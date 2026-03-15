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19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Solliès-Pont Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Solliès-Pont mettent en lumière des tendances claires qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de 30% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,45%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (60,28%) souligne l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (83,68%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 6214 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,80%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (8,08%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Solliès-Pont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,67% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Solliès-Pont aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Solliès-Pont il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 33,45% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,39% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 33,84% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste réunissait 54,67% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 46,07% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 53,51% pour le parti nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Laure Lavalette.

16:58 - Quelle participation attendre à Solliès-Pont aux municipales ? La mobilisation atteignait 34,38 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Solliès-Pont, un chiffre assez faible, l'épidémie de Covid ayant fortement impacté la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche rassemblé 74,80 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 52,09 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 65,95 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 44,08 % des inscrits. En prenant du recul, les données dessinent le profil d'une ville où la participation peine à décoller par rapport aux tendances françaises. La participation des électeurs de Solliès-Pont sera en définitive une clé pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Solliès-Pont ? Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Laure Lavalette (Rassemblement National) en tête du peloton avec 53,51% au premier tour, devant Josy Chambon (Majorité présidentielle) avec 21,66%. Les votants tranchaient d'ailleurs le sujet directement dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire Le rendez-vous électoral des Européennes avant la dissolution à Solliès-Pont avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (46,07%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,04% des votes. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Solliès-Pont : des verdicts particulièrement instructifs lors des scrutins il y a 4 ans En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Solliès-Pont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,45% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 23,41%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,39% pour Marine Le Pen, contre 42,61% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Solliès-Pont portaient leur choix sur Laure Lavalette (RN) avec 33,84% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Laure Lavalette virant de nouveau en tête avec 54,67% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Solliès-Pont une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Impôts à Solliès-Pont : un enjeu central pour 2026 En matière d'impôts locaux à Solliès-Pont, la recette fiscale par foyer s'est établie à 902 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 1 000 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu plus de 45,50 % en 2024 (contre environ 30,01 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 214 680 € en 2024, en net recul par rapport aux 3,34957 millions d'euros récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 19,03 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Solliès-Pont Les résultats des dernières élections municipales à Solliès-Pont ont offert un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Au terme du premier tour à l'époque, André Garron (Divers droite) a dominé le scrutin en rassemblant 66,22% des soutiens. Sur la seconde marche, Christiane Vincents (Divers gauche) a rassemblé 17,27% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de André Garron a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Solliès-Pont, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité aussi écrasante sera un challenge titanesque pour les forces d'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.