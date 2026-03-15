Résultat municipale 2026 à Solliès-Pont (83210) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Solliès-Pont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Solliès-Pont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Solliès-Pont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
André GARRON
André GARRON SOLLIÈS-PONT TOUJOURS! 		2 329 43,04%
Magali BRUNE
Magali BRUNE SOLLIÈS-PONT, AVEC VOUS ! 		2 248 41,55%
Christiane VINCENTS
Christiane VINCENTS SOLLIES-PONT CITOYENNE : LISTE DE GAUCHE, ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE 		834 15,41%
Participation au scrutin Solliès-Pont
Taux de participation 57,24%
Taux d'abstention 42,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 5 558

Source : ministère de l’Intérieur

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