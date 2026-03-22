Résultat de l'élection municipale 2026 à Solliès-Ville : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Solliès-Ville

Le deuxième tour des élections municipales à Solliès-Ville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Joly
Philippe Joly Divers
SOLLIES-VILLE DYNAMIQUE 2026
  • Philippe Joly
  • Bénédicte Fouasse
  • Francis Ducatillon
  • Liliane Chui-Ti-Sing
  • Jean-Emmanuel Seixas
  • Christine Courant
  • Alain Vincent-Aubut
  • Véronique Berard-Allegretti
  • Alain Franceschi
  • Caroline Joly
  • Michel Noirot
  • Nathalie Viaene
  • Eric Bonnaire
  • Jennifer Prodent
  • Karim Belhacene
  • Isabelle Massuco
  • Jean-Marie Marcel
  • Bénédicte Lapous
  • Sébastien Gillot
  • Christine Com
  • Didier Verse
  • Maële Bezanilla
  • Jean-Jacques Broussais
  • Yveline Nugues
  • Richard Bertin
Roger Castel
Roger Castel Divers
L'ESSENTIEL ENSEMBLE
  • Roger Castel
  • Karine Lubrano Di Sbaraglione
  • Jean Michel Pourret
  • Marie-Ange Tijadi
  • Paul Olivieri
  • Amandine Enrique
  • Xavier Guilbert
  • Martine Guillaume
  • Didier Badinand
  • Sandy Leclerc
  • Daniel Perotto
  • Sandrine Morandi
  • Yann Bernard
  • Anne-Marie Goletto
  • Philippe Ramin
  • Karine Beltrando
  • Stephane Henche
  • Mireille de Gasquet
  • Alain Courault
  • Marie Morales
  • Christofer Baegert
  • Gabriella Cenci
  • Stephane Bruno
  • Corinne Teisseire
  • Regis Viale
Cécile Perez
Cécile Perez Divers
Une nouvelle dynamique pour Solliès-Ville
  • Cécile Perez
  • Frédéric Longobardi
  • Martine Pierret
  • Jean-Michel Codogno
  • Christine Bret-Morel
  • Olivier Muzereau
  • Annie Sanchez
  • Walter Ehlers
  • Corinne Stock-Pietrucci
  • Olivier Stosskopf
  • Sandra Catenacci
  • Sylvain Pomares
  • Annie Petelin
  • Stéphane Roche
  • Marie Queipo
  • David Bastie
  • Fabienne Ricard-Ramel
  • Richard Montano
  • Emilie Bauer
  • Philippe Delbove
  • Catherine Halouin
  • Cédric Rolland
  • Luce Million
  • Fabrice Pierre
  • Cathy Isnard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Solliès-Ville

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger CASTEL
Roger CASTEL (Ballotage) L'ESSENTIEL ENSEMBLE 		573 46,59%
Philippe JOLY
Philippe JOLY (Ballotage) SOLLIES-VILLE DYNAMIQUE 2026 		400 32,52%
Cécile PEREZ
Cécile PEREZ (Ballotage) Une nouvelle dynamique pour Solliès-Ville 		257 20,89%
Participation au scrutin Solliès-Ville
Taux de participation 58,97%
Taux d'abstention 41,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 1 249

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Solliès-Ville

En savoir plus sur Solliès-Ville