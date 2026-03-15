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19:20 - Solliès-Ville : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les électeurs de Solliès-Ville peuvent-ils affecter les résultats des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,36%. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (86,59%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1429 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,40%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,63%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Solliès-Ville mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,17% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - À Solliès-Ville, le vote RN s'annonce puissant aux élections de 2026 Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté au moment de la dernière bataille municipale à Solliès-Ville il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 28,41% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 54,05% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 26,57% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le parti nationaliste obtenait 52,45% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 45,58% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 54,27% pour le parti nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Laure Lavalette.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Solliès-Ville ? En marge de cette élection municipale 2026, le score de l'abstention pèsera fortement sur les résultats de Solliès-Ville. En 2020, l'abstention s'était dressée jusqu'à 56,39 % au premier round, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que le pays était affecté par la pandémie du Covid-19. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 23,86 % localement. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 45,24 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 30,97 %, contre 50,94 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres esquissent une zone globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Solliès-Ville Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Laure Lavalette (Rassemblement National) en tête du peloton avec 54,27% au premier tour, devant Josy Chambon (Ensemble !) avec 23,90%. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs acquise sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Solliès-Ville s'était cette fois cristallisé autour de Jordan Bardella (45,58%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,27%) et Raphaël Glucksmann (10,56%). La situation politique de Solliès-Ville a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Solliès-Ville : rappel des résultats clés de la dernière présidentielle en date Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Solliès-Ville accordaient leurs suffrages à Ange Musso (Ensemble !) avec 27,16% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Laure Lavalette (Rassemblement National) en première position avec 52,45% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Solliès-Ville qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,41% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,96%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,05% pour Marine Le Pen, contre 45,95% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Solliès-Ville comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Solliès-Ville En matière d'impôts locaux à Solliès-Ville, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 914 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 754 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 35,53 % en 2024 (contre environ 20,04 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 45 900 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 487 100 € perçus en 2020 avec un taux fixé à environ 11,72 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Nicolas Gerardin s'est imposé à Solliès-Ville Les résultats des élections municipales précédentes à Solliès-Ville ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Nicolas Gerardin a raflé la première place en recueillant 457 suffrages (51,29%). Derrière, Roger Castel a obtenu 313 voix (35,12%). Jean-Michel Codogno était troisième, glanant 121 électeurs (13,58%). Ce triomphe au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Solliès-Ville, cette dynamique pose les bases. Faire basculer une majorité aussi écrasante sera une épreuve titanesque pour l'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.