Résultat de l'élection municipale 2026 à Solliès-Pont : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Solliès-Pont

Tête de listeListe
Christiane Vincents
Christiane Vincents Liste d'union à gauche
SOLLIES-PONT CITOYENNE : LISTE DE GAUCHE, ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE
  • Christiane Vincents
  • Fabrice Marchal
  • Laure Lagier
  • Philippe Parent
  • Janine Bertrand
  • Jean-Pierre Luquand
  • Isabelle Delaballe
  • Hervé Gennarino
  • Orianne Pinto
  • Alain Agostini
  • Marie-Claude Latour
  • Kamel Sarhiri
  • Agnès Drouhin
  • Serge Elenga
  • Dominique Vinay
  • Paul Magnin Decugis
  • Christine Lopez
  • Serge Vincents
  • Murielle Pilorge
  • Mohamed Es-Satte
  • Brigitte Lancrenon
  • André Hillion
  • Halima El Ammari
  • Gérard Lacourte
  • Isabelle Carlos
  • Philippe Reig
  • Aurianne Verley
  • Jacques Pietri
  • Géraldine Ricci
  • Alban Maestracci
  • Marie-Line Sorribas
  • Xavier Albert
  • Sylvie Maestracci
  • Patrice Huguin
  • Mireille Autran
André Garron
André Garron Liste divers droite
SOLLIÈS-PONT TOUJOURS!
  • André Garron
  • Danièle Ravinal
  • Jean-Michel Naal
  • Roseline Foucou
  • Jean-Pierre Coiquault
  • Paule-Sandrine Charreton
  • Thierry Dupont
  • Stéphanie Bovero
  • Philippe Laureri
  • Huguette Bertrand
  • Jean-Claude Le Tallec
  • Sandrine Beltra
  • Christophe Kasperski
  • Hélène Saltetto
  • Thierry Bion
  • Dalel Chaouche
  • Frank Fillon
  • Monique Besset
  • Paul Scrocco
  • Laurence Larche
  • Frédéric Gandin
  • Carole Perruchot
  • Fabrice Mielo
  • Marie Carvin
  • Alexandre de Vos
  • Stéphanie Pissot
  • Christian Marcel
  • Sonia Messera
  • Philippe Jorrot
  • Marlène Pablo
  • Jonathan Sala
  • Bernadette Auroy
  • Florian Guidicelli
Magali Brune
Magali Brune Liste du Rassemblement National
SOLLIÈS-PONT, AVEC VOUS !
  • Magali Brune
  • Yann Jestin
  • Stéphanie Pigaglio
  • Bruno Gilet
  • Emeline Minet
  • Raphaël Faerber-Transinne
  • Aude Bernard
  • Olivier Salesco
  • Caroline Galley
  • Paul Mulas
  • Valérie Melgazza
  • Loïck Le Perrun
  • Aurore Terrones
  • Pascal Pisano
  • Caroline Pequignot
  • Stéphane Coten
  • Véronique Ollivier
  • Ralph Lerale
  • Anna-Maria Negrello
  • Cédric Gaume
  • Fabienne Jestin
  • Victorien Fouache
  • Aline Cambou
  • Gautier Couzi
  • Sandrine Takabett
  • Ghislain Ulrich
  • Emmanuelle Bourguignon
  • Thomas Lachmann
  • Régina Metzger
  • Steven Aloy
  • Noémie Sanna
  • Pascal Roche
  • Christine Larcheres

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Garron
André Garron (28 élus) Toujours tous ensemble pour sollies-pont 		1 959 66,22%
  • André Garron
  • Danièle Ravinal
  • Jean-Pierre Coiquault
  • Marie-Aurore Gotta Smadja
  • Thierry Dupont
  • Roseline Foucou
  • Philippe Laureri
  • Alexandra Delgado
  • Patrick Boubeker
  • Huguette Bertrand
  • Jean Claude Le Tallec
  • Sandrine Beltra
  • Patrice Barnay
  • Pascale Trequattrini
  • Jean-Michel Naal
  • Nathalie Ponroy
  • Hugo Vaz
  • Jessica Atias
  • Marc-Édouard Croce
  • Paule-Sandrine Charreton
  • Frédéric Gandin
  • Laurence Larche
  • Mickaël Leveque
  • Monique Besset
  • Laurent Schmitte
  • Dalel Chaouche
  • Benjamin Blanc
  • Elsa Ortis
Christiane Vincents
Christiane Vincents (3 élus) Solliès-pont citoyenne liste de gauche, écologiste et solidaire 		511 17,27%
  • Christiane Vincents
  • Alain Bolla
  • Laure Lagier
Pierre Royet
Pierre Royet (2 élus) Ensemble dans l'action 		488 16,49%
  • Pierre Royet
  • Audrey Marinoni
Participation au scrutin Solliès-Pont
Taux de participation 34,38%
Taux d'abstention 65,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 042

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
André Garron
André Garron (26 élus) Continuons tous ensemble pour sollies-pont 		2 708 49,37%
  • André Garron
  • Danièle Ravinal
  • Jean-Pierre Coiquault
  • Marie-Aurore Gotta Smadja
  • Thierry Dupont
  • Marie-Pierre Capela
  • Philippe Laureri
  • Joëlle Laks
  • Joseph Fino
  • Roseline Foucou
  • Patrick Boubeker
  • Sandrine Beltra
  • Jean-Claude Le Tallec
  • Pascale Trequattrini
  • Joël Picot
  • Huguette Borelli
  • Daniel Re
  • Dalel Chaouche
  • Joël Biau
  • Alexandra Delgado
  • Frédéric Gandin
  • Huguette Bertrand
  • Bernard Zuck
  • Laurence Cremades
  • Marc Mermet-Meillon
  • Monique Besset
Jean-Pierre Luquand
Jean-Pierre Luquand (3 élus) Ensemble, construisons l'avenir 		1 201 21,89%
  • Jean-Pierre Luquand
  • Martine Autran-Laloge
  • Jean-Paul Boutier
Régis Chevrot
Régis Chevrot (2 élus) Sollies-pont bleu marine 		830 15,13%
  • Régis Chevrot
  • Jocelyne Cholley
René Grisolle
René Grisolle (2 élus) Plus proche pour aller plus loin 		746 13,60%
  • René Grisolle
  • Aude Mairesse
Participation au scrutin Solliès-Pont
Taux de participation 60,80%
Taux d'abstention 39,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Nombre de votants 5 563

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Garron
André Garron Continuons tous ensemble pour sollies-pont 		2 552 46,08%
Jean-Pierre Luquand
Jean-Pierre Luquand Ensemble, construisons l'avenir 		1 129 20,39%
René Grisolle
René Grisolle Plus proche pour aller plus loin 		937 16,92%
Régis Chevrot
Régis Chevrot Sollies-pont bleu marine 		919 16,59%
Participation au scrutin Solliès-Pont
Taux de participation 61,61%
Taux d'abstention 38,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Nombre de votants 5 637

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