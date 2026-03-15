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19:16 - Les défis socio-économiques de Soliers et leurs implications électorales Quel portrait faire de Soliers, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 951 logements pour 2 190 habitants, la densité de la ville est de 431 hab par km². Ses 189 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 18,45% des résidents sont des enfants, et 29,37% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 35,02% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,28% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 697,42 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Soliers, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, se joignent aux défis français.

17:57 - Quelle est la place du RN à Soliers ? Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Soliers en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 23,56% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 36,67% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 20,24% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Soliers comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 29,06% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 31,65% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 38,85% lors du vote définitif.

16:58 - À Soliers, la participation s'annonce forte aux municipales Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Soliers, l'abstention concernait 66,21 % des électeurs, une abstention plutôt forte alors que le coronavirus ajoutait un contexte particulier à l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 21,45 % des habitants en mesure de voter. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,36 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 28,66 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,97 %. Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Soliers comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En ce jour d'élection municipale à Soliers, cette particularité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Soliers Le contexte politique de Soliers a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une terre macroniste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme un territoire bleu marine. Lors des européennes, le résultat à Soliers s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,06%), challengée par Valérie Hayer (18,48%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,63%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Soliers portaient leur choix sur Nicolas Calbrix (Rassemblement National) avec 31,65% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Elisabeth Borne (Majorité présidentielle) en tête avec 61,15%.

14:57 - Les électeurs de Soliers avaient résolument opté pour le centre il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Soliers accordaient leurs suffrages à Elisabeth Borne (Ensemble !) avec 33,53% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Elisabeth Borne virant de nouveau en tête avec 52,15% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Soliers choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,83% des voix, devant Marine Le Pen qui recueillait 23,56%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,33% pour Emmanuel Macron, contre 36,67% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Soliers comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Tout savoir sur la fiscalité locale à Soliers À Soliers, en matière de fiscalité locale, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à 1 110 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 888 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 64,68 % en 2024 (contre près de 42,58 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 6 000 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 236 240 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 17,17 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Soliers Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle influencées par l'issue des dernières élections municipales à Soliers. Sans aucune opposition, 'Soliers, partageons nos lendemains' menée par Philippe Jouin a naturellement obtenu 493 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Soliers, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Lors des résultats des élections ce dimanche soir, le défi sera de savoir si une opposition parvient à se structurer face à cette domination. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse très clair a déjà été donné.