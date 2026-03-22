Résultat de l'élection municipale 2026 à Solliès-Pont : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Solliès-Pont

Le deuxième tour des élections municipales à Solliès-Pont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
André Garron
André Garron Liste divers droite
SOLLIÈS-PONT TOUJOURS!
  • André Garron
  • Danièle Ravinal
  • Jean-Michel Naal
  • Roseline Foucou
  • Jean-Pierre Coiquault
  • Paule-Sandrine Charreton
  • Thierry Dupont
  • Stéphanie Bovero
  • Philippe Laureri
  • Huguette Bertrand
  • Jean-Claude Le Tallec
  • Sandrine Beltra
  • Christophe Kasperski
  • Hélène Saltetto
  • Thierry Bion
  • Dalel Chaouche
  • Frank Fillon
  • Monique Besset
  • Paul Scrocco
  • Laurence Larche
  • Frédéric Gandin
  • Carole Perruchot
  • Fabrice Mielo
  • Marie Carvin
  • Alexandre de Vos
  • Stéphanie Pissot
  • Christian Marcel
  • Sonia Messera
  • Philippe Jorrot
  • Marlène Pablo
  • Jonathan Sala
  • Bernadette Auroy
  • Florian Guidicelli
Magali Brune
Magali Brune Liste du Rassemblement National
SOLLIÈS-PONT, AVEC VOUS !
  • Magali Brune
  • Yann Jestin
  • Stéphanie Pigaglio
  • Bruno Gilet
  • Emeline Minet
  • Raphaël Faerber-Transinne
  • Aude Bernard
  • Olivier Salesco
  • Caroline Galley
  • Paul Mulas
  • Valérie Melgazza
  • Loïck Le Perrun
  • Aurore Terrones
  • Pascal Pisano
  • Caroline Pequignot
  • Stéphane Coten
  • Véronique Ollivier
  • Ralph Lerale
  • Anna-Maria Negrello
  • Cédric Gaume
  • Fabienne Jestin
  • Victorien Fouache
  • Aline Cambou
  • Gautier Couzi
  • Sandrine Takabett
  • Ghislain Ulrich
  • Emmanuelle Bourguignon
  • Thomas Lachmann
  • Régina Metzger
  • Steven Aloy
  • Noémie Sanna
  • Pascal Roche
  • Christine Larcheres

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Solliès-Pont

Tête de listeListe Voix % des voix
André GARRON
André GARRON (Ballotage) SOLLIÈS-PONT TOUJOURS! 		2 329 43,04%
Magali BRUNE
Magali BRUNE (Ballotage) SOLLIÈS-PONT, AVEC VOUS ! 		2 248 41,55%
Christiane VINCENTS
Christiane VINCENTS (Ballotage) SOLLIES-PONT CITOYENNE : LISTE DE GAUCHE, ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE 		834 15,41%
Participation au scrutin Solliès-Pont
Taux de participation 57,24%
Taux d'abstention 42,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 5 558

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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