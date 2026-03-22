Résultat de l'élection municipale 2026 à Solliès-Ville : les résultats du 2e tour

Programme de Philippe Joly à Solliès-Ville (SOLLIES-VILLE DYNAMIQUE 2026)

Engagement local

Le texte souligne l'importance de l'engagement des habitants de Solliès-Ville dans la vie locale. L'auteur appelle à une mobilisation collective pour le second tour des élections municipales. Il insiste sur le fait que chaque voix compte et que l'avenir de la commune dépend de l'implication de ses citoyens.

Candidature de Philippe Joly

Philippe Joly se positionne comme un candidat proche des préoccupations des habitants. Il met en avant son expérience en tant qu'adjoint aux finances, ce qui lui permet de connaître les enjeux de la commune. Sa candidature est présentée comme un choix utile pour le développement de Solliès-Ville.

Projets pour l'avenir

Le candidat évoque la continuité des projets déjà engagés pour Solliès-Ville. Il promet de travailler rapidement pour faire aboutir les initiatives en cours et pour lancer de nouveaux projets. L'accent est mis sur un avenir tourné vers l'action et le bien-être des habitants.

Mobilisation électorale

Un appel à la mobilisation est lancé pour inciter les électeurs à se rendre aux urnes. Philippe Joly encourage ceux qui ne se sont pas déplacés lors du premier tour à participer au second tour. Il souhaite que chaque citoyen prenne part à la décision concernant l'avenir de leur commune.