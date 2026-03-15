Résultat de l'élection municipale 2026 à Solliès-Pont : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Solliès-Pont [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Solliès-Pont sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Solliès-Pont.
L'actu des élections municipales 2026 à Solliès-Pont
13:46 - Impôts à Solliès-Pont : un enjeu central pour 2026
En matière d'impôts locaux à Solliès-Pont, la recette fiscale par foyer s'est établie à 902 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 1 000 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu plus de 45,50 % en 2024 (contre environ 30,01 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 214 680 € en 2024, en net recul par rapport aux 3,34957 millions d'euros récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 19,03 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Solliès-Pont
Les résultats des dernières élections municipales à Solliès-Pont ont offert un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Au terme du premier tour à l'époque, André Garron (Divers droite) a dominé le scrutin en rassemblant 66,22% des soutiens. Sur la seconde marche, Christiane Vincents (Divers gauche) a rassemblé 17,27% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de André Garron a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Solliès-Pont, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité aussi écrasante sera un challenge titanesque pour les forces d'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Solliès-Pont ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Lors des précédentes élections municipales, le lendemain du 1er tour, le report du deuxième tour est annoncé par le chef de l'État en raison du covid. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal se trouve plus bas dans cette page. Sachez également que les 12 bureaux de vote de la ville de Solliès-Pont ferment à 19 heures en prévision du dépouillement. Pour recevoir gratuitement les résultats du premier tour des élections à Solliès-Pont dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Solliès-Pont
|Tête de listeListe
|
Christiane Vincents
Liste d'union à gauche
SOLLIES-PONT CITOYENNE : LISTE DE GAUCHE, ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE
|
|
André Garron
Liste divers droite
SOLLIÈS-PONT TOUJOURS!
|
|
Magali Brune
Liste du Rassemblement National
SOLLIÈS-PONT, AVEC VOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Garron (28 élus) Toujours tous ensemble pour sollies-pont
|1 959
|66,22%
|
|Christiane Vincents (3 élus) Solliès-pont citoyenne liste de gauche, écologiste et solidaire
|511
|17,27%
|
|Pierre Royet (2 élus) Ensemble dans l'action
|488
|16,49%
|
|Participation au scrutin
|Solliès-Pont
|Taux de participation
|34,38%
|Taux d'abstention
|65,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 042
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Garron (26 élus) Continuons tous ensemble pour sollies-pont
|2 708
|49,37%
|
|Jean-Pierre Luquand (3 élus) Ensemble, construisons l'avenir
|1 201
|21,89%
|
|Régis Chevrot (2 élus) Sollies-pont bleu marine
|830
|15,13%
|
|René Grisolle (2 élus) Plus proche pour aller plus loin
|746
|13,60%
|
|Participation au scrutin
|Solliès-Pont
|Taux de participation
|60,80%
|Taux d'abstention
|39,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Nombre de votants
|5 563
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Garron Continuons tous ensemble pour sollies-pont
|2 552
|46,08%
|Jean-Pierre Luquand Ensemble, construisons l'avenir
|1 129
|20,39%
|René Grisolle Plus proche pour aller plus loin
|937
|16,92%
|Régis Chevrot Sollies-pont bleu marine
|919
|16,59%
|Participation au scrutin
|Solliès-Pont
|Taux de participation
|61,61%
|Taux d'abstention
|38,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,77%
|Nombre de votants
|5 637
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