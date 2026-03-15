Résultat municipale 2026 à Solliès-Ville (83210) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Solliès-Ville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Solliès-Ville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Solliès-Ville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger CASTEL
Roger CASTEL L'ESSENTIEL ENSEMBLE 		573 46,59%
Philippe JOLY
Philippe JOLY SOLLIES-VILLE DYNAMIQUE 2026 		400 32,52%
Cécile PEREZ
Cécile PEREZ Une nouvelle dynamique pour Solliès-Ville 		257 20,89%
Participation au scrutin Solliès-Ville
Taux de participation 58,97%
Taux d'abstention 41,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 1 249

Source : ministère de l’Intérieur

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