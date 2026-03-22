Résultat de l'élection municipale 2026 à Solliès-Pont : les résultats du 2e tour

Programme de André Garron à Solliès-Pont (SOLLIÈS-PONT TOUJOURS!)

Élections municipales

Les élections municipales de mars 2026 ont vu le candidat André Garron et son équipe, "Solliès-Pont Toujours !", obtenir 43,62% des suffrages au premier tour. Ils se positionnent devant leurs concurrents et appellent les citoyens à confirmer leur choix au second tour. L'équipe met en avant son expérience et son bilan pour convaincre les électeurs de les soutenir.

Développement urbain

Le programme de développement urbain vise à répondre aux défis de l'habitat social et de l'aménagement de la commune. Un parc de 850 logements sociaux a été réalisé pour revitaliser la démographie locale, tout en préservant la qualité de vie des habitants. Des projets d'amélioration de la circulation et de création de parkings sont également prévus pour faciliter le quotidien des citoyens.

Environnement et durabilité

La commune s'engage à respecter l'environnement en maintenant un équilibre entre espaces urbains, agricoles et naturels. Un Plan Alimentaire Territorial sera mis en place pour promouvoir une alimentation saine et durable. Des initiatives pour lutter contre le réchauffement climatique, comme l'installation de panneaux photovoltaïques et le développement de pistes cyclables, sont également au programme.

Engagement citoyen

Le projet inclut des mesures pour garantir la sécurité des citoyens grâce à une police municipale renforcée et à la vidéoprotection. Des actions sociales, comme l'amélioration des services de santé et de l'accueil de la petite enfance, sont également prévues pour soutenir les habitants. La commune souhaite renforcer son image culturelle et éducative à travers divers événements et la création d'un musée.