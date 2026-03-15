Résultat de l'élection municipale 2026 à Solliès-Pont : les infos en direct

Programme de Christiane Vincents à Solliès-Pont (SOLLIES-PONT CITOYENNE : LISTE DE GAUCHE, ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE)

Solidarité et Inclusion

Une ville solidaire veille à ce que personne ne soit laissé pour compte, en mobilisant ses services publics pour aider ceux qui sont en difficulté. Elle place la prévention au cœur de sa politique, abordant les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. En rassemblant plutôt qu'en divisant, elle lutte contre le désengagement de l'État et défend les services publics.

Écologie et Environnement

Une ville écologique prend en compte les défis liés à l'écologie et à l'énergie, s'engageant activement dans la lutte contre le dérèglement climatique. Elle préserve la biodiversité en anticipant et en innovant pour les générations futures. Sa politique publique vise une véritable transition vers des modes de vie durables et respectueux de l'environnement.

Citoyenneté et Participation

Une ville citoyenne et participative implique les élus qui écoutent et respectent les besoins des habitants. Elle favorise le débat et l'échange d'idées pour permettre aux citoyens de décider ensemble. En donnant de réels pouvoirs d'intervention aux citoyens, elle renforce la démocratie locale et l'engagement communautaire.

Projets Locaux et Services Publics

Le projet inclut le développement de services publics essentiels, comme une maison des jeunes et des logements abordables. Il vise également à promouvoir une urbanisation respectueuse du cadre de vie et à améliorer l'accès aux infrastructures de santé. La participation citoyenne est au cœur de cette démarche, avec des initiatives comme des budgets participatifs et des comités de quartier.