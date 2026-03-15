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19:20 - Comment la composition démographique de Solliès-Toucas façonne les résultats électoraux ? À Solliès-Toucas, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,21% et une densité de population de 202 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 446 euros/an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 3328 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,25%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,48%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (38,77%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Solliès-Toucas, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.

17:57 - La percée du vote RN RN à Solliès-Toucas avant les municipales Le parti nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Solliès-Toucas il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 32,50% des bulletins exprimés lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 58,10% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 32,92% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le parti d'extrême droite obtenait 56,75% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 45,55% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 52,72% pour le parti d'extrême droite. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Laure Lavalette.

16:58 - Dernières municipales : 41,89 % de participation à Solliès-Toucas Le nombre de bulletins dans les urnes de Solliès-Toucas sera, à la fin de la journée, une clé pour cette élection municipale 2026. Il y a six ans, le tour de chauffe des municipales avait vu 41,89 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, un score dans la norme alors que le pays était touché par le Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 74,04 %. Bien que ces scrutins nationaux soient de nature distincte en comparaison des échéances locales, il est instructif d'examiner l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 42,80 % au premier tour en 2022 à 66,59 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 50,22 % (51,49 % dans le pays). L'observation de ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée d'identifier Solliès-Toucas comme une zone moins participative que la moyenne.

15:59 - En 2024, Solliès-Toucas avait opté pour l'extrême droite Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Pour le tour unique des européennes 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,55%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Solliès-Toucas portaient leur choix sur Laure Lavalette (Rassemblement National) avec 52,72% au premier tour. Les électeurs expédiaient d'ailleurs la question directement dans la circonscription, où l'élection s'est jouée d'entrée avec 50,81%

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Solliès-Toucas ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Solliès-Toucas portaient leur choix sur Laure Lavalette (RN) avec 32,92% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,75% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Solliès-Toucas qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,50% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 22,17%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en offrant 58,10% pour Marine Le Pen, contre 41,90% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Solliès-Toucas un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Une fiscalité stable à Solliès-Toucas qui pèsera sur l'issue du scrutin Pour ce qui est des contributions locales à Solliès-Toucas, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 077 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 1 095 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 47,07 % en 2024 (contre 31,58 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 156 100 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 1 506 570 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,69 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Solliès-Toucas Qui était sorti vainqueur lors du scrutin municipal il y a 6 ans à Solliès-Toucas ? Dès le premier tour, Jérémie Fabre (Divers) a creusé l'écart en récoltant 43,67% des soutiens. Juste derrière, Jean-Pierre Calonge (Divers gauche) a engrangé 36,24% des voix. Un différentiel important. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. Jérémie Fabre l'a finalement emporté avec 60,37% des voix, face à Jean-Pierre Calonge qui a obtenu 39,62% des électeurs. L'écart initial s'est vérifié et même accentué, débouchant sur une victoire écrasante et indiscutable. Divers a sans doute tiré parti des votes des listes éliminées, engrangeant 478 voix supplémentaires entre les deux tours.