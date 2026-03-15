Résultat municipale 2026 à Solliès-Toucas (83210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Solliès-Toucas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Solliès-Toucas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Solliès-Toucas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérémie FABRE
Jérémie FABRE (26 élus) GÉNÉRATIONS TOUCASSINES 		2 111 75,50%
  • Jérémie FABRE
  • Audrey PANIGOT
  • Hervé JAULT
  • Bérengère BRASTEL
  • Eric MATTEODO
  • Marie-Léa VOGEL
  • Christian BOINOT
  • Fabienne DRELON
  • Luciano ROBERTI
  • Gaëlle VUILLERMOZ
  • François MARMION
  • Isabel GUICHARD
  • Nicolas JUAN
  • Danièle RIMBAUD-FORNERIS
  • Albert DUFILS
  • Christelle CAMPUS
  • Morgan BEGNIS
  • Françoise LEGRAND
  • Thibault RAJIMISON
  • Krystell BARBE
  • Christian MALLEVIALLE
  • Christiane LICHENSKY
  • Jean-Claude VINCENT
  • Chantal HEBRAIL
  • Jules ROEHR
  • Marig BASTELICA
Julien TOULGOAT
Julien TOULGOAT (3 élus) Toucas Com'1 		685 24,50%
  • Julien TOULGOAT
  • Morgane REY
  • Patrick AGEORGES
Participation au scrutin Solliès-Toucas
Taux de participation 56,21%
Taux d'abstention 43,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 2 865

Source : ministère de l’Intérieur

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