Résultat de l'élection municipale 2026 à Solliès-Pont : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Solliès-Pont [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Solliès-Pont sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Solliès-Pont.
L'actu des élections municipales 2026 à Solliès-Pont
11:48 - André Garron, Magali Brune et Christiane Vincents forment le trio de tête à Solliès-Pont
Lors du premier volet des municipales à Solliès-Pont, le vote a vu 57,24 % des inscrits se déplacer sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. C'est André Garron (Divers droite) qui a dominé en rassemblant 43,04 % des bulletins valides. Dans son sillage, Magali Brune (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 41,55 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. André Garron a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a chuté lourdement, abandonnant 23 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, avec 15,41 %, Christiane Vincents, étiquetée Union de la gauche, s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Solliès-Pont
Le deuxième tour des élections municipales à Solliès-Pont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
André Garron
Liste divers droite
SOLLIÈS-PONT TOUJOURS!
|
|
Magali Brune
Liste du Rassemblement National
SOLLIÈS-PONT, AVEC VOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Solliès-Pont
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André GARRON (Ballotage) SOLLIÈS-PONT TOUJOURS!
|2 329
|43,04%
|Magali BRUNE (Ballotage) SOLLIÈS-PONT, AVEC VOUS !
|2 248
|41,55%
|Christiane VINCENTS (Ballotage) SOLLIES-PONT CITOYENNE : LISTE DE GAUCHE, ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE
|834
|15,41%
|Participation au scrutin
|Solliès-Pont
|Taux de participation
|57,24%
|Taux d'abstention
|42,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|5 558
Source : ministère de l’Intérieur
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