
  • Sara GROSSI
Participation au scrutin Soliers
Taux de participation 61,46%
Taux d'abstention 38,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 1 121

Source : ministère de l’Intérieur

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