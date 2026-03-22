Résultat de l'élection municipale 2026 à Solliès-Ville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Solliès-Ville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Solliès-Ville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Solliès-Ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Solliès-Ville
11:46 - Roger Castel largement en tête de l'élection municipale la semaine dernière
Pour le lancement des municipales à Solliès-Ville, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a mobilisé 58,97 % des électeurs dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Roger Castel qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 46,59 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Philippe Joly a pris la position de dauphin avec 32,52 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. En ravissant la première place, Roger Castel a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a en outre enregistré une progression spectaculaire de plus de 11,47 points. Du côté des autres candidats, avec 20,89 %, Cécile Perez s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Solliès-Ville
Le deuxième tour des élections municipales à Solliès-Ville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Joly
Divers
SOLLIES-VILLE DYNAMIQUE 2026
|
|
Roger Castel
Divers
L'ESSENTIEL ENSEMBLE
|
|
Cécile Perez
Divers
Une nouvelle dynamique pour Solliès-Ville
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Solliès-Ville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger CASTEL (Ballotage) L'ESSENTIEL ENSEMBLE
|573
|46,59%
|Philippe JOLY (Ballotage) SOLLIES-VILLE DYNAMIQUE 2026
|400
|32,52%
|Cécile PEREZ (Ballotage) Une nouvelle dynamique pour Solliès-Ville
|257
|20,89%
|Participation au scrutin
|Solliès-Ville
|Taux de participation
|58,97%
|Taux d'abstention
|41,03%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Nombre de votants
|1 249
Source : ministère de l’Intérieur
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